سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

البورصة تربح 8 مليارات جنيه مع إنهاء أزمة «جلوبال»

تحرير:أمل نبيل ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م
البورصة
البورصة
أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 8.4 مليار جنيه، مع إنهاء الصراع الضريبي بين شركة "جلوبال تليكوم" ووزارة المالية المصرية. أعلنت وزارة المالية عن توقيع اتفاق مع شركة جلوبال تليكوم لتسوية النزاع الضريبي بين الشركة وشركاتها المصرية التابعة ومصلحة الضرائب المصرية بحيث تسدد جلوبال تليكوم مستحقاتها الضريبية للخزانة العامة والتي تبلغ 136 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2018. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 14006.99 نقطة.
وصعد مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 601.8 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 1534.43 نقطة. وارتفع إجمالي التداولات على الأسهم إلى 2.2 مليار جنيه، بعد التداول على 278.68 ألف سهم عبر تنفيذ 19.48 ألف عملية منفذة.  ومالت
اقرأ المزيد
الاقتصاد-المصري

في 30 شهرا.. كيف حققت مصر أعلى معدل نمو في المنطقة؟

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بدأ منذ أقل من ثلاثين شهرًا فقط، وتم خلال هذه الفترة تحقيق معدلات نمو عالية، لافتة إلى أن معظم الدول فى المنطقة تعانى من تراجع معدلات النمو، إلا أن مصر هى الدولة الوحيدة بالمنطقة التى تزيد بها معدلات النمو بشكل مستدام. وأشارت السعيد إلى التحديات الدولية التى يعانى منها العالم أجمع مثل الحروب التجارية، وغير ذلك من التغيرات السياسية فى العالم، وبالرغم من ذلك استطاعت مصر تحقيق معدلات نمو مرتفعة والتى تحسب للدولة المصرية بكل مؤسساتها.
جلوبال-تليكوم

إنهاء أزمة جلوبال تيليكوم والضرائب بـ136 مليون دولار

أعلنت وزارة المالية عن توقيع اتفاق مع شركة جلوبال تيليكوم لتسوية النزاع الضريبي بين الشركة وشركاتها المصرية التابعة ومصلحة الضرائب المصرية بحيث تسدد جلوبال تيليكوم مستحقاتها الضريبية للخزانة العامة، والتي تبلغ 136 مليون دولار، حتى 31 ديسمبر 2018. وبحسب بيان لوزارة المالية فإن الاتفاق مع جلوبال تيليكوم تضمّن سداد المبلغ على دفعتين، الأولى بقيمة 53.7 مليون دولار أمريكي تُدفع مع توقيع الاتفاق، والثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار أمريكي. وانتهت مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية، من صياغة ومراجعة اتفاق التسوية.
صندوق-النقد-الدولى

3 سيناريوهات للاقتصاد المصري مع انتهاء قرض الصندوق

ينتهي برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي بنهاية الشهر الجاري.وكانت مصر قد وقعت في نوفمبر 2016 اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة والطاقة وزيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية. وحصلت مصر حتى الآن على نحو 10 مليارات دولار من القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، وتتبقى لمصر الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، والمتوقع تسلّمها نهاية يونيو الجاري.
دولار

الدولار يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي، وبنك الاستثمار العربي، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.76 جنيه للبيع، و16.66 جنيه للشراء، فيما انخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك مصر إيران بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء.
اقرأ المزيد من الأخبار
بورصة (2)

البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

واصلت مؤشرات البورصة أداءها الباهت خلال جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.6 مليار جنيه. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13831.23 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 598.14 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 1523.12 نقطة. وبلغت أحجام التداول 862.91 مليون جنيه، بالتداول على 128.67 ألف سهم عبر تنفيذ 15.6 ألف عملية منفذة.
بورصة (2)

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمبيعات مصرية

تراجعت مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات الصباحية لجلسة يوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 250 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 750.50 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 14017.34 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 602.15وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1535.7 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 2.40 مليار جنيه من خلال التداول على 65.72 مليون سهم.
بورصة

مبيعات مصرية وعربية تكبد البورصة 3 مليارات جنيه

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها خلال تعاملات جلسة يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.25 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 14043.42 نقطة ، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25% ليصل لمستوى 602.35وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.32 % ليغلق عند مستوى 1536.89 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 880.45 مليار جنيه من خلال التداول على 132.75 مليون سهم.
بورصة

البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه في ختام التعاملات

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 757.03 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 14202.86 نقطة ، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29% ليصل لمستوى 604.25نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1544.13 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.41 مليار جنيه من خلال التداول على 96.04مليون سهم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org