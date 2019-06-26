وفاة 3 أشخاص على شواطئ فرنسا بسبب ارتفاع الحرارة

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

شاطئ

تسببت موجة الحر التي تجتاح أوروبا، في وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل في فرنسا، والتى من المقرر أن تتجاوز 40 درجة مئوية في أجزاء عديدة من القارة العجوز. وتوفى ثلاثة سباحين على الشواطئ في فرنسا بسبب "صدمة حرارية" ، أدت إلى السكتة القلبية بمجرد ملامستهم للماء بسبب اختلاف درجات الحرارة. وناشد رجال الإطفاء الفرنسيون المواطنين بدخول الماء تدريجيا لتعويد الجسم على التغيرات فى درجات الحرارة أو المخاطرة بالهيدروجين التي تتسع فيها الأوعية الدموية فجأة، مما يزيد من خطر السكتة القلبية.

وحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، فقد توفي رجل يبلغ من العمر 70 عامًا بعد أن قفز فى مياه باردة على شاطئ مارسيليا بجنوب فرنسا، كما توفى شخصان آخران فى ظروف مماثلة من "صدمة حرارية، هما امرأة تبلغ 62 عاما على شاطئ فرونتينان بالقرب من مونبلييه بعد "الشعور بالضيق فى التنفس من الصدمة"، كما توفى الرجل الثالث