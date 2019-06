شاهد محمد رمضان وسعد لمجرد في كواليس أغنيتهما

تحرير:التحرير ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، قبل قليل، على حسابه بموقع «إنستجرام» فيديو يجمعه بالفنان المغربي سعد لمجرد، من كواليس تسجيل الديو الغنائي الذى يجمعهما، والذى سبق وأعلن عنه «رمضان» فى مارس الماضي، إذ قال حينها إنه يحضر مفاجأة مع «لمجرد»، وسيتم تصوير الفيديو كليب فى فرنسا. وكتب محمد رمضان على الفيديو الذي نشره اليوم الأربعاء، والذى ظهر فيه جالسا إلى جوار سعد لمجرد وهو يلعب على البيانو: «جاهزين.. مع أخويا سعد لمجرد». الأغنية تأجل طرحها بسبب ظروف المطرب المغربي، والتحقيق معه فى قضايا بتهمة الاعتداء على نساء، ومن المنتظر طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن الفنان محمد رمضان قد طرح مؤخرا أغنية «بابا» كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد، من إنتاج شركة روتانا، وحقق الفيديو كليب حتى الآن نحو 9 ملايين مشاهدة على موقع «يوتيوب». View this post on Instagram Are you ready?! ???????? ????????