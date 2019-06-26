الصابون ومعجون الأسنان.. مواد تضر بصحة المرأة

التريكلوزان المستخدم في معظم منتجات معجون الأسنان والصابون وغسول الفم وبعض من مستحضرات التجميل، قد يكون مرتبطا بشكل كبير بسرطان القولون ومقاومة المضادات الحيوية

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

أضرار الصابون

في بعض الأحيان تجد النساء عرضة لبعض الأمراض، مثلما ذكرنا مسبقًا على سبيل المثال النساء اللاتي يتعرضن للتلوث الناتج عن الأماكن المزدحمة، هم الأكثر عرضة للإصابة بالعقم، إضافة إلى التأثير السلبي على الصحة بشكل عام، وآخر التحذيرات جاءت في إطار الآثار السلبية التي من المحتمل أن يسببها الصابون ومعجون الأسنان على صحة المرأة، حيث إنها تحتوي على مجموعة من المواد الكيميائية التي قد تتسبب في بعض المشكلات الصحية، تصل إلى كسر العظام! وذلك نقلًا عن "dailymail".

توجد بعض الأشياء الروتينية التي نفعلها في الصباح كل يوم مثل غسيل الوجه واليدين بالصابون، مع غسيل الأسنان، بينما قد تختلف العادات من بيت لآخر، ولكن هذه الأشياء متفق عليها، أي من الأساسيات، ولكن الباحثين كان لديهم رأي آخر في ذلك، فاكتشف أحد الباحثين وجود مادة كيميائية تسمى تريكلوزان triclosan (مادة سامة