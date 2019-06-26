السيطرة على حريق بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة

تحرير:هيثم بطاح ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

صورة أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق محدود شب بالطابق الرابع بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.. بدأت الواقعة بتلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق محدود بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، انتقل على الفور المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية للتعامل مع الحادث واتخاذ اللازم.

فور ورود البلاغ تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق بالطابق الرابع بالكنيسة لمنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية. وفور إخماد الحريق، أخطرت الأدلة الجنائية بمديرية أمن القليوبية لاتخاذ شئونها وإعداد تقرير حول أسباب وملابسات الحريق، وتقدير حجم الخسائر المادية. تحرر المحضر