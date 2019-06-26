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الصابون ومعجون الأسنان.. مواد تضر بصحة المرأة

التريكلوزان المستخدم في معظم منتجات معجون الأسنان والصابون وغسول الفم وبعض من مستحضرات التجميل، قد يكون مرتبطا بشكل كبير بسرطان القولون ومقاومة المضادات الحيوية
تحرير:إسراء سليمان ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
أضرار الصابون
أضرار الصابون
في بعض الأحيان تجد النساء عرضة لبعض الأمراض، مثلما ذكرنا مسبقًا على سبيل المثال النساء اللاتي يتعرضن للتلوث الناتج عن الأماكن المزدحمة، هم الأكثر عرضة للإصابة بالعقم، إضافة إلى التأثير السلبي على الصحة بشكل عام، وآخر التحذيرات جاءت في إطار الآثار السلبية التي من المحتمل أن يسببها الصابون ومعجون الأسنان على صحة المرأة، حيث إنها تحتوي على مجموعة من المواد الكيميائية التي قد تتسبب في بعض المشكلات الصحية، تصل إلى كسر العظام! وذلك نقلًا عن "dailymail".
توجد بعض الأشياء الروتينية التي نفعلها في الصباح كل يوم مثل غسيل الوجه واليدين بالصابون، مع غسيل الأسنان، بينما قد تختلف العادات من بيت لآخر، ولكن هذه الأشياء متفق عليها، أي من الأساسيات، ولكن الباحثين كان لديهم رأي آخر في ذلك، فاكتشف أحد الباحثين وجود مادة كيميائية تسمى تريكلوزان triclosan (مادة سامة
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الطرق-الملوثة-تؤذى المرأة-الحامل

دراسة: التلوث يؤثر في انقطاع الطمث عند النساء

المرأة الحامل هي الأكثر عرضة لجميع الأمراض؛ وذلك لأن الجهاز المناعي في هذه الفترة يكون حساسا تجاه أي شيء، وعندما يحدث لها شيء، يعود الضرر على الجنين أيضًا، بجانب أن النظام الغذائي يؤثر بشكل كبير فى صحتها، وكل ذلك يجب أن تضعه نصب عينيها. ولأن ولادة أجيال خالية من الأمراض تماما هي الشغل الشاغل للأطباء، فضلا عن فرص حدوث الحمل، فيجب أن تستمر الدورة الشهرية لأطول فترة ممكنة، ولكن ما اكتشفه العلماء كان بمنزلة خطر كبير، إذ أثبتوا أن النساء اللاتي يعشن بالقرب من الطرق المزدحمة يتعرضن لخطر انقطاع الطمث. نقلا عن "daily mail".
قهوة

كوب من القهوة يوميا يحميك من السمنة

قال العلماء، حسب جريدة "medical news today" إنهم أجروا أول دراسة لإظهار أن فنجان قهوة يمكن أن يكون له تأثير مباشر فى وظائف الدهون البنية لدينا. وتساعد خلايا الدهن البنية، التي يشير الناس إليها أحيانا باسم "دهن جيد"، الجسم على تحويل العناصر الغذائية إلى طاقة وتوليد الحرارة. على عكس الدهون البنية، هناك نوع آخر من الدهون يسميه العلماء الدهون البيضاء أو الصفراء، ينتج عن التخزين الزائد للسعرات الحرارية. وربط الأطباء بين الدهون البيضاء والسمنة واضطرابات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري، فالدهون البنية قد تساعد الناس فى الحفاظ على وزن صحي.
عقار-للسكر-يعالج مرض-الكلى

8 مشروبات مهمة لتنظيف الكلى من السموم

تعتبر الكلى من أجهزة الجسم التي تستطيع تنظيف نفسها من السموم، الأمر الذي ينعكس على أداء الجهاز البولي والمثانة، ويحافظ على توازن ضغط الدم، لكن لدعم هذه الوظيفة ينبغي عليك استهلاك السوائل الكافية، التي تشمل الفواكه والخضراوات والماء وبعض الأعشاب. تعد التهابات الكلى من الأمراض الخطيرة جدًا. يسبب سرطان الكلى حوالي 14 ألف حالة وفاة سنويًا مع تشخيص 64 ألف حالة جديدة كل عام. ساعد في الحفاظ على عمل الكليتين بسعادة وصحة من خلال الاستمتاع بهذه المشروبات.
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