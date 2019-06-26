ترسيم الحدود.. أزمة البرلمان والمحافظات

البرلمان يعيد ترسيم الحدود إلى المشهد.. الأسيوطي: ينهي إشكاليات الدوائر الانتخابية.. الضوى: نواب البحر الأحمر يرفضون..العلايلي: الحديث عن استنزاف موارد المحافظات غير صحيح

تحرير:صابر العربي وإسراء زكريا ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م

من جديد داخل أروقة البرلمان عاد الحديث عن ترسيم الحدود بين المحافظات، لتنمية موارد المحافظات، وأن تستغل كل محافظة مواردها بشكل جيد، بحيث لا يعيق تشابكها الحدودي مع أي من المحافظات المتاخمة لها لتنفيذ مخططها. وتتكون مصر إداريا من 27 محافظة موزعة على 7 أقاليم تخطيطية هى القاهرة الكبرى والإسكندرية ومرسى مطروح وقناة السويس وشمال ووسط وجنوب سيناء والبحر الأحمر. وبدأت محاولات استحداث محافظات جديدة عام 1986 إذ صدر قرار جمهورى قسم مصر إلى 27 محافظة لتضاف إليها فى 17 أبريل 2008 حلوان و6 أكتوبر كمحافظتين مستقلتين وتم إلغاء القرار الأخير بعد ثورة يناير.

والتقسيم المقترح لمحافظات مصر فى 2012 أعدته هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان ضمن المرحلة الثانية من المخطط الإستراتيجى للتنمية العمرانية "مخطط مصر 2052” قسم محافظات مصر إلى 32 محافظة و10 أقاليم تنموية، ومن حينها لم يتم تقسيم الحدود بين المحافظات. اجتماع موسع مع الحكومة وفي السياق ذاته، أوصت

والتقسيم المقترح لمحافظات مصر فى 2012 أعدته هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان ضمن المرحلة الثانية من المخطط الإستراتيجى للتنمية العمرانية "مخطط مصر 2052” قسم محافظات مصر إلى 32 محافظة و10 أقاليم تنموية، ومن حينها لم يتم تقسيم الحدود بين المحافظات.

اجتماع موسع مع الحكومة

وفي السياق ذاته، أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، بعقد اجتماع موسع مع ممثلي الحكومة للنقاش والحوار حول التقسيم الإداري للمحافظات والوحدات المحلية فى مصر على مستوى الجمهورية وترسيم الحدود فيما بينها.

وقال النائب يسري الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إشكاليات ترسيم الحدود كبيرة ولها تداعيات كبيرة علي مستوى المحافظات فى مصر، وتشير بطبيعتها الحالية إلى إشكاليات التنمية وتقديم الخدمات للمواطن، ومن ثم إعادة الترسيم وفق الخدمات والتنمية للمحافظات على مستوى الجمهورية لخدمة المواطن فى المقام الأول والأخير. اقرأ أيضًا.. (البرلمان يوافق نهائيا على أضخم موازنة في تاريخ مصر)

نهاية إشكاليات الدوائر الانتخابية

وأفاد الأسيوطي أن ترسيم الحدود بين المحافظات، من شأنه أن ينهي إشكاليات الدوائر الانتخابية وحالة التداخل التى تتم من آن لآخر، بالإضافة إلي فض التشابك بين الوحدات المحلية وما يحدث من إشكاليات بتوزيع الموارد، مؤكدا على أننا فى حاجة لمعايير واضحة لترسيم الحدود وذلك سيكون من خلال النقاش والحوار مع الحكومة بلجنة الإدارة المحلية.

بدوره، قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب، إن إشكالية تقسيم المحافظات تأتي من غياب الرؤية والهدف من وراء السعي إلى إعادة تقسيمها مرة أخرى، خاصة أن مساحة مصر كبيرة جدا وغير مستغلة بالشكل الذي يسمح باستغلال مواردها، فضلا عن خطر الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تتخذ الظهير الصحراوي مركزا لعقد اجتماعاتهم وتدريباتهم.

نواب البحر الأحمر يرفضون ترسيم الحدود

وأضاف هيكل، أن تقسيم المحافظات أصبح ضرورة خاصة مع اقتراب إجراء الاستحقاقات الانتخابية التي تخضع لتقسيم الدوائر على شاكلة انتخابات البرلمان المقبلة أو مجلس الشيوخ والمحليات، مشددا على ضرورة الحرص على البعد السكاني لكل محافظة وأن يتم الاعتماد على التوسع العمراني لتحقيق أفضل نتائج من التقسيم. اقرأ أيضًا.. (خطة النواب تقيّم 800 ملف بـ31 وزارة حول إستراتيجية 2030)

وتحدث النائب أحمد الضوى، عضو مجلس النواب بالبحر الأحمر، عن نقطة شائكة، تعبر عن رفضه لترسيم الحدود، لافتًا إلى أن الترسيم يعنى تقسيم المحافظة، بالرغم من صلة القرابة بين عائلات المحافظة، بجميع المدن، مؤكدًا أن جميع نواب البحر الأحمر يرفضون ترسيم الحدود.

المحافظات وخزانة الدولة

وفي سياق مواز، قال الدكتور سامح العلايلى عميد كلية التخطيط العمرانى الأسبق بجامعة القاهرة، إن إنشاء محافظات جديدة لا بد أن يقوم على نظام إدارى مختلف عما هو متبع فى الإدارات المحلية لمحافظات مصر لتحقيق التنمية المستدامة لمصر خلال العقود القادمة، والحديث عن استنزاف موارد المحافظات غير صحيح فليس هناك صندوق مالى خاص بكل محافظة فكل المحافظات تصب مواردها فى الخزانة العامة للدولة.

وأكد العلايلي أن المحافظات الجديدة لا بد وأن تشمل تشريعات جديدة وسلطات قوية، وإمكانيات مختلفة وموارد بشرية حقيقية وإدارات محلية قادرة على السيطرة على الأمور، عكس ما هو متبع فى المحليات، متسائلا: "هل إعادة التقسيم في صالح الرأى العام أم أنها مجرد عناوين تعلنها الحكومة؟".