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منها رينو وبيجو.. أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر

حيرة بالغة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، وتغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونرصد مواصفات وأسعار أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر
٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
فيات تيبو
فيات تيبو
تسببت اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي في إلغاء الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي لتصبح "صفر جمارك"، واستفاد الكثيرون من تلك التخفيضات بنسب متفاوتة، ما انعكس على أسعار السيارات في السوق. نرصد في هذا التقرير أرخص 5 أنواع من السيارات الأوروبية في السوق المحلية، وهي «رينو لوجان، فيات بونتو وتيبو، بيجو 301، ستروين c إليزيه»، من حيث المواصفات والإمكانيات والأسعار لكل سيارة من السيارات الأوروبية الخمس التي حققت سمعة طيبة في السوق المصرية.
1- رينو لوجان   حافظت السيارة لوجان من رينو الفرنسية على منافستها بقوة في السوق المحلية، وباتت واحدة من السيارات الشعبية في مصر، التي لاقت إقبالا شديدا وانتشارا واسعا على الطرق المصرية. وتبدأ أسعارها الرسمية من 188 ألفا حتى 247 ألف جنيه. وفي ما يخص المواصفات، فهي «سعة المحرك 1600 سي سي،
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Q4 e-tron أودي

القوة والحداثة.. سيارات كهربائية بدفع رباعي

تطور الشركات العالمية المصنعة للسيارات الموديلات الكهربائية، التي باتت واحدة من أهم الطرز التي تلقى قبولا واسعا على مستوى الأسواق العالمية بشكل رئيسي، لا سيما أنها من الموديلات التي تتمتع بتكنولوجيا كبيرة سواء على مستوى المحرك أو القدرات الفنية. وتسعى بعض تلك الشركات للجمع بين القدرات الفنية للمحرك الذي يعمل بالكهرباء، والإمكانيات التي توفرها أنظمة الدفع الرباعي، والتي تمتح السيارات قوة إضافية وعزم كبير أثناء القيادة، وبالأخص أثناء العمل على الطرق الصحراوية أو الرمال الكثيفة.
شيفروليه-كروز

الياباني يكسب.. أفضل السيارات لتعلم القيادة

تسعى دومًا الشركات العالمية المصنعة للسيارات للوصول إلى مستوى جيد من الكفاءة في التقنيات التي تعتمد عليها، وذلك سعيًا وراء تسهيل مهام قائد السيارة وإشعاره برفاهية هذه العملية، وهو الأمر الذي يجعل تلك الموديلات هي الأفضل للراغبين في تعلم القيادة. وتتنافس العشرات من الشركات العالمية لتقديم الأفضل على مستوى القدرات الفنية والإمكانيات التي تسهل من مهام قيادة السيارات، وهو المجال الذي بات بمثابة ساحة للتنافس بين كبرى الشركات المصنعة للسيارات على مستوى الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.
تيجو 3 =

بفارق 1000 جنيه.. مقارنة بين «تيجو 3» و«جاك S2»

أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية «الكروس أوفر» من أكثر الفئات طلبًا في السوق المحلية لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض، وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة، ونركز هنا على أرخص سيارتين رياضيتين كروس أوفر في مصر، من حيث الأسعار والإمكانيات والتجهيزات الفنية والرفاهية بكل سيارة منهما على حدة، وهما السيارتان الصينيتان «جاك S2، وشيري Tiggo 3»، فما أسعار كل سيارة منهما؟ وما الفوارق الميكانيكية الجوهرية بينهما؟
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بيجو 3008 موديل 2019

بسبب الدولار| بيجو وزوتي تخفضان أسعار سيارتهما

أعلنت شركتا بيجو الفرنسية وزوتي الصينية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، وأرجعتا السبب في هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وحصلت طرازات بيجو 301، و3008، وزوتي Z100، Z300، وZ560 على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
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شرائها خسارة.. ابتعد عن هذه الموديلات المستعملة

لا شك أن احتفاظ السيارات بكفاءتها الفنية هو أمر يعد من أهم الأشياء التي يبحث عنها الجمهور، لا سيما الفئات التي ترغب دومًا لأسباب مختلفة في شراء الموديلات المستعملة، ولذلك فإنها تلجأ لمراعاة العديد من الأمور التي تحدد مدى كفاءة شراء السيارة في صورتها المستعملة. ومع البحث يكتشف البعض أن هناك بالفعل سيارات لا يمكن الاعتماد عليها إذا كانت مستعملة، خاصة وأنها قد تعاني من عوامل مختلفة قد لا تؤهلها للاحتفاظ بكفاءتها الفنية لفترات طويلة في الأسواق العالمية، وبالأخص مع مرور سنوات طويلة على إنتاجها لأول مرة.
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أكثر 10 سيارات أوروبية مبيعًا في مصر

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» للربع الأول من عام 2019 عن السيارات أوروبية المنشأ الأكثر مبيعا في السوق المصرية، خاصة بعد قرار إلغاء الجمارك عن السيارات الأوروبية، في يناير الماضي، القرار الذي تسبب في تخفيض أسعارها بشكل مقبول، ونركز هنا على أكثر 10 سيارات أوروبية مبيعًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019. من بينها «هيونداي توسان، كيا سبورتاج، بيجو 301، أوبل أسترا، نيسان قشقاي، بيجو 5008، أوبل أنسجنيا، وفورد كوجا، وأخريات».
فيات باندا

رغم نجاحها الواسع.. هذه السيارات لن تجدها بأمريكا

على الرغم من منافسة العديد من الشركات الأوروبية على صناعة العشرات من الموديلات الجيدة على المستوى الفني، إلا أنها قد لا تستطيع الرهان عليها بشكل رئيس في العديد من الأسواق الكبرى، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية التي قد لا يرضى جمهورها عن هذه الموديلات. وقد يرجع الرفض الأمريكي لتلك السيارات إلى العديد من الأسباب، خاصة في ظل اختلاف الإمكانات التي يفضلها الجمهور بالولايات المتحدة عن تلك التي تراهن عليها الشركات الأوروبية المصنعة للسيارات خلال السنوات القليلة الماضية.
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