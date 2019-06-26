هل تفرض أمريكـا عقوبات على الخرطوم؟

نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكى تكشف تحركات واشنطن تجاه الخرطوم.. وتؤكد كل الخيارات مطروحة للتعامل مع الأزمة بالسودان.. وخبير بالشأن السودانى: من المتوقع فرض عقوبات

تحرير:باهر القاضى ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م

على خلفية تطورات الأحداث بالخرطوم، وارتفاع وتيرة الصراع بالسودان عقب عزل البشير في أبريل الماضي، نقلت وكالة "رويترز" عن ماكيلا جيمس، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق إفريقيا والسودان، خلال جلسة بمجلس النواب قولها: "ندرس كل الخيارات بما في ذلك العقوبات في أي وقت إذا تكرر مثل هذا العنف". وأوضحت ماكيلا جيمس، خلال الساعات الماضية، أن العقوبات ربما تشمل التأشيرات أو عقوبات اقتصادية. وقالت جيمس: "نريد استخدام الأداة المناسبة ونريد استهداف الأشخاص المطلوب استهدافهم".

تحذيرات أمريكية بفرض عقوبات وقالت جيمس، أمام لجنة فرعية معنية بشؤون إفريقيا بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن واشنطن تعتقد أن أفضل نتيجة ممكنة لأحداث السودان هي التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة الممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير. اقرأ ايضا.. هل يكتب المجلس السيادي

تحذيرات أمريكية بفرض عقوبات

وقالت جيمس، أمام لجنة فرعية معنية بشؤون إفريقيا بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن واشنطن تعتقد أن أفضل نتيجة ممكنة لأحداث السودان هي التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة الممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير.

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وللوقوف حول إمكانية فرض الولايات المتحدة الأمريكية لعقوبات على الخرطوم، أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن مسألة سعي الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الخرطوم أمر معمول به لدى الإدارة الأمريكية منذ سنوات عدة، فعقب أزمة إقليم ومجازر دارفور، اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية وقتئذ لفرض عقوبات اقتصادية على السودان، فضلا عن ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي لعدد من رموز النظام فى السودان، وفى مقدمتهم الرئيس المعزول عمر البشير، وعوض بن عوف، رئيس المجلس العسكرى السابق، بمصادرة أرصدة الأخير فى البنوك الدولية، ومنعه دخول أمريكا.

وأضاف أيمن سلامة لـ«التحرير»، أن الخرطوم مازالت فى دائرة اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة عقب الأحداث الأخيرة التى انتابت أرجاء البلاد بعد الإطاحة بالبشير، فضلا عن أن سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم، قام عقب تولى المجلس العسكرى لمقاليد الحكم بالخرطوم، بعقد أول اجتماع مع المجلس بعد توليه مهام السلطة بالبلاد، الأمر الذى يبرهن وبقوة أن هناك حالة من الترقب الشديد لدى صانعى القرار بالولايات المتحدة بما يجرى من أحداث على أرض السودان.

وتابع: أنه من المتوقع أن تلجأ الإدارة الأمريكية إلى فرض عقوبات على الخرطوم، خاصة أن جلسات الحوار بين طرفي الصراع المتمثلة فى المجلس العسكرى الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، لم تصل إلى حلول مرضية للطرفين، وبالتالى يتجدد معه وتيرة الصراع من حين لآخر بالخرطوم، الأمر الذى يزداد معه المشهد تعقيدا، وبالتالى تتطور معه ردود الفعل من قبل القوى الدولية تجاه أزمة الخرطوم.

الإدارة الأمريكية وفرض العقوبات على الدول

ومن جهته قال السفير محمد الشاذلى، سفير مصر الأسبق بالخرطوم، إنه يتعين على المجلس العسكرى الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، أن تعي خطورة الأحداث التى آلت إليها السودان خلال الفترة الماضية، بسرعة العمل وبقوة على لم الشمل والجلوس معا لدائرة الحوار والتفاوض قبل فوات الأوان، وأن استمرار وتيرة الصراع والانشقاقات بين طرفي المعادلة بالخرطوم ليس فى مصلحة أحد، خاصة أن المناخ مهيأ لتفتيت وحدة واستقرار السودان، وذلك بانتشار الجماعات المسلحة فى مناطق عدة بالخرطوم دون أى سيطرة أو رقابة.



وأشار الشاذلى لـ«التحرير»، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اعتادت على فرض العقوبات على المجتمع الدولى مثل الصين وغيرها، دون أى جدوى حقيقية من تلك العقوبات، فضلا عن حالة التناقض الشديد التى تعيشها الولايات المتحدة من انتقاد فكرة مقاطعة المنتجات الإسرائليلية عقب الأحداث التى شهدتها ومازالت فلسطين بالحديث بأن السياسة تختلف عن الاقتصاد في أنه يتعين أن يكون الأخير حرًّا، وفى الوقت ذاته تمارس عقوبات اقتصادية على دول بعينها.