جريمة

السيطرة على حريق بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة

تحرير:هيثم بطاح ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق محدود شب بالطابق الرابع بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.. بدأت الواقعة بتلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق محدود بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، انتقل على الفور المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية للتعامل مع الحادث واتخاذ اللازم.
فور ورود البلاغ تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق بالطابق الرابع بالكنيسة لمنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية. وفور إخماد الحريق، أخطرت الأدلة الجنائية بمديرية أمن القليوبية لاتخاذ شئونها وإعداد تقرير حول أسباب وملابسات الحريق، وتقدير حجم الخسائر المادية.  تحرر المحضر
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حريق هائل في عمارة تجارية بميدان باب الشعرية

نشب حريق هائل، قبل قليل، في عمارة بها معارض أحذية بميدان باب الشعرية، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه، بعد تصاعد ألسنة اللهب إلى عنان السماء، وحرصت قوات الإطفاء بالتعاون مع رجال المباحث على إخلاء العقار من السكان، خشية حدوث إصابات بينهم نتيجة الاختناقات بسبب تصاعد الأدخنة الناتجة عن الحريق، في الوقت الذي يكافح فيه رجال الإطفاء الحريق من خلال الدفع بخزانات المياه نحو موقع الحريق، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
رشوة

«أمن الدولة» تُحقق مع قاضي الجنح المتهم بالرشوة

تجري نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع قاض يشغل عضو اليسار بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر، تم ضبطه أمس الثلاثاء، في قضية رشوة، نظير أداء عمل من أعمال وظيفته القضائية، ومن المقرر أن تواجهه النيابة بتحريات رجال الرقابة الإدارية، وأجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، جاء قرار النيابة بإلقاء القبض على القاضي المتهم بناء على معلومات حققتها النيابة وتسجيلات قامت بها، وفقًا لاختصاصها القانوني الذي يوكل للنيابة العامة وحدها سلطة إلقاء القبض على أعضاء الهيئات القضائية دون غيرها من جهات الضبط والتحري.
جثة

المتهم بقتل طليق شقيقته: «شهّر بها قدام بيتي»

قررت محكمة جنح الظاهر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس صاحب ورشة أحذية تخلص من طليق شقيقته بواسطة «مفك»، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وذلك بعدما كشفت التحقيقات قيام المتهم بتسديد طعنة نافذة في صدر المجني عليه قبل أن يتم إيداع الجثة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقلت لمناظرة الجثة وصرحت بدفنها بعد تشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، في الوقت الذي نجحت فيه مباحث قسم شرطة الظاهر في القبض على المتهم، بعد فراره من مسرح الجريمة، بعد عمل عدة أكمنة بالأماكن المحتمل اختباؤه فيها.
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إيداع متهم حاول قتل زوجته مستشفى الأمراض العقلية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، إيداع متهم بمحاولة قتل زوجته مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، لإعداد تقرير طبي مفصل بشأن حالته الطبية وعرضه على المحكمة، على خلفية اتهامه بالشروع في قتل زوجته، بعد مشادة كلامية نشبت فيما بينهما، بمنطقة أكتوبر، قام على أثرها المتهم بالتعدي عليها بالضرب وطعنها بسلاح أبيض «سكين»، قاصدا قتلها فاستغاثت بالجيران الذين استطاعوا تخليصها من قبضته ونقلها للمستشفى بغرض تقديم الإسعافات اللازمة.
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السيطرة على حريق في موقع بترول بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في أحد المواقع البترولية بقرية العدوة التابعة لدائرة مركز الفيوم، قبل امتداده إلى الحقل ووقوع كارثة، ودون حدوث إصابات أو وفيات. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد نشوب حريق بموقع بترول "بترو سيلا". على الفور، انتقلت قوات المطافئ والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، للسيطرة على الحريق الذي نشب داخل مكتب أحد المهندسين بالموقع.
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أحرق 100 موتوسيكل.. ضبط المتهم بحرق جراج في طوخ

نجحت مباحث القليوبية، اليوم الخميس، في القبض على عاطل متسبب في إشعال النيران بجراج خاص بقرية بلتان بمدينة طوخ، وتبين من التحريات أن المتهم لديه سابقة سرقة وأن مالكى الجراج كانوا يعيرونه بذلك مما جعله ينتقم منهم بإشعال النيران بتنك إحدى الدراجات النارية، ولكن الحريق تفاقم حتى امتد لـ100 دراجة نارية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير الحماية، يفيد اندلاع حريق هائل فى جراج موتوسيكلات بقرية بلتان بطوخ.
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السيطرة على حريقين بالقاهرة والقليوبية دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، صباح اليوم الخميس، على حريق التهم محتويات شقة بعقار بمصر القديمة، دون وقوع ضحايا أو مصابين، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة بمصر القديمة، فتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي العقارات المجاورة، في الوقت ذاته تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من إطفاء حريق شب بمنزل بمنطقة عزبة العرب التابعة لبهتيم.
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حريق هائل يثير الذعر على طريق «بلتان- طوخ» (صور)

سادت حالة من الذعر بين سكان منازل طريق "بلتان- طوخ"، اليوم الأربعاء، عقب سماع صوت انفجارات ناتجة عن حريق هائل نشب فى جراج موتوسيكلات خاص، وقام الأهالي بالاتصال بغرفة العمليات بمجلس مدينة طوخ ومركز الشرطة. على الفور، انتقل محمد خيري، رئيس مركز ومدينة طوخ، والعميد فوزي عبد ربه، مأمور المركز، والنقيب حسام الحسيني، معاون المباحث، لمباشرة عملية الإطفاء وتحريك سيارات الإسعاف وأطقم التدخل السريع والكهرباء، وذلك بحضور النقيب محمد بدوى رئيس وحدة مطافئ طوخ.
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