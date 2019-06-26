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شاهد محمد رمضان وسعد لمجرد في كواليس أغنيتهما

تحرير:التحرير ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
محمد رمضان
محمد رمضان
نشر الفنان محمد رمضان، قبل قليل، على حسابه بموقع «إنستجرام» فيديو يجمعه بالفنان المغربي سعد لمجرد، من كواليس تسجيل الديو الغنائي الذى يجمعهما، والذى سبق وأعلن عنه «رمضان» فى مارس الماضي، إذ قال حينها إنه يحضر مفاجأة مع «لمجرد»، وسيتم تصوير الفيديو كليب فى فرنسا. وكتب محمد رمضان على الفيديو الذي نشره اليوم الأربعاء، والذى ظهر فيه جالسا إلى جوار سعد لمجرد وهو يلعب على البيانو: «جاهزين.. مع أخويا سعد لمجرد». الأغنية تأجل طرحها بسبب ظروف المطرب المغربي، والتحقيق معه فى قضايا بتهمة الاعتداء على نساء، ومن المنتظر طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن الفنان محمد رمضان قد طرح مؤخرا أغنية «بابا» كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد، من إنتاج شركة روتانا، وحقق الفيديو كليب حتى الآن نحو 9 ملايين مشاهدة على موقع «يوتيوب». View this post on Instagram Are you ready?! ???????? ????????
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راجح داوود يحكي قصة تأليف النشيد الوطني الموريتاني

عدة مفاجآت حملتها النسخة الحالية من أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، لعل من أهمها المشاركة الأولى للمنتخب الموريتاني في تاريخه بـ"كان"، والذي أوقعته القرعة في المجموعة الخامسة مع منتخبات تونس ومالي وأنجولا التي تقام مبارياتها على استاد السويس الرياضي، وكانت أولى مبارياته في البطولة أمس الإثنين أمام نظيره المالي، ورغم خسارته بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، فإن مقطع فيديو كان علامة مميزة للمباراة ولاقى تداولًا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية في مصر.
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«الموسيقيين» ترد على اتهامها بالانحياز لميريام فارس

ردت نقابة المهن الموسيقية على ما أثير حول انحيازها للفنانة اللبنانية ميريام فارس رغم تصريحاتها المسيئة لمصر، في حين كان رد الفعل مناقضا تماما لما حدث مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وقالت النقابة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن "ميريام أساءت التعبير والتقدير تجاه فئة من العاملين في مجال الحفلات الموسيقية وهم المتعهدون، وبعد ساعات من الجدل اعتذرت للنقابة وللمصريين عمومًا، على الرغم من أنها ليست عضوًا بالنقابة المصرية، لذلك فلا مجال مطلقا لمقارنة هذا الموقف بالموقف من أزمة شيرين التي أساءت لوطنها مصر أكثر من مرة بمفردات صريحة لا يحتمل معها التأويل".
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أحمد سعد: أغنية جديدة هتكون سبب اكتئاب ناس كتير

نشر الفنان أحمد سعد، عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام» عددا من الصور في أثناء تسجيل أغنيته الجديدة، المقرر طرحها فى الألبوم المنتظر إعلانه للجمهور قريبا، وكتب "سعد" لجمهوره: "إن شاء الله.. غنيت أغنية النهارده هتكون سبب في اكتئاب ناس كتير. آسف مش بإيدي. من ألبوم صيف 2019". أحمد سعد انفصل عن الفنانة سمية الخشاب مؤخرا، وحل ضيفا فى رمضان الماضي على برنامج "شيخ الحارة" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على فضائية "القاهرة والناس"، وكشف عن العديد من الأسرار بشأن حياته الخاصة والفنية.
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7أشياء ترضي غرور محمد رمضان في كليباته.. كرسي العرش

«بابا.. بابا مين يابني.. بابا.. بابا إيه يابني.. اللي جاي هيوجع أكتر.. دي حقيقة ومش بتكبر.. عاوزك تقعد تتفرج.. زلزال وبمليون ريختر»، هذه من كلمات أحدث أغاني الفنان محمد رمضان، «بابا»، التي طرحتها شركة «روتانا»، وقدم فيها النجم رسالة قديمة ولكن في قالب جديد، فهو البطل الذي يثق في نفسه إلى ما لا حدود له، فيستهزئ بمن يرى أنهم "حاقدون" أو "خصوم"، ولكن سواء أعجبت الأغنية أم لا، فلا يمكن إنكار نجاح رمضان الكبير في عالم الغناء، حتى إنه قرر إحياء حفلات غنائية بصفة منتظمة الأيام المقبلة.
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محمد رمضان ليس الأول.. 5 فنانين غنوا في السعودية

حالة واسعة من الجدل تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تنظيم حفل غنائي سيقدمه الفنان محمد رمضان هناك، ويأتي ذلك بعد إحياء «النجم الأسمر» لأول حفل غنائي له في القاهرة مارس الماضى، وحينها تعرض لهجوم كبير بسبب ظهوره بملابس غير لائقة على المسرح، بحسب وصف البعض، وقبل حفل محمد رمضان فى جدة، هناك عدد من الفنانين المصريين الذين قدموا حفلات هناك فى إطار نشاطات هيئة الترفيه، آخرهم الهضبة عمرو دياب والذى أحيا أول أمس حفلا بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
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محمد رمضان في السعودية برعاية تركي آل الشيخ (فيديو)

نشر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيديو عبارة عن مقطع صغير لفيديو كليب جديد للفنان محمد رمضان، وذلك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليه قائلا: "قريبًا في المملكة"، ما يشير إلى أن الحفلات الغنائية التي سيقدمها رمضان هناك، والتي سبق أن أعلن عنها الأخير. وظهر "رمضان" في "أغنيته" الجديدة وهو يردد: "بابا إيه يا بني.. بابا مين يا بني.. أنا أسد الغابة جمهوري مسيطر في ضهري بمليون دبابة، لو عند بعند أنا كدة هتغابى".
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«يوتيوب» محمد رمضان ضمن الأعلى على مستوى العالم

احتفل الفنان محمد رمضان بدخول قناته على "يوتيوب" ضمن أعلى 100 قناة على مستوى العالم، ونشر صورة للترتيب الخاص به عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب دخلت ضمن أعلى 100 قناة على مستوى العالم منذ بداية عام 2019 ترتيبها الآن 47". ويستعد محمد رمضان حاليًا لطرح أحدث كليباته الذي يحمل اسم "بابا"، وذلك بعد آخر كليباته "اللهو الخفي"، الذي جمعه بفان دام، وروّج لـ"بابا" بنشره مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام» ظهر من خلاله وهو يخرج من منزله ويركب إحدى سياراته الفارهة.
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