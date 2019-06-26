الجونة السينمائي يمد طلبات تقديم الأفلام لـ2 يوليو

تحرير:التحرير ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

مهرجان الجونة السينمائي

قرر القائمون على مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الأربعاء، مد الموعد النهائي لقبول طلبات التقديم لمنصة الجونة السينمائية، لمدة أسبوع، ليصبح الموعد النهائي 2 يوليو المقبل، موضحين أنه يمكن لصناع الأفلام الذين يعملون على مشاريع أفلامهم التقديم قبل هذا الموعد، للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان، والتي تقام بمدينة الجونة بالغردقة، سبتمبر القادم. تعد منصة الجونة فعالية موجهة لصناعة السينما، لدعم وتمكين صناع الأفلام العرب، وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لهم.

وتقدم المنصة برنامجين مختلفين للسينمائيين الراغبين في المشاركة والتعلم، وهما منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي. من المقرر أن تفحص الطلبات المقدمة، قبل 2 يوليو بواسطة لجنة سينمائية متخصصة، من قبل مهرجان الجونة السينمائي، وسيتم اختيار المشاريع المقبولة بناء على مضمونها، ورؤيتها الفنية، وإمكانية