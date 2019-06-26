حريق هائل في عمارة تجارية بميدان باب الشعرية

تحرير:تهامى البندارى ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ م

حريق الموسكي- أرشيفية

نشب حريق هائل، قبل قليل، في عمارة بها معارض أحذية بميدان باب الشعرية، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه، بعد تصاعد ألسنة اللهب إلى عنان السماء، وحرصت قوات الإطفاء بالتعاون مع رجال المباحث على إخلاء العقار من السكان، خشية حدوث إصابات بينهم نتيجة الاختناقات بسبب تصاعد الأدخنة الناتجة عن الحريق، في الوقت الذي يكافح فيه رجال الإطفاء الحريق من خلال الدفع بخزانات المياه نحو موقع الحريق، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، اليوم الأربعاء، بلاغا من الأهالي بمنطقة باب الشعرية، يفيد اندلاع حريق في عمارة تضم محلات ومعارض أحذية بوسط الميدان، قبل أن يتم إخطار الحماية المدنية، التي دفعت بسيارات إطفاء من قطاع غرب القاهرة، في محاولة لمنع تفاقم الحريق. تبين من الفحص الأولي نشوب الحريق نتيجة ماس