كيف دعمت إيران الميليشيات الشيعية بالشرق الأوسط؟

اللافت للنظر أن الجماعات الشيعية المسلحة في الدول العربية تتشابك مع بعضها بعضا وتعمل كل منها لحساب الأخرى وتعمل في جبهات وجيوش ومعارك مشتركة

تحرير:منة عبد الرازق ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

ترغب إيران منذ سنوات في الهيمنة الإيرانية على الشرق الأوسط، وأصبحت تمثل تهديدا للدول العربية المجاورة لها من خلال وكلائها، وتدعيم الميليشيات المسلحة الشيعية لبسط نفوذها، ومع بداية 2019 انتشرت في العراق ولبنان وسوريا أكثر من 100 جماعة فرعية شيعية مسلحة، وذكرت "إستراتيجية الدفاع الوطني" الأمريكية لعام 2018، أن إيران تتنافس مع الدول المجاورة لها، وتؤكد وجود قوس للنفوذ وعدم الاستقرار، بينما تتنافس من أجل الهيمنة على المنطقة، وتستخدم أنشطة إرهابية ترعاها الدولة، وشبكة متنامية من الوكلاء، وبرنامجها الصاروخي لتحقيق غاياتها.

خارطة لأهم الميليشيات رغم وجود العديد من الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران، فليست كل جماعة شيعية مدعومة منها، وفقا لمشروع أعده معهد واشنطن لإعداد خارطة بأهم هذه الميليشيات وأماكن وجودها على خريطة جوجل وفروعها في البلدان العربية والعمليات الإرهابية التي نفذتها وفقا للتواريخ، وأكد أن جمهورية إيران

خارطة لأهم الميليشيات

رغم وجود العديد من الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران، فليست كل جماعة شيعية مدعومة منها، وفقا لمشروع أعده معهد واشنطن لإعداد خارطة بأهم هذه الميليشيات وأماكن وجودها على خريطة جوجل وفروعها في البلدان العربية والعمليات الإرهابية التي نفذتها وفقا للتواريخ، وأكد أن جمهورية إيران الإسلامية هي المحرك الرئيسي للميليشيات الشيعية في الشرق الأوسط وداعمها الأكبر.

وتناول المشروع جماعات «قوات الحشد الشعبي» العراقية (سواء كانت رسمية أو مزعومة)، وفروع حزب الله اللبناني، والجماعات الشيعية السورية المنظمة بناءً على نموذج "حزب الله"، والميليشيات الشيعية التي تدعي اصطفافها إلى جانب الجيش السوري، وجماعتي مقتدى الصدر "سرايا السلام" و"لواء اليوم الموعود"، والميليشيات القبلية الشيعية العراقية والسورية، والجماعات تعرّف نفسها على أنها تابعة لمعسكر أكبر خاضع لسيطرة آية الله العظمى علي السيستاني، والميليشيات الشيعية المعلنة حديثا، والميليشيات ذات أغلبية إسماعيلية (أو الشيعة السبعية)، وفيلق القدس التابع لـ"الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني ووحداته الفرعية، بما فيها الجماعة الشيعية الباكستانية "لواء زينبيون" والجماعة الشيعية الأفغانية "لواء فاطميون".

قوات الحشد الشعبي

هي جماعة أغلبها شيعة وفرع من القوات المسلحة في العراق، تأسست في مارس عام 2014، وتتكون من نحو 67 فصيلا مختلفا، وتكونت بعدما أصدر نوري المالكي رئيس الوزراء، أمرا بتشكيل الهيئة لمحاربة تنظيم داعش، وتعد خليطا من الجماعات المسلحة وكل فصيل يسمى لواء، وتتكون من حزب الله ومنظمة بدر، وعصائب أهل الحق وغيرها، وانضم إليهم العديد من الجماعات المسلحة بعد ذلك عقب فتوى الجهاد الكفائي، ودعمت إيران الحشد الشعبي بالأسلحة والخبرات العسكرية وفقا لما أكده رئيس الوزراء بإرجاع الفضل إلى إيران واعتبارها الدولة الوحيدة التي وقفت بجوار العراق.

فيلق القدس

هو إحدى أذرع القوات المهمة، ويتولى قيادته الجنرال قاسم السليماني، وأنشئ في حرب الخليج الأولى كوحدة خاصة من قوات حرس الثورة الإسلامية ودعم أكراد العراق في حربهم ضد صدام حسين، وهو بمنزلة وحدة عمليات تتولى الأنشطة في الخارج ولها نفوذ بارز في اليمن وسوريا والعراق ولبنان.

كتائب حزب الله

نشأ حزب الله في عام 1982، في أثناء حرب إسرائيل على لبنان، وقبل هذا التاريخ نشأت علاقة عقَدية بين الحزب وإيران خاصة عقب الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، ويعد مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي أكبر مرجعية دينية بالنسبة لهم، ومعظم أفراد الحزب من الشيعة المرتبطين بإيران، واختلفت الآراء حول كونه حزبا سياسيا أم جماعة إرهابية، لكن أغلب الجهات، ومنها الدولة العربية، صنفته كإرهابي، خاصة بعد عدم تخليه عن رفع السلاح بعد انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000.

مقتدى الصدر

مقتدى محمد محمد صادق والمعروف بمقتدى الصدر، هو أحد رجال الدين البارزين في العراق، وزعيم تيار يسمى "الصدري" وهو من أبرز التيارات في جنوب ووسط العراق وله العديد من التابعين، كما يضم قوة عسكرية مكونة من جيش المهدي ولواء اليوم الموعود وسرايا السلام، وقد أنشأ مقتدى اللواء الموعود بعد تجميد نشاط الجيش المهدي في عام 2007، وفي عام 2014 أنشأ سرايا الإسلام لمحاربة داعش ودعا للتطوع في جماعته المسلحة الجديدة، وقد وجهت لمقتدى الصدر والجيش المهدي العديد من الاتهامات بالإرهاب وجرائم العنف.

لواء "أبو الفضل العباس"

كان لواء "أبو الفضل العباس" من أبرز الجماعات التي ظهرت على الخريطة، وتعد من أوائل الجماعات الشيعية التي تبنت مقاومة الاحتلال الأمريكي، ثم تشكل فرع للواء في سوريا عام 2012، ويقاتل إلى جانب الجيش السوري، واعتبر من أوائل الفصائل الشيعية التي تدخلت عسكريا في سوريا ووقفت بجانب الحكومة السورية وأغلب مقاتلي اللواء من شيعة العراق خاصة الذين فروا إلى سوريا عام 2006 عقب العنف الطائفي.

منظمة بدر

هي حزب سياسي عراقي تأسس عام 1982، وكان يعد من المعارضة الشيعية ضد صدام حسين، وللمنظمة تاريخ تعاون طويل مع دولة إيران، حيث كانت ملاذها في أثناء الاعتقالات والاغتيالات لأعضاء الحزب، وبعد حرب سوريا دعم الحزب بشار الأسد وأضحى يحارب لدعمه، وتتهم بدر بتصفية النخب العراقية والسياسيين المعارضين العلمانيين.

لواء "فاطميون"

هو ميليشيا أفغانية شيعية، تأسست في عام 2014 بدعم من حرس الثورة الإيراني، يقوده علي رضا توسلي، وينتمي لواء فاطميون إلى قومية الهزارة الأفغانية، وهم يتبعون المذهب الشيعي الإثنى عشري، ويتكون لواء فاطميون من ألوية كتائب أهل الحق وذو الفقار، ويقدر أعداد المقاتلين به من 3 آلاف إلى 14 ألفا، وشارك اللواء في مهام قتالية في دير الزور والبوكمال لتطهير البلاد من داعش.

تعاون الجماعات الشيعية

اللافت للنظر أن الجماعات الشيعية المسلحة في الدول العربية الثلاث، تتشابك مع بعضها بعضا وتعمل كل منها لحساب الأخرى، وتعمل في جبهات وجيوش ومعارك مشتركة.

كما ضمت هذه الخارطة العديد من التنظيمات الشيعية الأخرى المدعومة من إيران في منطقة الشرق الأوسط وهي "كتائب الإمام، قوات التركمان، لواء المنتظر، عصائب الحق، لواء الشباب، حركة أنصار الله الأوفياء، لواء الشهيد الصدر، فرقة العباس القتالية، لواء الطفوف، حركة الأبدال، كتائب الإمام علي، كتائب التيار الرسالي، لواء الإمام بدر، لواء علي الأكبر، سرايا السلام، قوات سهل نينوي، قوات وعد الله، لواء المنتظر، كتائب سيد الشهداء، قوات وليد الكعبة، سرايا عاشوراء، قوات الرضا، سرايا أنصار العقيدة، لواء سيف الحق، جيش المؤمل، لواء الحسين، لواء أنصار الحجة، لواء الإمام الباقر".