رياضة

الفتاة المكسيكية بعد استبعاد وردة: لا أفهم سبب انتقادي

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م
وردة
وردة
علقت الفتاة المكسيكية جيوفانا فال، التي نشرت الفيديو الفاضح الذي تسبب في استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من معسكر المنتخب الوطني، نهائيا، حيث أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة في بيان له اليوم الأربعاء، جاء فيه: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
وكتبت الفتاة المكسيكية، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنها لا تفهم أسباب هذه الانتقادات.. لا أفهم الأشخاص الذين يقولون إنني دمرت حياة عمرو وردة، عذرًا، لكنني لا أتحرش جنسيا بالعديد من النساء». ويواجه المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، نظيره الكونغو الديمقراطية،
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احمد-حسام-ميدو

ماذا قال أحمد حسام «ميدو» عن والده؟

توفى ظهر اليوم الأربعاء، حسام وصفي، والد أحمد حسام (ميدو)، نجم المنتخب الوطني، ونادي الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي مصر المقاصة، وتحدث ميدو عن والده في برنامج المقصورة الذي كان يذاع عبر قناة DMC SPORTS، الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عام 2017، مشيرًا إلى أن والده كان مثالا للرجل المكافح المثابر من أجل عائلته لكي يعيشوا حياة كريمة. وقال ميدو خلال حديثه: "لما كبرت اكتشفت إن أبويا مثلي الأعلى في الحياة.. لما كبرت وبقى ليا عيلة اكتشفت أنه مثلي الأعلى مش في الكورة لكن كمنهج حياة".
مؤتمر-ميدو‎ (5)

كيف نعى نجوم الساحرة المستديرة والد «ميدو»؟

توفي ظهر اليوم الأربعاء، الكابتن حسام وصفي، والد أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني، ونادي الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي مصر للمقاصة، وتنعي أسرة «التحرير»، الراحل وتتمنى لأسرته الصبر والسلون. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على والد أحمد حسام «ميدو»، في مسجد السلام بالحي العاشر بمدينة نصر، بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء، وسيكون العزاء في مسجد عمر بن عبدالعزيز، بجوار نادى هليوبوليس، في مصر الجديدة. وفيما يلي نستعرض كيف نعى نجوم الساحرة المستديرة «ميدو»؟
عمرو-وردة (3)

صحف عالمية عن استبعاد وردة: تحمل نتيجة أفعالك

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الضوء، على استبعاد عمرو وردة من المنتخب الوطني لأسباب تأديبية، مشيرة إلى أن القرار أتى لفرض حالة من الالتزام والتركيز في صفوف الفراعنة، ناشرة في الوقت ذاته بيان اتحاد الكرة الخاص باستبعاد وردة، أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فعنونت: "مصر تستبعد وردة لتحرش جنسي مزعوم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن بيان اتحاد الكرة فسر الاستبعاد لأسباب تأديبية دون توضيح السبب وراءها، في الوقت الذي تنتشر فيه العديد من المزاعم حول قيام وردة بتحرش جنسي على مواقع التواصل الاجتماعي.
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شريف-اكرامى

شريف إكرامي عن واقعة عمرو وردة: «كلنا خطاؤون»

تحدث شريف إكرامي، حارسى مرمى النادي الأهلي، عن استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من معسكر المنتخب الوطني، نهائيا، لأسباب أخلاقية، وخروجه من قائمة الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وقال إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: «لا شك أن خطأ عمرو وردة كبير وأنه نال عقابا قاسيا، لكن رجاءً تذكروا فقط أن كلنا بشر وكلنا خطاؤون، منا من يستره الله ومنا من يُبتلى بعدم الستر، فكونوا رحماء بأخطاء الآخرين يرحمكم الله».
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ماذا قال أجيري للاعبي المنتخب بعد استبعاد وردة؟

تحدث المكيسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، مع لاعبيه بعد استبعاد عمرو وردة من معسكر الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وعلمت «التحرير»، أن أجيري شدد على اللاعبين بضرورة التركيز في البطولة ونسيان ما حدث، وأن يتعامل اللاعبون على أن الأمر حافز لهم لتعويض النقص في صفوف المنتخب الوطني بعدما أصبح قوام المنتخب 22 لاعبًا منهم 3 حراس مرمى، وجاء ذلك بعدما استبعد اتحاد الكرة عمرو وردة، من المنتخب الوطني، نهائيًا، لأسباب أخلاقية، وذلك من خلال بيان رسمي أصدره الجبلاية اليوم الأربعاء.
عمرو-وردة

وردة لـ«التحرير»: الفيديو مفبرك ولا أعرف سر انتشاره

أكد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، أن الفيديو المنتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، معربًا عن حزنه من قرار استبعاده، وتحدث وردة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنه لا يعلم شيئا عن هذا الفيديو ولا يعلم سر انتشاره في الوقت الحالي، ومشددًا على أنه فيديو مفبرك، وجاء ذلك بعدما استبعد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، عمرو وردة، من المنتخب الوطني، نهائيا، لأسباب أخلاقية، وذلك من خلال بيان رسمي أصدره الجبلاية اليوم الأربعاء.
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أول رد فعل من عمرو وردة بعد استبعاده من المنتخب

علمت «التحرير»، أن عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، غادر معسكر المنتخب الوطني، فور صدور قرار استبعاده اليوم الأربعاء، وجاء ذلك بعدما أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، من خلال بيان رسمي أصدره اليوم الأربعاء: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
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