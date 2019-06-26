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لا مكان للمسلمين.. عنصرية «الحدث» تشعل لبنان

يعد الإسلام دين الأغلبية السكانية في لبنان بفارق بسيط عن المسيحية، ويشكل المسلمون نسبة 60% من الشعب، وينقسم المسلمون في لبنان إلى ثلاث طوائف هي «السنة والشيعة والدروز»
تحرير:وفاء بسيوني ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م
بلدية الحدث
بلدية الحدث
"لا للتأجير للمسلمين" شعار رفعته إحدى البلديات في لبنان، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل هذا البلد الذي يضم أقلية مسيحية تشكّل نسبة 40% من السكان في لبنان. وتعود بداية القصة إلى المنشور الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن امتناع بلدية "الحدث" في قضاء بعبدا جنوب شرقي العاصمة اللبنانية بيروت، عن تأجير أحد المسلمين شقة في المنطقة، بسبب وجود قرار نافذ من البلدية بمنع تأجير أو بيع أي منازل للمسلمين؛ لـ"منع التغيير الديموجرافي في هذه المنطقة المسيحية".
يعود هذا القرار بحسب رئيس البلدية جورج عون، إلى عام 2010، وتتم إثارته منذ ذلك الحين بانتظام، عبر وسائل الإعلام اللبنانية. ويشمل القرار منع البيع والشراء والإيجار في منطقة "الحدث" للمسلمين، استنادا إلى "ما ينص عليه الدستور اللبناني بالحفاظ على العيش المشترك". رئيس البلدية شدد على أن البلدية ضد التغيير
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الشيخ-عبد الله-بن زايد-آل-نهيان (2)

الإمارات تدين هجوم العريش: ضد الدين والإنسانية

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزارة الخارجية، بيانا لها، اليوم الأربعاء، تعلن فيه إدانتها للهجوم الإرهابي، الذي استهدف نقاطا أمنية في مدينة العريش بشمال سيناء، قائلة: "نستنكر بشدة هذه الأعمال الإجرامية، ونؤكد رفضنا الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، كما نؤكد الدعم القوي لمصر وتضامننا مع الحكومة والشعب المصري في مواجهة العنف والتطرف، وندعو المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار العالم واجتثاثها من جذورها".
صاروخ-باليستى

الحوثيون: استهداف معسكر سعودي بصاروخ باليستي وسقوط قتلى

أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، اليوم الأربعاء، أن ما وصفتها بـ"القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية"، تمكنت من استهداف مقر القيادة في معسكر القوات الخاصة بمنطقة الملاحيط قبالة جازان جنوب غرب المملكة العربية السعودية، بصاروخًا باليستيًا قصير المدى، ونقلت القناة، عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي، قوله إن الصاروخ الباليستي "أصاب هدفه بدقة" في المعسكر المستهدف، مشيرًا إلى "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجانب السعودي".
قابوس

سلطنة عمان تفتح سفارة لدى فلسطين في رام الله

أعلنت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الأربعاء، عزمها فتح سفارة لها في دولة فلسطين، مشيرة إلى أن وفد من الخارجية سيتوجه إلى رام الله لمباشرة إجراءات الافتتاح. وذكرت "الخارجية" العمانية في بيان اليوم الأربعاء، نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة. وسيتوجه وفد من وزارة الخارجية إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة".
صحف-سعودية (1)

صحف سعودية: الإطاحة بزعيم داعش في اليمن وترامب يتوعد

تصدّر القبض على زعيم تنظيم داعش في اليمن عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما تناولت فعاليات مؤتمر المنامة الذي احتضنته البحرين، وأطلعتنا أيضًا على زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية. وذكرت صحيفة "الحياة" أن القوات الخاصة السعودية أوقفت أمير "داعش" في اليمن وقيادات من التنظيم، وأسفرت عملية نوعية نفذتها القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية أخيرا، عن إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن الملقب بأبي أسامة المهاجر، والمسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.
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نيلسون-مانديلا (4)

في مثل هذا اليوم.. حكم على مانديلا بالسجن مدى الحياة

في مثل هذا اليوم 11 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1964: حكم على نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة، بتهمة التخطيط لعمل مسلح والخيانة العظمى، وخلال سنوات سجنه أصبح النداء بتحرير مانديلا من السجن رمزا لرفض سياسة التمييز العنصرى. وفي عام 1971: الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة. وفي عام 2004: تشييع جثمان الرئيس الأمريكي الأربعين رونالد ريجان.
جبران-باسيل

«أكل البيضة وقشرتها».. وزير لبناني يثير غضب السعودية

في وقت سابق من عام 2017، دارت العديد من الشائعات حول تدهور العلاقات بين المملكة العربية السعودية ولبنان، على خلفية اتهام عدد من المراقبين الرياض، باحتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ومنعه من العودة إلى بلاده، وهو ما نفته الدولتان في وقت لاحق، مؤكدين على عمق العلاقات بينهما. الآن، أزمة جديدة شابت العلاقات بين الرياض وبيروت، بطلها هذه المرة، وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الذي تسببت تصريحات له حول "العمالة السعودية" في لبنان، في ردود فعل غاضبة سواء من السعوديين أو اللبنانيين على حد سواء.
ايران-

الحرس الثوري أبرز متضرري العقوبات النفطية الجديدة

أخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كارت" جديدا في ملف عقوبات إيران النفطية، وذلك بعد أن استهدفت وزارة الخزانة قطاع صناعات البتروكيماويات خلال الساعات القليلة الماضية، وهو أحد أهم المجالات التي تعتمد عليها طهران اقتصاديا. العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية الإيرانية "PGPIC"، وكانت جزءًا من سلسلة الخطوات التي اتخذتها واشنطن للضغط على طهران من أجل التفاوض على اتفاق جديد لتقييد برامجها النووية والصاروخية.
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