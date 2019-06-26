البورصة تربح 8 مليارات جنيه مع إنهاء أزمة «جلوبال»

تحرير:أمل نبيل ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

البورصة

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 8.4 مليار جنيه، مع إنهاء الصراع الضريبي بين شركة "جلوبال تليكوم" ووزارة المالية المصرية. أعلنت وزارة المالية عن توقيع اتفاق مع شركة جلوبال تليكوم لتسوية النزاع الضريبي بين الشركة وشركاتها المصرية التابعة ومصلحة الضرائب المصرية بحيث تسدد جلوبال تليكوم مستحقاتها الضريبية للخزانة العامة والتي تبلغ 136 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2018. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 14006.99 نقطة.

وصعد مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 601.8 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 1534.43 نقطة. وارتفع إجمالي التداولات على الأسهم إلى 2.2 مليار جنيه، بعد التداول على 278.68 ألف سهم عبر تنفيذ 19.48 ألف عملية منفذة. ومالت