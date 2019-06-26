إرهاب

كيف دعمت إيران الميليشيات الشيعية بالشرق الأوسط؟

اللافت للنظر أن الجماعات الشيعية المسلحة في الدول العربية تتشابك مع بعضها بعضا وتعمل كل منها لحساب الأخرى وتعمل في جبهات وجيوش ومعارك مشتركة
تحرير:منة عبد الرازق ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
حسن روحاني الرئيس الإيراني
حسن روحاني الرئيس الإيراني
ترغب إيران منذ سنوات في الهيمنة الإيرانية على الشرق الأوسط، وأصبحت تمثل تهديدا للدول العربية المجاورة لها من خلال وكلائها، وتدعيم الميليشيات المسلحة الشيعية لبسط نفوذها، ومع بداية 2019 انتشرت في العراق ولبنان وسوريا أكثر من 100 جماعة فرعية شيعية مسلحة، وذكرت "إستراتيجية الدفاع الوطني" الأمريكية لعام 2018، أن إيران تتنافس مع الدول المجاورة لها، وتؤكد وجود قوس للنفوذ وعدم الاستقرار، بينما تتنافس من أجل الهيمنة على المنطقة، وتستخدم أنشطة إرهابية ترعاها الدولة، وشبكة متنامية من الوكلاء، وبرنامجها الصاروخي لتحقيق غاياتها.
خارطة لأهم الميليشيات رغم وجود العديد من الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران، فليست كل جماعة شيعية مدعومة منها، وفقا لمشروع أعده معهد واشنطن لإعداد خارطة بأهم هذه الميليشيات وأماكن وجودها على خريطة جوجل وفروعها في البلدان العربية والعمليات الإرهابية التي نفذتها وفقا للتواريخ، وأكد أن جمهورية إيران
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الداخلية تعلن تفاصيل هجوم العريش الإرهابي

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بيانا، تعلن فيه عن تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي وقع بمدينة العريش، قائلة إن تم استشهاد 7 من أفراد الشرطة ومقتل 4 من العناصر الإرهابية، خلال هجمات على نقاط أمنية في شمال سيناء، موضحة إن مجموعة من العناصر الإرهابية هاجمت منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش في محافظة شمال سيناء، وتصدت لها القوات، وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط شرطة و6 مجندين ومقتل 4 من العناصر الإرهابية، انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

استشهاد 7 شرطيين ومقتل 4 إرهابيين في هجوم بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد ضابط و6 مجندين، ومقتل 4 إرهابيين، في هجوم إرهابي بمدينة العريش شمال سيناء، وذلك حسب ما نقلته قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، دون مزيد من التفاصيل. وأصدرت الوزارة، أمس الثلاثاء، بيانا، أعلنت فيه عن إجهاض مخطط إرهابي لجماعة الإخوان، تحت مسمى "خطة الأمل"، إذ أنها كشفت أبعاد المخطط الذي يرتكز على إنشاء مسارات لتدفقات نقدية من الخارج، مضيفة أنه تم توجيه ضربة أمنية لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها من الجماعة الإرهابية.
تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

ضبط مصريين اثنين في نيكاراجوا يشتبه في صلتهما بداعش

ألقى أفراد من القوات المسلحة في نيكاراجوا، أمس الثلاثاء، القبض على 4 أشخاص (اثنين مصريين واثنين عراقيين)، وذلك للاشتباه في أن لهم صلة بتنظيم داعش الإرهابي، ومن المنتظر ترحيلهم إلى كوستاريكا، إذ قدموا منها بطريقة غير مشروعة. وثلاثة من الأربعة المتهمين تتطابق هوياتهم مع مشتبه بهم وردت أسماؤهم?????? في نشرة تتعلق بتحقيقات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحذر من وصول ثلاثة يحتمل أنهم إرهابيون إلى أميركا الوسطى في الفترة الأخيرة، وذلك حسبما ذكرت شرطة نيكاراجوا، ونقل عنها موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
القبض-على-أمير-داعش-باليمن-الملقب-بأبو-أسامة-المهاجر

أبوأسامة المهاجر.. «بن لادن اليمن» الذي حير السعودية

بعد فشل العديد من المحاولات للقبض عليه، تمكنت قوات خاصة سعودية، اليوم "الثلاثاء"، من إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن، الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر"، المسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، في أحد المنازل بالبلدة المنكوبة، ووفقا للمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، تركي المالكي، فإن القوات الخاصة السعودية بالتعاون مع نظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تمكنت خلالها من القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن، وعدد من أعضاء التنظيم كانوا برفقة المهاجر اليوم الثلاثاء.
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