منها رينو وبيجو.. أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر

حيرة بالغة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، وتغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونرصد مواصفات وأسعار أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر
تسببت اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي في إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي لتصبح "صفر جمارك"، واستفاد الكثيرون من تلك التخفيضات بنسب متفاوتة، ما انعكس على أسعار السيارات في السوق. نرصد في هذا التقرير أرخص 5 أنواع من السيارات الأوروبية في السوق المحلية، وهي «رينو لوجان، فيات بونتو وتيبو، بيجو 301، ستروين c إليزيه»، من حيث المواصفات والإمكانيات والأسعار لكل سيارة من السيارات الأوروبية الخمس التي حققت سمعة طيبة في السوق المصرية.
1- رينو لوجان
حافظت السيارة لوجان من رينو الفرنسية على منافستها بقوة في السوق المحلية، وباتت واحدة من السيارات الشعبية في مصر، التي لاقت إقبالا شديدا وانتشارا واسعا على الطرق المصرية. وتبدأ أسعارها الرسمية من 188 ألفا حتى 247 ألف جنيه.
وفي ما يخص المواصفات، فهي «سعة المحرك 1600 سي سي،
1- رينو لوجان
حافظت السيارة لوجان من رينو الفرنسية على منافستها بقوة في السوق المحلية، وباتت واحدة من السيارات الشعبية في مصر، التي لاقت إقبالا شديدا وانتشارا واسعا على الطرق المصرية. وتبدأ أسعارها الرسمية من 188 ألفا حتى 247 ألف جنيه.
وفي ما يخص المواصفات، فهي «سعة المحرك 1600 سي سي، بقوة 90/5500 حصانا/لفة في الدقيقة، وتبلغ السرعة القصوى 175، والتسارع من 0- 100 كيلومتر خلال 11.5 ثانية، وحقن إلكتروني للوقود، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي».
2- فيات بونتو
تعد فيات بونتو سيارة هاتشباك صغيرة الحجم، بدأ إنتاجها عام 1993. تزود فيات بونتو 2019 بمحرك 1400 سي سي، ينتج 77 حصانا، ليمكنها من التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 13.2 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 165 كيلومترا في الساعة، وتعد اقتصادية في استهلاك الوقود، حيث تحتاج لـ5.7 لتر فقط لكل 100 كيلومتر. وتقدم فيات سيارتها بأسعار تبدأ من 203.990 حتى 232.900 جنيه.
3- فيات تيبو
سيارة مدمجة الحجم، بتصميم أنيق تميزه شبكة أمامية مطعمة بقطع من الكروم التي تبدو كماسات متناثرة على خلفية سوداء، وتأتي تيبو في فئتين، إحداهما بمحرك سعة 1400 سي سي قادر على إنتاج 95 حصانا ويتصل بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، أما الفئة الثانية فتأتي بمحرك سعة 1600 سي سي يتصل بناقل حركة ستب ترونك من 6 سرعات.
زودت فيات الفئة بمحرك سعة 1.4 لتر بقوة 95 حصانا، مرتبط بناقل حركة يدوي من 6 نقلات، وتبدأ أسعارها الرسمية بعد التخفيضات التي حصلت عليها من 215 ألفا وتصل إلى 225 ألف جنيه، والفئة التي تعمل بمحرك 1600 سي سي تبدأ أسعارها من 269.900 إلى 299.900 جنيه، ويبلغ السعر الرسمي للفئة الهاتشباك 284.900 جنيه.
4- بيجو 301
سيطرت على المركز الثالث في قائمة مبيعات السيارات ذات المنشأ الأوروبي رغم كونها سيارة كورية في الأصل، في الربع الأول من هذا العام 2019.
وتطرح الشركة الفرنسية في مصر سيارتها التي حازت ثقة كثير من المصريين وهي «بيجو 301» في السوق المحلية بفئتين، والتي حصلت على المركز الثالث في قائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي، وتأتي السيارة بمحرك سعة 1600 سي سي ذي 4 أسطوانات، ينتج قوة 115 حصانا.
وأعلنت بيجو في مصر عن تخفيض جميع طرازاتها في السوق المصرية، لتصبح الأسعار كالتالي: 229.990 جنيها للفئة «أكسس»، و239.990 جنيها للفئة «أكتف»، و269.990 جنيها للفئة «ألور».
5- سيتروين سي إليزيه
سيتروين سي إليزيه Citroën C-Elysée هي سيارة صالون صغيرة الحجم، بدأ إنتاج الجيل الأول منها عام 2002، والجيل الثاني منذ عام 2013 حتى الآن، وتطرح السيارة في السوق المحلية لعام 2019 بثلاث فئات، هي سي إليزيه كونفرت مانيوال مزودة بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وسي إليزيه كونفرت أتوماتيك، وسي إليزيه إكسكلوسف، وهما مزودتان بناقل حركة أتوماتيكي ذي 4 سرعات.
وتمتلك النسخ الثلاث محركا 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات ينتج قدرة 115 حصانا، ما يسمح للسيارة بالتسارع من الثبات لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال 12.7 ثانية وسرعة قصوى 188 كيلومترا. وتبدأ أسعارها الرسمية من 239.800 جنيه.
تتوفر السيارة السيدان بـ3 فئات مختلفة من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 239.800، و259.800، و264.800 جنيه على الترتيب.