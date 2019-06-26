نقابة الصحفيين تدين الهجوم الإرهابي في العريش

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م

نقابة الصحفيين

?أدان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الهجمات الإرهابية التي وقعت مساء أمس في منطقة العريش، واعتبرتها محاولة أخرى يائسة من بقايا المجموعات الإرهابية في بعض مناطق شمال شرق سيناء لإثبات وجودها، بعد الضربات القوية المتتالية التي تلقتها من أجهزة إنفاذ القانون بما أطاح بهياكلها الرئيسية ومعظم قدراتها البشرية، ودفع بها إلى قرب نهايتها المحتومة.. ونعت النقابة، في بيان رسمي اليوم، شهداء الوطن والشرطة الأبرار الذين فاضت أرواحهم في هذه الهجمات وهم يمارسون واجبهم المقدس في الدفاع عن أمن وطنهم وأبناءه في مواجهة قوى الإرهاب الأسود.

وتابعت النقابة: "نسأل الله سبحانه لهم الرحمة وإسكانهم جنات الخلد، وأن يفيض على ذويهم بالصبر والسلوان.. كما نتمنى للجرحى من رجال الشرطة البواسل تمام الشفاء العاجل والعودة لأداء واجبهم المقدس". واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على دعمها المطلق والكامل لأبناء الشعب المصري في القوات المسلحة والشرطة في حربهم