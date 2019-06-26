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هل تفرض أمريكـا عقوبات على الخرطوم؟

نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكى تكشف تحركات واشنطن تجاه الخرطوم.. وتؤكد كل الخيارات مطروحة للتعامل مع الأزمة بالسودان.. وخبير بالشأن السودانى: من المتوقع فرض عقوبات
تحرير:باهر القاضى ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م
المظاهرات بالسودان
المظاهرات بالسودان
على خلفية تطورات الأحداث بالخرطوم، وارتفاع وتيرة الصراع بالسودان عقب عزل البشير في أبريل الماضي، نقلت وكالة "رويترز" عن ماكيلا جيمس، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق إفريقيا والسودان، خلال جلسة بمجلس النواب قولها: "ندرس كل الخيارات بما في ذلك العقوبات في أي وقت إذا تكرر مثل هذا العنف". وأوضحت ماكيلا جيمس، خلال الساعات الماضية، أن العقوبات ربما تشمل التأشيرات أو عقوبات اقتصادية. وقالت جيمس: "نريد استخدام الأداة المناسبة ونريد استهداف الأشخاص المطلوب استهدافهم".
تحذيرات أمريكية بفرض عقوبات  وقالت جيمس، أمام لجنة فرعية معنية بشؤون إفريقيا بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن واشنطن تعتقد أن أفضل نتيجة ممكنة لأحداث السودان هي التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة الممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير. اقرأ ايضا.. هل يكتب المجلس السيادي
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"توصيات فاتن" من ناقش قانون هيئة الدواء بالصيادلة؟

حالة من الاستياء انتابت الوسط الصيدلي، من اللجنة التى تم تشكيلها لإدارة نقابة الصيادلة، بعد حكم محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، بسبب ما سموه حالة البطء الشديد فى التعامل مع الملفات والأزمات التى تشهدها المهنة خلال المرحلة الأخيرة. النقابة خرجت ببيان أمس الثلاثاء، قالت فيه إن ثمة اجتماعا عقد مع نقباء الفرعيات، لتحديد رؤية النقابة حول بنود قانون هيئة الدواء، لكن الغريب أن النقباء الفرعيين الذين شاركوا فى الاجتماع أكدوا أن الحضور ناقش أزمة قانون التأمين الصحي، وقانون الإيجار القديم وما لهما من تأثير على الصيدلي.
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التعليم: امتحانات الدور الثاني لأولى ثانوي «ورقية»

كشف الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، عن أن امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى التى تعقد فى 14 يوليو المقبل ستكون ورقية. ‌وأرجع رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، في تصريح لـ"التحرير" سبب تعميم النظام الامتحاني الورقي على الطلاب الذين لهم محاولة ثانية إلزامية بأن أغلبهم طلاب نظام خدمات ومنازل لا يتسلمون أجهزة التابلت. وأشار حجازي إلى أن نسبة الطلاب الذين لهم فرصة ثانية إلزامية لخوض امتحانات الدور الثاني تقدر بنحو 8.6%.
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كُتاب يرفضون حجب «التحرير»: المهنة فى خطر

حالة من الغضب صاحبت إعلان إدارة مؤسسة التحرير للطباعة والنشر عن غلق الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وذلك بعد استنفاد كل المحاولات مع الجهات الرسمية للاستفسار عن سبب حجب الموقع، وعدم معرفة الأسباب الحقيقية وراءه، والذى توقفت خدمته فى 9 - 5 - 2019، دون أي سابق إنذار أو إخطار من أي جهة، الأمر الذى استنكره عدد من الكُتاب الصحفيين، معتبرين أن ما يحدث مضر بالمجتمع والمهنة وعلى كل الأصعدة، لأن التضييق على حرية التعبير يعتبر خارج الشرعية القانونية والدستورية.
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ترسيم الحدود.. أزمة البرلمان والمحافظات

من جديد داخل أروقة البرلمان عاد الحديث عن ترسيم الحدود بين المحافظات، لتنمية موارد المحافظات، وأن تستغل كل محافظة مواردها بشكل جيد، بحيث لا يعيق تشابكها الحدودي مع أي من المحافظات المتاخمة لها لتنفيذ مخططها. وتتكون مصر إداريا من 27 محافظة موزعة على 7 أقاليم تخطيطية هى القاهرة الكبرى والإسكندرية ومرسى مطروح وقناة السويس وشمال ووسط وجنوب سيناء والبحر الأحمر. وبدأت محاولات استحداث محافظات جديدة عام 1986 إذ صدر قرار جمهورى قسم مصر إلى 27 محافظة لتضاف إليها فى 17 أبريل 2008 حلوان و6 أكتوبر كمحافظتين مستقلتين وتم إلغاء القرار الأخير بعد ثورة يناير.
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المتظاهرين-في-السودان

الوساطة التحكيمية| مبادرة وطنية لحل الأزمة السودانية

وصلت المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم في السودان والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية، التي تمتد لثلاث سنوات، نحو الديمقراطية بعد عزل الرئيس عمر البشير. وفي ظل الانقسام الذي يشهده السودان حول المبادرة الإثيوبية المطروحة، نجد أن رئيس حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي، يتجه إلى تبني مبادرة وطنية جديدة لاحتواء الأزمة السودانية الحالية، بعد أن اعتبر "المبادرة الإثيوبية" غير مؤثرة على الساحة السودانية.
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هل يراوغ «العسكري» في تدشين مجلس سيادي بالخرطوم؟

«مجلس سيادي بالسودان». مساعٍ جادة من قبَل أطراف دولية بجلوس طرفي الصراع على مائدة الحوار والتفاوض، واقترحوا تشكيل مجلس سيادي يضم فى عضويته 14 عضوا بالمناصفة بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير، فضلا عن مقعد لشخص محايد، فى محاولة جادة لوساطة دولية تقودها إثيوبيا والاتحاد الإفريقي لخروج السودان من الأزمة الراهنة. وفى استجابة سريعة، أعلنت قوى الحرية والتغيير قبولها هذا المقترح، بينما انتقد المجلس المبادرتين، وذلك بسبب وجود أكثر من ورقة مقدمة من قبَل الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، وعدم وجود ورقة مشتركة تحمل المقترحات.
مظاهرات-في-السودان (2)

هل يكتب المجلس السيادي نهاية الخلافات في السودان؟

فى تطور كبير لمشهد الأزمة فى الخرطوم، الأمر الذى يعد بارقة أمل لإنهاء حالة الصراع والانقسام فى السودان التى انتابت البلاد عقب الإطاحة بنظام البشير فى أبريل الماضى، أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية المعارضة، أمس السبت، موافقتها بالإجماع على مقترح الوسيط الإثيوبي الأخير بشأن تشكيلة المجلس السيادي. وحسب ما تداولته الصحف المحلية والأجنبية، فإن المجلس السيادي يتكون من 15 عضواً، 7 من المدنيين و7 من العسكريين، فضلاً عن إضافة عضو مدني باتفاق الطرفين، على أن تكون الرئاسة دورية عام ونصف لكل طرف، فترتها الأولى للعسكريين.
حميدتي والعشائر

حل الأزمة السودانية بين الضغط الدولي واللجوء للعشائر

يسعى كل طرف من أطراف النزاع في السودان للبحث عن مخرج من الأزمة التي تشهدها البلاد نتيجة عدم وجود توافق وتعثر المفاوضات بين الجانبين والذي تصاعدت حدته بعد فض الاعتصام بالقوة وهو ما أدى إلى سقوط العشرات الضحايا بين قتيل وجريح. فلا تزال شوارع الخرطوم تنتفض من أجل هدف واحد وهو تسليم المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، السلطة لحكومة مدنية وهو شرط أساسي من قبل المعارضة المتمثلة في قوى الحرية والتغيير، لإنهاء الاحتجاجات.
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