الصابون ومعجون الأسنان.. مواد تضر بصحة المرأة

التريكلوزان المستخدم في معظم منتجات معجون الأسنان والصابون وغسول الفم وبعض من مستحضرات التجميل، قد يكون مرتبطا بشكل كبير بسرطان القولون ومقاومة المضادات الحيوية
في بعض الأحيان تجد النساء عرضة لبعض الأمراض، مثلما ذكرنا مسبقًا على سبيل المثال النساء اللاتي يتعرضن للتلوث الناتج عن الأماكن المزدحمة، هم الأكثر عرضة للإصابة بالعقم، إضافة إلى التأثير السلبي على الصحة بشكل عام، وآخر التحذيرات جاءت في إطار الآثار السلبية التي من المحتمل أن يسببها الصابون ومعجون الأسنان على صحة المرأة، حيث إنها تحتوي على مجموعة من المواد الكيميائية التي قد تتسبب في بعض المشكلات الصحية، تصل إلى كسر العظام! وذلك نقلًا عن "dailymail".
توجد بعض الأشياء الروتينية التي نفعلها في الصباح كل يوم مثل غسيل الوجه واليدين بالصابون، مع غسيل الأسنان، بينما قد تختلف العادات من بيت لآخر، ولكن هذه الأشياء متفق عليها، أي من الأساسيات، ولكن الباحثين كان لديهم رأي آخر في ذلك، فاكتشف أحد الباحثين وجود مادة كيميائية تسمى تريكلوزان triclosan (مادة سامة
توجد بعض الأشياء الروتينية التي نفعلها في الصباح كل يوم مثل غسيل الوجه واليدين بالصابون، مع غسيل الأسنان، بينما قد تختلف العادات من بيت لآخر، ولكن هذه الأشياء متفق عليها، أي من الأساسيات، ولكن الباحثين كان لديهم رأي آخر في ذلك، فاكتشف أحد الباحثين وجود مادة كيميائية تسمى تريكلوزان triclosan (مادة سامة ومسرطنة توجد في مستحضرات التنظيف)، قد تزيد من عوامل خطورة الإصابة بهشاشة العظام وأمراض العظام.
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كما كشفت دراسة أن تعرض المرأة للمواد الكيميائية الموجودة في الصابون المضاد للبكتيريا من المحتمل أن يكسر عظامهم، فالتريكلوزان المستخدم في معظم معجون الأسنان والصابون وغسول الفم وبعض من مستحضرات التجميل، قد يكون مرتبطا بشكل كبير بسرطان القولون ومقاومة المضادات الحيوية، فقد حرمت مثل هذه المنتجات التي تحتوي على هذا المركب في كثير من المنتجات.
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للتأكد من ذلك قام علماء صينيون بتحليل بيانات ما يقرب من 1.848 امرأة حول العالم، واكتشفوا أن هؤلاء الذين يعانون من معدلات عالية من التريكلوزان في البول، من المحتمل أن يصابوا بمشكلات في العظام، كما قال مؤلف الدراسة: "وقد أظهرت الدراسات المختبرية أن التريكلوسان أو تريكلوزان قد يكون له تأثير سلبي على كثافة المعادن في العظام".
ومع ذلك فإن القليل يعلم العلاقة بين تريكلوزان وصحة عظام الإنسان، وكما نعلم هذه أول دراسة وبائية تحقق في العلاقة بين التعرض للتريكلوزان وكثافة المعادن في العظام، وهشاشة العظام أيضًا في النساء.
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إدارة التغذية والعقاقير الطبية حرمت تريكلوزان من منتجات الصابون المضادة للبكتيريا، أعلنت أن هذه المادة الكيميائية لم تكن أكثر فاعلية في قتل الحشرات من الماء الساخن والمنظفات العادية، واستجابةً لذلك قامت Unilever -هي إحدى الشركات المصنعة- بالتخلص التدريجي من التريكلوسان من مجموعة من منتجاتها بالكامل استجابةً لطلب المستهلكين، على الرغم من أنها تقول إنها واثقة بأن المادة الكيميائية آمنة، ولكن عندما يستخدم الآخرون منتجات تحتوي على هذا التريكلوزان، قد تمتص بشرتهم القليل منها.
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لذا يجب البعد التام عن مثل هذه المنتجات من أجل حماية البشرة، وحماية الصحة العامة، وعند شراء منتجات التجميل، عليك بالإقبال على المعروف منها والمعتاد على استخدامه، والبعد التام عن المنتجات المحملة بكميات كبيرة من المواد الكيميائية، حتى لا تخسر نضارة وجهك، ويمكنك استخدام الوصفات الطبيعة كحل بديل مثل عصير الليمون للوجه أو اسكراب السكر، ويمكن استخدام الزيوت الحيوية، حتى إنه يمكنك صنع صابون طبيعي تجنبًا لحدوث أي آثار جانبية، ويمكنك أيضًا الذهاب للطبيب من أجل معرفة غسول طبي خال تماما من المواد الكيميائية، أو يحتوي على مواد كيميائية آمنة.
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