رئيس حزب النور: الجيش لن يفرط في شبر واحد من أرضنا

تحرير:أحمد صبحي ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

يونس مخيون

قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول ما يسمى بـ"صفقة القرن" لتسوية القضية الفلسطينية -على زعمهم- والتي يروج لها ويدعو إليها الرئيس الأمريكي ترامب وصهره ومساعده كوشنر، ونظرًا لخطورة هذه القضية وحساسيتها فمن الأهمية بمكان أن نذكر بالمعاني الآتية ونؤكد عليها. وأضاف مخيون، في بيان له اليوم تعليقا ما يسمونه بـ"صفقة القرن": أولا: إن قضية القدس هى قضية كل عربي ومسلم فهى جزء من دينهم وعقيدتهم، ولا يمكن التفريط فى عروبتها وفى كونها عاصمة لدولة فلسطين.

وشدد رئيس حزب النور على أن مصر -بشعبها وجيشها وقيادتها-لا يمكن أن تفرط في شبر واحد من أرضها أو الانتقاص من سيادتها على أى جزء منها وهذا ما أكدته القيادة المصرية تكرارا ومرارا، وأنه لا يحق لأحد أن يتكلم باسم الشعب الفلسطيني فى حق عودته إلى وطنه وتقرير مصيره. وأشار مخيون إلى أن أمريكا بانحيازها الكامل