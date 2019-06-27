أحمد فهمي: «كل ما أقصف جبهة هنيدي أطلع خسران» (حوار)

الفنان أحمد فهمى تحدث لـ"التحرير" عن كواليس مسلسل "الواد سيد الشحات"، والصعوبات التى واجهته، وأيضًا عن سجالاته مع النجم محمد هنيدي على السوشيال ميديا

تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

أحمد فهمى.. عرفه الجمهور مع الثنائي شيكو، وهشام ماجد، حين قدّموا في عام 2008، أول أفلامهم "ورقة شفرة"، من إخراج أمير رمسيس، وبعدها توالت نجاحاتهم، فكان فيلم "سمير وشهير وبهير" خطوة فارقة فى مشوارهم الفنى، ثم ضربة أخرى عام 2012 من خلال فيلم "بنات العم"، وبعدها عرض أهم أفلامهم، وأحد أفضل الأعمال المصرية الكوميدية منذ بداية الألفية الجديدة، وهو "الحرب العالمية الثالثة" عام 2014، لتنتهي مع هذا الفيلم قصة الثلاثي، وتبدأ مرحلة الخلافات بينهم، معلنين انفصالهم عام 2016.

ومنذ العام 2016، وصار شيكو وهشام ماجد يعملان معًا، بينما أحمد فهمى يعمل بمفرده، واستطاع أن ينتصر لموهبته ويقدم العديد من الأعمال الكوميدية الناجحة، بدايةً من فيلم "كلب بلدى"، ثم مسلسل "ريح المدام"، ثم فيلم "الكويسين"، وقدّم فى شهر رمضان مسلسله المميز "الواد سيد الشحات"، وواصل من خلاله سلسلة أعمال الفانتازيا

ومنذ العام 2016، وصار شيكو وهشام ماجد يعملان معًا، بينما أحمد فهمى يعمل بمفرده، واستطاع أن ينتصر لموهبته ويقدم العديد من الأعمال الكوميدية الناجحة، بدايةً من فيلم "كلب بلدى"، ثم مسلسل "ريح المدام"، ثم فيلم "الكويسين"، وقدّم فى شهر رمضان مسلسله المميز "الواد سيد الشحات"، وواصل من خلاله سلسلة أعمال الفانتازيا التى يحب أن يقدمها للجمهور.

وإلى نص الحوار:

- ما سبب اختيار اسم "الواد سيد الشحات" للمسلسل على الرغم من تشابهه مع مسرحية "الواد سيد الشغال"؟

كان هناك أكثر من اقتراح لاسم المسلسل، حتى اقترح علينا المؤلف مصطفى صقر الاسم، ووجدناه سيكون مناسبا وسيظل فى ذهن الجمهور، خاصة أن الجميع ما زال مرتبطا بمسرحية "الواد سيد الشغال" ويحبها، وسيكون الاسم هنا مرتبطا معهم بذكرى جيدة، لذلك لن ينسوه، فاستقررنا عليه وخرج العمل بهذا الاسم.

- كيف رأيت تعلق الجمهور بشخصية محمد عبدالرحمن "توتا" والنجاح الكبير الذى حققه؟

"توتا" فنان جميل، وسعيد للغاية بردود الفعل التى يتلقاها على أعماله فى الفترة الأخيرة، وأنا أقول له إنه سيكون نجما كبيرا وسيحقق نجاحا أكبر من الذى يحقق الآن أكثر من 20 مرة، لأنه يستحق.

- "الواد سيد الشحات" كان به العديد من قصص الفانتازيا.. فلماذا تميل إلى هذا اللون فى أعمالك دائما؟

أحب هذا اللون كثيرا، وهو معى منذ بدايتى، فأنا قدمت العديد من الأعمال بهذا اللون وحققت نجاحا كبيرا، منها "سمير وشهير وبهير"، و"الحرب العالمية التالتة"، الأطفال يميلون لهذا النوع، وأحببت أن أقدمه فى "الواد سيد الشحات"، وسعيد بردود الفعل عليه، وأحضر خلال الفترة المقبلة لفيلم فانتازيا آخر.

- وماذا عن الصعوبات التى واجهتك بالعمل؟

بشكل عام الصناعة فى مصر صعبة جدا وخاصة تصوير مسلسل 30 حلقة، فتجد أن هناك حلقات عالية وأخرى لم تجد الصدى المطلوب، لذلك أنا أتمنى أن أقدم مسلسلات الـ15 حلقة، وأحببت فى الواد سيد الشحات عددا من الحلقات منها "العفاريت، وبيومى فؤاد" وغيرهما، بالإضافة إلى ذلك كان يواجهنا صعوبة أننا نصور فترات طويلة خاصة أن العمل قائم عليّ أنا وهنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن، وتعبت كثيرًا أثناء التصوير، وذات يوم ذهبت إلى المستشفى بسبب انخفاض ضغط الدم ولكن خرجت سريعا.

- هل كنت تقوم بتوجيه هنا الزاهد فى المسلسل؟

بالفعل حدث هذا فى بعض المشاهد، وهى بشكل عام دمها خفيف جدا، وحينما كنت أقول لها إن هناك جملة طويلة ستقولينها، تقول لى: "مش قايلاها إديها لتوتا"، فكنا نضحك جميعا، وقبولها عند الجمهور عال جدا ولديها العديد من التجارب الناجحة فى مشوارها الفنى.

- أنت ومحمد هنيدى دائما تتبادلان "قصف الجبهات" على "فيسبوك" والجمهور يعجب بذلك.. فلماذا هنيدى تحديدًا؟

أنا أعتبر هنيدى السبب فى وجود كل الأجيال الحالية، وهو من أول من فتح المجال لكل النجوم الحاليين فى السينما، بداية من جيل أحمد السقا وأحمد عز وكريم عبدالعزيز، وصولا إلى جيلى أنا ومحمد رمضان وأحمد مكى وغيرنا، وأنا أحبه جدا على المستوى الشخصى، ودائما لا أنجح فى "قصف جبهته".. كل ما بكتبله تعليق بطلع خسران.

- كتبت عددا كبيرا من الأعمال فى السابق لك ولغيرك.. فهل من الممكن أن تعود للكتابة لنجوم آخرين؟

وما المانع؟ بالمناسبة أنا الآن أكتب فيلما لبيومى فؤاد، وهو عمل أنا أحبه على المستوى الشخصى، وللعلم الفنان الكبير محمود عبدالعزيز كان ينوى تقديم هذا العمل قبل رحيله، وبيومى تحمس لفكرته كثيرا هذه الأيام، وقال لى أريد أن أخرجه للنور، لذلك أنا أكتبه الآن بمزاج لأنه فيلم قريب منى، ولن أشارك فيه كممثل.

- لماذا تهاجم جمهورك دائما.. ألا تتقبل النقد؟

أتقبل النقد جدا، ولكن حينما أجد من يقول لى إنه رأى 3 دقائق من "الواد سيد الشحات" ولم يستطع أن يكمله، كيف أقتنع بحديثه ولا أرد عليه؟ كيف له أن يحكم على عمل استغرق 6 أشهر تحضيرا فى 3 دقائق؟ هذا أمر غير مقبول.. أنا بنى آدم طبيعى، لى حياتى الشخصية التى لا أحب أن يقتحمها أحد بسوء، فإذا تحدثت عن زوجتى "هشتمك"، وإذا تحدثت عنى بشكل شخصى "هشتمك"، لكن أن تحب العمل أو لا تحبه فهذا أمر يعود للجمهور ولا تدخل لى به، ولكن ما أراه ليس انتقادا، وأنا لا أخشى من خسارة الجمهور، لأنهم ليسوا ملكا لأحد، والعمل الجيد يفرض نفسه فى كل الأوقات.

- هل يمكنك أن تبتعد عن الكوميديا؟

عُرض علىّ الكثير من الأعمال، ولكن هناك العديد من الحسابات يجب وضعها فى الحسبان، خاصة أننى أقدم أعمالا جيدة فى المنطقة الخاصة بى، وإذا دخلت فى أى لون آخر قد يتعجب الجمهور أو لا يتقبله، ولكن أنا متحمس جدا لوجودى فى فيلم "العارف" مع الفنان أحمد عز، ووجدتها فرصة لأن أوجد معه والنجم محمود حميدة، وأنا سعيد بالعمل جدا.

- هل نراك أنت وشيكو وهشام ماجد فى عمل مرة أخرى؟

سنجتمع بالتأكيد، ولكن الأمر ليس سهلا الآن، فكل منا له جدول أعماله، وحينما سنجد الفرصة المناسبة سنجتمع، وأؤكد أنه ليس بيننا أى مشكلات نهائيا، وأقول للجمهور إنه بالتأكيد سنجتمع مجددا فى عمل واحد.. هيحصل هيحصل.

تردد مؤخرا أنك منعت هنا الزاهد من حضور العرض الخاص لـ"قصة حب" وتشاجرت مع بطل الفيلم أحمد حاتم.. ما حقيقة ذلك؟

أنا وأحمد حاتم ما ينفعش نتخانق، وأنا وهو أصدقاء مقربون ودائما مع بعض ونذهب إلى الجيم معا، وعيب أن نتحدث فى أمر مثل هذا، ووقت عرض الفيلم كان لدينا تصوير وهذا ما منعنا من الذهاب، وأنا بالفعل أغار على "هنا" ولكن ليس على حساب عملها.

- ماذا عن أعمالك القادمة؟

أستعد لفيلم فانتازيا كما ذكرت عنه ولكن لم أستقر على اسم له حتى الآن، وهو من إنتاج شركة "سينرجى" وتأليف أيمن وتار، وبطولة جماعية وبه نجم سيكون مفاجأة وسيوقع قريبًا.