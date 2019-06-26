صحف عالمية عن استبعاد وردة: تحمل نتيجة أفعالك

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

عمرو وردة

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الضوء، على استبعاد عمرو وردة من المنتخب الوطني لأسباب تأديبية، مشيرة إلى أن القرار أتى لفرض حالة من الالتزام والتركيز في صفوف الفراعنة، ناشرة في الوقت ذاته بيان اتحاد الكرة الخاص باستبعاد وردة، أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فعنونت: "مصر تستبعد وردة لتحرش جنسي مزعوم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن بيان اتحاد الكرة فسر الاستبعاد لأسباب تأديبية دون توضيح السبب وراءها، في الوقت الذي تنتشر فيه العديد من المزاعم حول قيام وردة بتحرش جنسي على مواقع التواصل الاجتماعي.

واتفقت صحيفة "أبولا" البرتغالية مع "موندو ديبورتيفو" بالإشارة إلى أن استبعاد عمرو وردة بسبب اتهامات تتعلق بالتحرش وجهت له على مواقع التواصل الاجتماعي. أما صحيفة "مينتو" البرتغالية فنوهت إلى استبعاد وردة من المنتخب الوطني أتى لأسباب تأديبية وللحفاظ على الانضباط والالتزام والتركيز بين لاعبي الفراعنة. وأشارت

واتفقت صحيفة "أبولا" البرتغالية مع "موندو ديبورتيفو" بالإشارة إلى أن استبعاد عمرو وردة بسبب اتهامات تتعلق بالتحرش وجهت له على مواقع التواصل الاجتماعي.



أما صحيفة "مينتو" البرتغالية فنوهت إلى استبعاد وردة من المنتخب الوطني أتى لأسباب تأديبية وللحفاظ على الانضباط والالتزام والتركيز بين لاعبي الفراعنة.



وأشارت الصحيفة البرتغالية إلى تورط عمرو وردة في رسائل تحرش غير أخلاقية على مواقع التواصل الاجتماهي..



وبدورها وصفت صحيفة "سبورت 24" اليونانية استبعاد عمرو وردة بالفضيحة، في ظل اتهام اللاعب منذ أيام بتحرش مع فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا، مشيرة إلى أنه حان الوقت كي يتحمل وردة نتيجة أفعاله.