جريمة

ماذا يعني انقضاء الدعوى الجنائية؟.. القانون يجيب

أقرت محكمة النقض أن القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعني براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، كما أن الطعن بعد انقضاء الدعوى بالتصالح غير جائز
تحرير:تهامى البندارى ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
مبدأ قانوني جديد أكدته محكمة النقض، برئاسة المسشار مجدى أبو العلا، خلال نظرها الطعن رقم 27013 لسنة 85 قضائية، إذ أقرت أن القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعني براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، مشيرة إلى أن الطعن بعد انقضاء الدعوى بالتصالح غير جائز، تزامنا مع أحدث أحكام النقض الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جرائم المال العام، وما يترتب عليه من انقضاء الدعوى بالنسبة للجرائم المرتبطة بالمال العام. «التحرير» سألت خبراء قانون عن ماهية انقضاء الدعوى بالتصالح، بعد تداول هذا المصطلح في ساحات المحاكم يوميا.
أوضحت محكمة النقض في حكمها أنه «لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جريمة الضرب، وكان القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى واقعة وحقيقة أمره قضاء فى الموضوع، إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن
اقرأ المزيد
صور-حريق-الموسكي-تصوير-هاني-شمشون (4)

حريق هائل في عمارة تجارية بميدان باب الشعرية

نشب حريق هائل، قبل قليل، في عمارة بها معارض أحذية بميدان باب الشعرية، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه، بعد تصاعد ألسنة اللهب إلى عنان السماء، وحرصت قوات الإطفاء بالتعاون مع رجال المباحث على إخلاء العقار من السكان، خشية حدوث إصابات بينهم نتيجة الاختناقات بسبب تصاعد الأدخنة الناتجة عن الحريق، في الوقت الذي يكافح فيه رجال الإطفاء الحريق من خلال الدفع بخزانات المياه نحو موقع الحريق، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
حريق

السيطرة على حريق بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق محدود شب بالطابق الرابع بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.. بدأت الواقعة بتلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق محدود بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، انتقل على الفور المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية للتعامل مع الحادث واتخاذ اللازم.
رشوة

«أمن الدولة» تُحقق مع قاضي الجنح المتهم بالرشوة

تجري نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع قاض يشغل عضو اليسار بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر، تم ضبطه أمس الثلاثاء، في قضية رشوة، نظير أداء عمل من أعمال وظيفته القضائية، ومن المقرر أن تواجهه النيابة بتحريات رجال الرقابة الإدارية، وأجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، جاء قرار النيابة بإلقاء القبض على القاضي المتهم بناء على معلومات حققتها النيابة وتسجيلات قامت بها، وفقًا لاختصاصها القانوني الذي يوكل للنيابة العامة وحدها سلطة إلقاء القبض على أعضاء الهيئات القضائية دون غيرها من جهات الضبط والتحري.
جثة

المتهم بقتل طليق شقيقته: «شهّر بها قدام بيتي»

قررت محكمة جنح الظاهر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس صاحب ورشة أحذية تخلص من طليق شقيقته بواسطة «مفك»، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وذلك بعدما كشفت التحقيقات قيام المتهم بتسديد طعنة نافذة في صدر المجني عليه قبل أن يتم إيداع الجثة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقلت لمناظرة الجثة وصرحت بدفنها بعد تشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، في الوقت الذي نجحت فيه مباحث قسم شرطة الظاهر في القبض على المتهم، بعد فراره من مسرح الجريمة، بعد عمل عدة أكمنة بالأماكن المحتمل اختباؤه فيها.
اقرأ المزيد من الأخبار
طعن-بالسكين

إيداع متهم حاول قتل زوجته مستشفى الأمراض العقلية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، إيداع متهم بمحاولة قتل زوجته مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، لإعداد تقرير طبي مفصل بشأن حالته الطبية وعرضه على المحكمة، على خلفية اتهامه بالشروع في قتل زوجته، بعد مشادة كلامية نشبت فيما بينهما، بمنطقة أكتوبر، قام على أثرها المتهم بالتعدي عليها بالضرب وطعنها بسلاح أبيض «سكين»، قاصدا قتلها فاستغاثت بالجيران الذين استطاعوا تخليصها من قبضته ونقلها للمستشفى بغرض تقديم الإسعافات اللازمة.
محافظ-المنوفية-المتهم-بقضية-الرشوة-داخل-القفص

10 نوفمبر.. الحكم في طعن محافظ المنوفية بـ«الرشوة»

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبدالعال، اليوم الأحد، حجز الطعن المقدم من محافظ المنوفية السابق، هشام عبدالباسط، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 15 مليون جنيه، إلى جلسة 10 من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، أحال النائب العام المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهام المحافظ بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات بواسطة آخر بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
محكمة عسكرية

للمرافعات.. تأجيل «استهداف النائب العام المساعد»

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 304 متهمين، على رأسهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة، إلى جلسة 22 من يوليو المقبل، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2»، المتهمين فيها بتنفيذ 17 جريمة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء، من بينها واقعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، واغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.
صلاح-هلال-فى-قضية-رشوة-وزير-الزراعة

صلاح هلال من «كلبش التحرير» إلى زنزانة فساد الزراعة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، اليوم الإثنين، محاكمة وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال، لاتهامه بالكسب غير المشروع، بعدما انتهت الأجهزة الرقابية من التحقيق معه وتبين اتهامه -وفقا لأمر الإحالة- بالحصول لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادى الأهلى للرياضة، كما قبل ملابس له ولنجله وإفطارا له ولعشرين فردًا من أسرته بأحد الفنادق وهاتفين محمولين، كما هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403 آلاف و542 جنيهًا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org