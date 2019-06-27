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أحمد فهمي: «كل ما أقصف جبهة هنيدي أطلع خسران» (حوار)

الفنان أحمد فهمى تحدث لـ"التحرير" عن كواليس مسلسل "الواد سيد الشحات"، والصعوبات التى واجهته، وأيضًا عن سجالاته مع النجم محمد هنيدي على السوشيال ميديا
تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
أحمد فهمي
أحمد فهمي
أحمد فهمى.. عرفه الجمهور مع الثنائي شيكو، وهشام ماجد، حين قدّموا في عام 2008، أول أفلامهم "ورقة شفرة"، من إخراج أمير رمسيس، وبعدها توالت نجاحاتهم، فكان فيلم "سمير وشهير وبهير" خطوة فارقة فى مشوارهم الفنى، ثم ضربة أخرى عام 2012 من خلال فيلم "بنات العم"، وبعدها عرض أهم أفلامهم، وأحد أفضل الأعمال المصرية الكوميدية منذ بداية الألفية الجديدة، وهو "الحرب العالمية الثالثة" عام 2014، لتنتهي مع هذا الفيلم قصة الثلاثي، وتبدأ مرحلة الخلافات بينهم، معلنين انفصالهم عام 2016.
ومنذ العام 2016، وصار شيكو وهشام ماجد يعملان معًا، بينما أحمد فهمى يعمل بمفرده، واستطاع أن ينتصر لموهبته ويقدم العديد من الأعمال الكوميدية الناجحة، بدايةً من فيلم "كلب بلدى"، ثم مسلسل "ريح المدام"، ثم فيلم "الكويسين"، وقدّم فى شهر رمضان مسلسله المميز "الواد سيد الشحات"، وواصل من خلاله سلسلة أعمال الفانتازيا
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طرح البرومو الرسمي لـ«ولاد رزق 2» خلال أيام

يستعد القائمون على فيلم "ولاد رزق 2"، لطرح البرومو الرسمي للعمل، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد طرح برومو أولي قبل عدة أسابيع، كما واصل أبطال العمل الدعاية له عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث شاركوا صورًا لهم من الكواليس، مصحوبة بعبارات ترددها شخصياتهم في الفيلم. وفي سياق متصل، اقترب المخرج طارق العريان من إنهاء تصوير الفيلم كاملا، حيث لم يتبق له سوى المشاهد الأخيرة، التي من المفترض أن ينجزها قريبًا، حتى يلحق الفيلم بالعرض خلال موسم عيد الأضحى المبارك.
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