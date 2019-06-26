منها رينو وبيجو.. أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر

حيرة بالغة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، وتغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونرصد مواصفات وأسعار أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

فيات تيبو

تسببت اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي في إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي لتصبح "صفر جمارك"، واستفاد الكثيرون من تلك التخفيضات بنسب متفاوتة، ما انعكس على أسعار السيارات في السوق. نرصد في هذا التقرير أرخص 5 أنواع من السيارات الأوروبية في السوق المحلية، وهي «رينو لوجان، فيات بونتو وتيبو، بيجو 301، ستروين c إليزيه»، من حيث المواصفات والإمكانيات والأسعار لكل سيارة من السيارات الأوروبية الخمس التي حققت سمعة طيبة في السوق المصرية.

1- رينو لوجان حافظت السيارة لوجان من رينو الفرنسية على منافستها بقوة في السوق المحلية، وباتت واحدة من السيارات الشعبية في مصر، التي لاقت إقبالا شديدا وانتشارا واسعا على الطرق المصرية. وتبدأ أسعارها الرسمية من 188 ألفا حتى 247 ألف جنيه. وفي ما يخص المواصفات، فهي «سعة المحرك 1600 سي سي،