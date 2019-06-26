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الجونة السينمائي يمد طلبات تقديم الأفلام لـ2 يوليو

تحرير:التحرير ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
قرر القائمون على مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الأربعاء، مد الموعد النهائي لقبول طلبات التقديم لمنصة الجونة السينمائية، لمدة أسبوع، ليصبح الموعد النهائي 2 يوليو المقبل، موضحين أنه يمكن لصناع الأفلام الذين يعملون على مشاريع أفلامهم التقديم قبل هذا الموعد، للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان، والتي تقام بمدينة الجونة بالغردقة، سبتمبر القادم. تعد منصة الجونة فعالية موجهة لصناعة السينما، لدعم وتمكين صناع الأفلام العرب، وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لهم.
وتقدم المنصة برنامجين مختلفين للسينمائيين الراغبين في المشاركة والتعلم، وهما منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي. من المقرر أن تفحص الطلبات المقدمة، قبل 2 يوليو بواسطة لجنة سينمائية متخصصة، من قبل مهرجان الجونة السينمائي، وسيتم اختيار المشاريع المقبولة بناء على مضمونها، ورؤيتها الفنية، وإمكانية
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نيكول سابا.. عارضة أزياء اكتشفها عادل إمام سينمائيا

نيكول سابا.. دخلت مجال الفن بالصدفة لأنها من البداية لم تكن تفكر فيه، فهي خريجة كلية الآداب قسم علم النفس من الجامعة اللبنانية، وهي بالأساس كانت تعمل كعارضة أزياء مع شقيقتها "نادين"، وجاءتها فرصة عام 1997 وشاركت في كليب «عيني» للفنانين هشام عباس وحميد الشاعري، بينما نقلتها الحقيقية كانت بسبب صورة لها رآها النجم الكبير عادل إمام على غلاف إحدى المجلات، فطلب أن يتم إحضار صاحبتها لتكون أمامه في عمل سيُحقق لها نجومية كبيرة، ومن هنا انطلقت في المجال الفني، وعلى الرغم من ذلك لم تنس عملها كعارضة.
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أفلام العيد في 20 يوما| كازابلانكا الأول بـ58 مليونا

ما زالت المنافسة قائمة بين أفلام موسم عيد الفطر السينمائي، وهي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وبعد مرور 3 أسابيع منذ طرح هذه الأفلام في دور العرض السينمائية، جاءت الإيرادات الإجمالية لصالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بإيرادات وصلت إلى 58 مليونا و869 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل، وهو تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور و"سينرجي فيلمز".
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إيرادات أفلام العيد.. الممر يتصدر وكازابلانكا يتراجع

يواصل فيلم "الممر" تقدمه في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الثاني عشر على التوالي، إذ حقق أمس الثلاثاء، إيرادا بلغ مليونا و160 ألفا و751 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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دينا الشربيني: لو ركزت مع الناس هيعطلوني (فيديو)

قالت الفنانة دينا الشربينى، إنها من الشخصيات التى تعرضت كثيرا للأذى من كلام الناس، لكنها لم تلتفت لذلك لأنها قوية. وأضافت دينا الشربينى، خلال لقائها ببرنامج «أسرار النجوم»، الذى تقدمه إنجى على، عبر إذاعة «نجوم fm»: «أريح حاجة إن أنتى متركزيش مع حد، ملكيش دعوة بحد، أنا فى حياتى مش عايزة أركز غير مع نفسى والناس اللى بحبهم والقريبين منى وأهلى وصحابى، بس الدائرة اللى حواليا، لو ركزت مع الناس هيعطلونى ومش هعرف أكمل، وعمرى ما بحكم على حد واللى يحكم عليا خلاص منه لربنا».
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نريد حق شهدائنا.. مشاهير يعلقون على حادث كمين العريش

أعلنت وزارة الداخلية صباح اليوم عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم على كمين بالعريش، وعلق عدد من الفنانين على الحادث المأساوي عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتب الكاتب أمير طعيمة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "مش عارف أقول إيه ولا أكتب إيه، حسبي الله ونعم الوكيل ونحتسبهم عند الله شهداء"، وقال الفنان محمد إمام على الحادث عبر تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحِم الله شهداءنا وأسكنهم فسيح جناته، وربنا يحفظ بلدنا من كل سوء".
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