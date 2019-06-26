لا مكان للمسلمين.. عنصرية «الحدث» تشعل لبنان

يعد الإسلام دين الأغلبية السكانية في لبنان بفارق بسيط عن المسيحية، ويشكل المسلمون نسبة 60% من الشعب، وينقسم المسلمون في لبنان إلى ثلاث طوائف هي «السنة والشيعة والدروز»

تحرير:وفاء بسيوني ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م

بلدية الحدث

"لا للتأجير للمسلمين" شعار رفعته إحدى البلديات في لبنان، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل هذا البلد الذي يضم أقلية مسيحية تشكّل نسبة 40% من السكان في لبنان. وتعود بداية القصة إلى المنشور الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن امتناع بلدية "الحدث" في قضاء بعبدا جنوب شرقي العاصمة اللبنانية بيروت، عن تأجير أحد المسلمين شقة في المنطقة، بسبب وجود قرار نافذ من البلدية بمنع تأجير أو بيع أي منازل للمسلمين؛ لـ"منع التغيير الديموجرافي في هذه المنطقة المسيحية".

يعود هذا القرار بحسب رئيس البلدية جورج عون، إلى عام 2010، وتتم إثارته منذ ذلك الحين بانتظام، عبر وسائل الإعلام اللبنانية. ويشمل القرار منع البيع والشراء والإيجار في منطقة "الحدث" للمسلمين، استنادا إلى "ما ينص عليه الدستور اللبناني بالحفاظ على العيش المشترك". رئيس البلدية شدد على أن البلدية ضد التغيير