لا مكان للمسلمين.. عنصرية «الحدث» تشعل لبنان

يعد الإسلام دين الأغلبية السكانية في لبنان بفارق بسيط عن المسيحية، ويشكل المسلمون نسبة 60% من الشعب، وينقسم المسلمون في لبنان إلى ثلاث طوائف هي «السنة والشيعة والدروز»
"لا للتأجير للمسلمين" شعار رفعته إحدى البلديات في لبنان، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل هذا البلد الذي يضم أقلية مسيحية تشكّل نسبة 40% من السكان في لبنان.
وتعود بداية القصة إلى المنشور الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن امتناع بلدية "الحدث" في قضاء بعبدا جنوب شرقي العاصمة اللبنانية بيروت، عن تأجير أحد المسلمين شقة في المنطقة، بسبب وجود قرار نافذ من البلدية بمنع تأجير أو بيع أي منازل للمسلمين؛ لـ"منع التغيير الديموجرافي في هذه المنطقة المسيحية".
يعود هذا القرار بحسب رئيس البلدية جورج عون، إلى عام 2010، وتتم إثارته منذ ذلك الحين بانتظام، عبر وسائل الإعلام اللبنانية.
ويشمل القرار منع البيع والشراء والإيجار في منطقة "الحدث" للمسلمين، استنادا إلى "ما ينص عليه الدستور اللبناني بالحفاظ على العيش المشترك".
رئيس البلدية شدد على أن البلدية ضد التغيير
يعود هذا القرار بحسب رئيس البلدية جورج عون، إلى عام 2010، وتتم إثارته منذ ذلك الحين بانتظام، عبر وسائل الإعلام اللبنانية.
ويشمل القرار منع البيع والشراء والإيجار في منطقة "الحدث" للمسلمين، استنادا إلى "ما ينص عليه الدستور اللبناني بالحفاظ على العيش المشترك".
رئيس البلدية شدد على أن البلدية ضد التغيير الديموجرافي ولا تخجل من قرارها هذا، وأن رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، يدعمون هذا القرار.
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ويشرح عون، وهو من حزب التيار الوطني التابع لرئيس الجمهورية، أنه "من عام 1990 وحتى 2010، كانت (الحدث) كلها مسيحية، وبعدها قام الشيعة بشراء 60% منها، ونحن أخذنا قرارا بالحفاظ على الـ40% المتبقية للمسيحيين".
مضيفا: "إذا أجبرت على عدم تطبيق هذا القرار فسأستقيل، لست عنصريا وأنا فخور بإخواننا الشيعة الذين اشتروا 60% من الحدث"، بحسب "روسيا اليوم".
قرار رئيس بلدية الحدث أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رفض كثيرون هذا القرار واصفينَه بالعنصري، الأمر الذي دفع عددا من الإعلاميين والناشطين على مواقع التواصل إلى إطلاق تغريدات مستهجنة ورافضة لقرار البلدية.
ومن جانبه رأى النائب فيصل الصايغ عضو اللقاء الديمقراطي، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "مخجل ومعيب أن يجاهر رئيس بلدية الحدث جورج عون برفضه تأجير منزل لعائلة مسلمة في نطاق بلدته المسيحية، وسخيفة ومرفوضة دعوته البلدات المسلمة إلى ألا تؤجر لمسيحيين، حفاظا على ما قال إنه التعايش"، متسائلا: "إلى أي لبنان متخلف يأخذنا هذا البعض؟ أين المواطنة؟ وأين التزام الطائف؟ وأين الدستور والقانون من كل هذا؟"، بحسب "النشرة".
الإعلامية ديمة صادق، نشرت التغريدة وعلقت عليها بالقول: "يوميات بلد وطني حر، تقولون أنتم لستم عنصريين، أنتم مع لبنان، حسنا، المسلم أليس لبنانيا؟! أنتم تزرعون أفكارا مخيفة في عقل ونفسية شبابنا، العنصرية والطائفية اللتان تغذونهما خطر مرعب، ونحن لن نسكت عن ذلك، لن نسكت".
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وقد أدى تداول هذا الأمر على نطاق واسع إلى تدخل وزارة الداخلية حيث طلبت وزيرة الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، من محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، الاستماع إلى رئيس بلدية الحدث للتأكد من الحادث، على أن تطلب بعدها التراجع عن القرار الذي وصفته بـ"غير الدستوري".
وقالت: "إن الخطاب الطائفي والمذهبي يتناقض كل التناقض مع العيش المشترك، ونحن لا نستطيع تحت غطاء التغيير الديموغرافي اتخاذ هذه الإجراءات".
وأكدت الوزيرة أنه على الرغم من أن "وزارة الداخلية تمنع (نقل النفوس) بهدف منع التغيير الديموجرافي، فإن منع رئيس بلدية مواطنا لبنانيا من الاستئجار في منطقة معينة من أجل التغيير الديموجرافي يعد أمرًا غير مقبول".
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وبغض النظر عن عدم تطابق قرار البلدية مع الدستور والقانون، حيث تختلف القراءات بين مؤيد لتطبيق الدستور الذي لا يمنع التملك في أي منطقة، ورأي قانوني يقول إن البيع والتأجير يخضعان لحرية المتعاقدين ولا يستطيع أحد أن يجبر أحدا على بيع أو تأجير ملكه، وفي المقابل لا يجوز لأحد أن يحدّ من حرية المالك في كيفية التصرف في ملكه، إلا أن القوى السياسية في منطقة ساحل بعبدا متفقة أو متفاهمة منذ سنوات على هذا القرار مع "التيار الوطني الحر"، حتى حركة "أمل" وحزب الله وأهالي منطقة الضاحية الجنوبية معظمهم تفهموا دوافع التيار والبلدية.