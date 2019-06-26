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وفاة 3 أشخاص على شواطئ فرنسا بسبب ارتفاع الحرارة

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م
شاطئ
شاطئ
تسببت موجة الحر التي تجتاح أوروبا، في وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل في فرنسا، والتى من المقرر أن تتجاوز 40 درجة مئوية في أجزاء عديدة من القارة العجوز. وتوفى ثلاثة سباحين على الشواطئ في فرنسا بسبب "صدمة حرارية" ، أدت إلى السكتة القلبية بمجرد ملامستهم للماء بسبب اختلاف درجات الحرارة. وناشد رجال الإطفاء الفرنسيون المواطنين بدخول الماء تدريجيا لتعويد الجسم على التغيرات فى درجات الحرارة أو المخاطرة بالهيدروجين التي تتسع فيها الأوعية الدموية فجأة، مما يزيد من خطر السكتة القلبية.
وحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، فقد توفي رجل يبلغ من العمر 70 عامًا بعد أن قفز فى مياه باردة على شاطئ مارسيليا بجنوب فرنسا، كما توفى شخصان آخران فى ظروف مماثلة من "صدمة حرارية، هما امرأة تبلغ 62 عاما على شاطئ فرونتينان بالقرب من مونبلييه بعد "الشعور بالضيق فى التنفس من الصدمة"، كما توفى الرجل الثالث
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مؤتمر المنامة

«بكل ود».. البحرين تستقبل ضيوفها الإسرائيليين

اليوم الأربعاء، تستمر أعمال "ورشة السلام من أجل الازدهار"، المعروفة باسم "مؤتمر المنامة" في العاصمة البحرينية، وتمثل الشق الاقتصادي من "صفقة القرن"، بدعوة من الولايات المتحدة، دون حضور رسمي من الدولتين المعنيتين بالقضية، فلسطين وإسرائيل. إلا أن عددا من رجال الأعمال والصحفيين الإسرائيليين شاركوا في الورشة بالدولة الخليجية التي تلتزم بالموقف العربي بعدم التطبيع مع إسرائيل. رفائيل أهرين، الصحفي في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، كان أحد الصحفيين الإسرائيليين الذين وصلوا إلى المنامة لتغطية القمة، ورصد رحلة الوفد الإسرائيلي في البحرين.
جيسون-جرينبلات (1)

جرينبلات يعلق على غياب فلسطين عن مؤتمر المنامة

قال الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات: "كنا نتمنى حضور السلطة الفلسطينية لورشة العمل في المنامة، وغياب السلطة الفلسطينية عن ورشة المنامة لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني"، جاء ذلك في تصريح خاص، لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم الأربعاء. وبدأ أمس الثلاثاء، مؤتمر المنامة المعروف باسم "ورشة الازدهار من أجل السلام"، الذي يمثل الشق الاقتصادي من صفقة القرن، التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل القضية الفلسطينية، أعماله.
الاتفاق-النووى

إيران تلحق بقطار الانسحاب من النووي بعد مهلة الإنقاذ

التلويح بالانسحاب الجزئي من الاتفاق النووي وتسريع تخصيب اليورانيوم، ورقة ضغط لوحت بها إيران مؤخرا للرد على العقوبات الأمريكية المتعاقبة عليها منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي منذ أكثر من عام، ووصلت تلك العقوبات إلى المرشد الأعلى أية الله على خامنئي. وكانت واشنطن قد فرضت أول أمس، عقوبات تستهدف المرشد الأعلى وكبار المسؤولين العسكريين، وأعلنت أنها ستدرج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي كان واجهة الانفراج في السياسة الإيرانية حيال الدول الغربية، على قائمتها السوداء في وقت لاحق هذا الأسبوع.
كوكايين

إنتاج الكوكايين في أعلى مستوى تاريخيا بسبب كولومبيا

أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، الذي يتخذ من فيينا مقرا له، اليوم الأربعاء، تقريره السنوي، والذي جاء صادما، إذ تم الإعلان عن أن الإنتاج العالمي للكوكايين وصل في عام 2017 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وذلك بسبب بزيادة إنتاج الكوكايين في كولومبيا، التي أنتجت نحو 70% من كوكايين العالم، وفي هذا العام تخطى إنتاج الكوكايين بنسبة 25% الرقم القياسي المسجل في العام الذي سبقه، وذلك مع ازدياد الإنتاج في كولومبيا، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.
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ارتفاع-الحرارة-في-انحاء-اوروبا (4)

مخاوف من الموت.. أوروبا تستعد لموجة حر تصل لـ40 درجة

موجة من الحرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية، سيواجهها الأوروبيون قريبا، في الوقت الذي انطلقت فيه تحذيرات شديدة الجدية للمواطنين ودعوات رسمية للتضامن وإجبار أطفال المدارس على العودة لمنازلهم وتأجيل امتحانات الثانوية العامة، بحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني. وتواجه أجزاء كبيرة من أوروبا طقسا صيفيا استثنائيا هذا الأسبوع، ما يُثير مخاوف من الموت، إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لا يعتاد عليه الأوروبيون. وقالت هيئة الأرصاد الجوية في ألمانيا، إنها ستسجل درجات الحرارة تبلغ 38 درجة مئوية مع وصول موجة حارة يُطلق عليها اسم "أولا" لجميع أنحاء البلاد.
ميركل-وماكرون

فرنسا وألمانيا الأكثر استفادة من الحرب التجارية

لا شك أن كلًا من الصين والولايات المتحدة وجدا صعوبات كبيرة في خوض معركتهما الاقتصادية والتجارية المشتعلة منذ بداية العام الماضي، إلا أن تلك الأزمات خلقت مستفيدين آخرين خلال الفترة الماضية، أبرزها الاتحاد الأوروبي. انخفاض الصادرات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين خلال الفترة الماضية، وتعثر المفاوضات التي تسعى لإنهاء الحرب التجارية، جميعها عوامل ساهمت في فتح أسواق بعض البلدان الأوروبية لتكون بديلة لدى كل من الصين والولايات المتحدة بعد التعريفات الجمركية الضخمة التي فرضها كل طرف.
الثانوية-العامة-فى-مطروح (6)

قبل امتحان الاقتصاد.. الأرصاد تحذر طلاب الثانوية العامة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، إن هناك أمطار خفيفة جدًا تشهدها السواحل الشمالية في البلاد، بالإضافة إلى ظهور بعض السحب على شمال وجنوب البلاد، مشيرًا إلى أن هناك تحسن في درجات الحرارة بالنسبة لجنوب البلاد بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة. وأضاف في تصريحاته إلى «التحرير»، مساء اليوم السبت، أن درجات الحرارة ستكون أقل من معدلها الطبيعي بدرجة أو درجتين فقط، حيث تكون درجة الحرارة غدًا بالقاهرة 33، أما السواحل الشمالية تترواح من 27 إلى 28 درجة، محذرًا السائقين توخي أقصى درجات الحذر من الشبورة المائية صباح الغد.
هل-تتمكن-أوروبا-من الاستقلال-عن-الولايات-المتحدة؟

خبراء: أمريكا لم تعد حليف المستقبل لأوروبا

لم تعد الخلافات الدبلوماسية والسياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هي وحدها ما يشغل بال السياسيين في القارة العجوز، والتي على مدى سنوات طويلة رأت في الانصياع لواشنطن خير وسيلة لضمان أنها ستدافع عنها ضد أي مخاطر أو تهديدات. الأزمة التي باتت واضحة المعالم في الاتحاد الأوروبي هي خشية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس لديه الاستعداد الكافي للوقوف في وجه أي مخاطر أمنية أو سياسية تهدد حلفاءه في أوروبا، وهو ما بات شعورًا عاما لدى الخبراء والسياسيين المعنيين.
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