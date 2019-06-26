الفتاة المكسيكية بعد استبعاد وردة: لا أفهم سبب انتقادي

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م

وردة

علقت الفتاة المكسيكية جيوفانا فال، التي نشرت الفيديو الفاضح الذي تسبب في استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من معسكر المنتخب الوطني، نهائيا، حيث أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة في بيان له اليوم الأربعاء، جاء فيه: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».

وكتبت الفتاة المكسيكية، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنها لا تفهم أسباب هذه الانتقادات.. لا أفهم الأشخاص الذين يقولون إنني دمرت حياة عمرو وردة، عذرًا، لكنني لا أتحرش جنسيا بالعديد من النساء». ويواجه المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، نظيره الكونغو الديمقراطية،