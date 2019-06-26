جريمة

حريق هائل في عمارة تجارية بميدان باب الشعرية

تحرير:تهامى البندارى ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ م
حريق الموسكي- أرشيفية
حريق الموسكي- أرشيفية
نشب حريق هائل، قبل قليل، في عمارة بها معارض أحذية بميدان باب الشعرية، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه، بعد تصاعد ألسنة اللهب إلى عنان السماء، وحرصت قوات الإطفاء بالتعاون مع رجال المباحث على إخلاء العقار من السكان، خشية حدوث إصابات بينهم نتيجة الاختناقات بسبب تصاعد الأدخنة الناتجة عن الحريق، في الوقت الذي يكافح فيه رجال الإطفاء الحريق من خلال الدفع بخزانات المياه نحو موقع الحريق، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، اليوم الأربعاء، بلاغا من الأهالي بمنطقة باب الشعرية، يفيد اندلاع حريق في عمارة تضم محلات ومعارض أحذية بوسط الميدان، قبل أن يتم إخطار الحماية المدنية، التي دفعت بسيارات إطفاء من قطاع غرب القاهرة، في محاولة لمنع تفاقم الحريق. تبين من الفحص الأولي نشوب الحريق نتيجة ماس
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حريق

السيطرة على حريق بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق محدود شب بالطابق الرابع بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.. بدأت الواقعة بتلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق محدود بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، انتقل على الفور المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية للتعامل مع الحادث واتخاذ اللازم.
رشوة

«أمن الدولة» تُحقق مع قاضي الجنح المتهم بالرشوة

تجري نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع قاض يشغل عضو اليسار بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر، تم ضبطه أمس الثلاثاء، في قضية رشوة، نظير أداء عمل من أعمال وظيفته القضائية، ومن المقرر أن تواجهه النيابة بتحريات رجال الرقابة الإدارية، وأجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، جاء قرار النيابة بإلقاء القبض على القاضي المتهم بناء على معلومات حققتها النيابة وتسجيلات قامت بها، وفقًا لاختصاصها القانوني الذي يوكل للنيابة العامة وحدها سلطة إلقاء القبض على أعضاء الهيئات القضائية دون غيرها من جهات الضبط والتحري.
جثة

المتهم بقتل طليق شقيقته: «شهّر بها قدام بيتي»

قررت محكمة جنح الظاهر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس صاحب ورشة أحذية تخلص من طليق شقيقته بواسطة «مفك»، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وذلك بعدما كشفت التحقيقات قيام المتهم بتسديد طعنة نافذة في صدر المجني عليه قبل أن يتم إيداع الجثة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقلت لمناظرة الجثة وصرحت بدفنها بعد تشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، في الوقت الذي نجحت فيه مباحث قسم شرطة الظاهر في القبض على المتهم، بعد فراره من مسرح الجريمة، بعد عمل عدة أكمنة بالأماكن المحتمل اختباؤه فيها.
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إيداع متهم حاول قتل زوجته مستشفى الأمراض العقلية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، إيداع متهم بمحاولة قتل زوجته مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، لإعداد تقرير طبي مفصل بشأن حالته الطبية وعرضه على المحكمة، على خلفية اتهامه بالشروع في قتل زوجته، بعد مشادة كلامية نشبت فيما بينهما، بمنطقة أكتوبر، قام على أثرها المتهم بالتعدي عليها بالضرب وطعنها بسلاح أبيض «سكين»، قاصدا قتلها فاستغاثت بالجيران الذين استطاعوا تخليصها من قبضته ونقلها للمستشفى بغرض تقديم الإسعافات اللازمة.
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حريق

السيطرة على حريق بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق محدود شب بالطابق الرابع بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.. بدأت الواقعة بتلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق محدود بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، انتقل على الفور المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية للتعامل مع الحادث واتخاذ اللازم.
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بسبب الحر.. حريق في حافلة بأسوان ونجاة الركاب

نجا ركاب حافلة نقل ركاب بالطريق البرى "أسوان - أبو سمبل" جنوب محافظة أسوان، من الموت المحقق، اليوم الاثنين، عقب اشتعال النيران في بعض أجزاء الحافلة، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، والتهمت النيران بعض أمتعة الركاب، وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان، تلقت بلاغا بنشوب حريق فى أتوبيس نقل برى يحمل عدد من المسافرين من محافظة أسوان فى طريقهم إلى السودان عبر المنفذ البرى، وأثناء مرور الأتوبيس بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، جرجت أدخنة كثيفة منه واشتعلت النيران فى بعض أجزاء الأتوبيس.
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السيطرة على حريق في موقع بترول بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في أحد المواقع البترولية بقرية العدوة التابعة لدائرة مركز الفيوم، قبل امتداده إلى الحقل ووقوع كارثة، ودون حدوث إصابات أو وفيات. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد نشوب حريق بموقع بترول "بترو سيلا". على الفور، انتقلت قوات المطافئ والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، للسيطرة على الحريق الذي نشب داخل مكتب أحد المهندسين بالموقع.
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السيطرة على حريقين بالقاهرة والقليوبية دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، صباح اليوم الخميس، على حريق التهم محتويات شقة بعقار بمصر القديمة، دون وقوع ضحايا أو مصابين، حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة بمصر القديمة، فتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي العقارات المجاورة، في الوقت ذاته تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من إطفاء حريق شب بمنزل بمنطقة عزبة العرب التابعة لبهتيم.
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