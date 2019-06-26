«بكل ود».. البحرين تستقبل ضيوفها الإسرائيليين

على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين المنامة وتل أبيب، فإن الإسرائيليين المشاركين في مؤتمر البحرين قوبلوا بالترحيب، ويعامَلون معاملة خاصة

تحرير:أحمد سليمان ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

مؤتمر المنامة

اليوم الأربعاء، تستمر أعمال "ورشة السلام من أجل الازدهار"، المعروفة باسم "مؤتمر المنامة" في العاصمة البحرينية، وتمثل الشق الاقتصادي من "صفقة القرن"، بدعوة من الولايات المتحدة، دون حضور رسمي من الدولتين المعنيتين بالقضية، فلسطين وإسرائيل. إلا أن عددا من رجال الأعمال والصحفيين الإسرائيليين شاركوا في الورشة بالدولة الخليجية التي تلتزم بالموقف العربي بعدم التطبيع مع إسرائيل. رفائيل أهرين، الصحفي في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، كان أحد الصحفيين الإسرائيليين الذين وصلوا إلى المنامة لتغطية القمة، ورصد رحلة الوفد الإسرائيلي في البحرين.

يقول أهرين إنه لا يتوقع أن تكون هناك علاقات طبيعية بين إسرائيل والبحرين قريبا، إذ ترهن معظم الدول العربية تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بالتوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين. إلا أنه يرى أن القمة شهدت جانبا آخر من العلاقة بين البلدين، يتمثل في "الطريقة الدافئة للغاية" التي استُقبل بها الإسرائيليون، فيقول إنه