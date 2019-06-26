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صدمة جديدة للإنسانية.. رفيقة الطفل إيلان تموت على ظهر أبيها

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م
صورة الطفلة وأبيها
صورة الطفلة وأبيها
أب ملقى على وجهه، في حالة ثبات تام على حافة نهر، وتشاركه في قميصه الذي انكشف عن ظهره، رأس طفلته الصغيرة التي كان يحملها أثناء السباحة بلا يأس إلى الجانب الآخر، بحثا عن أمان انقطعت طرقه فجأة وسجنت معه الأنفاس بلا عودة.. صورة جديدة صادمة انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، خلال الساعات الماضية، ألقت بظلالها مرة أخرى على مأساة المهاجرين في ظل تضييقات وصعوبات تواجههم في أغلب دول العالم، بعدما أعادت للأذهان مأساة الطفل السوري إيلان، صاحب الـ3 سنوات، والذي جرفت المياه جثته على ضفاف أحد الشواطئ التركية عام 2015.
هرب الأب من السلفادور، ولم يكن لديه أحلام أكبر من العبور إلى بر الأمان بصغيرته التي ذاقت مرارة الحياة رغم أنها لم تعش في الدنيا غير عامين، إلى بر الأمان.. الهدف كان تخطي نهر ريو جراندي من المكسيك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الرحلة الشاقة انتهت بلا مقدمات بأن لفظا الاثنين أنفاسهما الأخيرة، قبل
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مؤتمر المنامة

«بكل ود».. البحرين تستقبل ضيوفها الإسرائيليين

اليوم الأربعاء، تستمر أعمال "ورشة السلام من أجل الازدهار"، المعروفة باسم "مؤتمر المنامة" في العاصمة البحرينية، وتمثل الشق الاقتصادي من "صفقة القرن"، بدعوة من الولايات المتحدة، دون حضور رسمي من الدولتين المعنيتين بالقضية، فلسطين وإسرائيل. إلا أن عددا من رجال الأعمال والصحفيين الإسرائيليين شاركوا في الورشة بالدولة الخليجية التي تلتزم بالموقف العربي بعدم التطبيع مع إسرائيل. رفائيل أهرين، الصحفي في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، كان أحد الصحفيين الإسرائيليين الذين وصلوا إلى المنامة لتغطية القمة، ورصد رحلة الوفد الإسرائيلي في البحرين.
مصايف-اوروبا

وفاة 3 أشخاص على شواطئ فرنسا بسبب ارتفاع الحرارة

تسببت موجة الحر التي تجتاح أوروبا، في وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل في فرنسا، والتى من المقرر أن تتجاوز 40 درجة مئوية في أجزاء عديدة من القارة العجوز. وتوفى ثلاثة سباحين على الشواطئ في فرنسا بسبب "صدمة حرارية" ، أدت إلى السكتة القلبية بمجرد ملامستهم للماء بسبب اختلاف درجات الحرارة. وناشد رجال الإطفاء الفرنسيون المواطنين بدخول الماء تدريجيا لتعويد الجسم على التغيرات فى درجات الحرارة أو المخاطرة بالهيدروجين التي تتسع فيها الأوعية الدموية فجأة، مما يزيد من خطر السكتة القلبية.
جيسون-جرينبلات (1)

جرينبلات يعلق على غياب فلسطين عن مؤتمر المنامة

قال الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات: "كنا نتمنى حضور السلطة الفلسطينية لورشة العمل في المنامة، وغياب السلطة الفلسطينية عن ورشة المنامة لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني"، جاء ذلك في تصريح خاص، لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم الأربعاء. وبدأ أمس الثلاثاء، مؤتمر المنامة المعروف باسم "ورشة الازدهار من أجل السلام"، الذي يمثل الشق الاقتصادي من صفقة القرن، التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل القضية الفلسطينية، أعماله.
الاتفاق-النووى

إيران تلحق بقطار الانسحاب من النووي بعد مهلة الإنقاذ

التلويح بالانسحاب الجزئي من الاتفاق النووي وتسريع تخصيب اليورانيوم، ورقة ضغط لوحت بها إيران مؤخرا للرد على العقوبات الأمريكية المتعاقبة عليها منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي منذ أكثر من عام، ووصلت تلك العقوبات إلى المرشد الأعلى أية الله على خامنئي. وكانت واشنطن قد فرضت أول أمس، عقوبات تستهدف المرشد الأعلى وكبار المسؤولين العسكريين، وأعلنت أنها ستدرج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي كان واجهة الانفراج في السياسة الإيرانية حيال الدول الغربية، على قائمتها السوداء في وقت لاحق هذا الأسبوع.
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وزير-الخارجية-المكسيكي

المكسيك تسيطر على المهاجرين بـ6 آلاف جندي

في شهر يونيو الجاري، قطعت المكسيك وعدا للولايات المتحدة الأمريكية، بأنها ستخفض عدد المهاجرين الذين يرغبون في الوصول إلى حدود أمريكا، وبهذا الوعد كان المكسيك ترغب في تجنب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مزيد من التعريفات الجمركية. وفي خطوة لتحقيق هذا الوعد، أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم الجمعة، اكتمال نشر حوالي 6 آلاف جندي من عناصر الحرس الوطني جنوبي البلاد للمساعدة في السيطرة على تدفق المهاجرين القادمين من منطقة أمريكا الوسطى باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية.
ترامب يحمل الوثيقة

خطأ جسيم.. ترامب يكشف بنود اتفاقية سرية دون قصد

شكك العديد من النقاد في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصله لاتفاق سري مع المكسيك حول المهاجرين، إلا أنه حاول القضاء على هذه الشكوك، خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر أمس الثلاثاء، حين أخرج ورقة مطويّة من جيب بدلته، قال إنها تحوي تفاصيل اتفاقه السري. الإدارة الأمريكية من جانبها كانت حذرة بشأن تفاصيل الاتفاقية التي توصلت إليها يوم الجمعة، مع الحكومة المكسيكية في ما يتعلق بتدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى، وسار ترامب على النهج نفسه، إذ قال خلال حديثه مع الصحفيين خارج البيت الأبيض، إنه لا يمكنه مناقشة أي شيء عن الصفقة.
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انتقادات لترامب بسبب تهديد العالم بالرسوم الجمركية

يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقناع الأوساط السياسية في بلاده بأنه استطاع تحقيق انتصار كبير في ملف المهاجرين مع المكسيك، وذلك بعد إعلانه التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن حال دون اتخاذه إجراءات عقابية قاسية خلال الأيام القليلة الماضية. وعلى الرغم من محاولاته المستمرة، فإن اتفاقية الهجرة التي توصل إليها ترامب مع الوفد المكسيكي الذي أقام في واشنطن على مدى الأسبوع الماضي، لاقت استهجانا واضحا على المستويين السياسي والاقتصادي، لا سيما أنها جاءت باستخدام العقوبات كأداة للضغط على المكسيك.
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لماذا تراجع ترامب عن الحرب التجارية مع المكسيك؟

اختلفت الأوساط السياسية في الولايات المتحدة في تفسير قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع عن خطته لفرض رسوم جمركية على جميع السلع المكسيكية، إذ يراه البعض نتيجة لتوصله إلى اتفاق يتعلق بالهجرة غير الشرعية مع جارته الجنوبية. وأعلن ترامب عبر تويتر، في وقت متأخر من أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع المكسيك للحد من تدفق المهاجرين إلى الحدود الجنوبية الغربية، إلا أن ذلك لم يكن مقنعًا بالدرجة الكافية للأوساط التي ترى أن الضغوط الداخلية هي التي أسهمت في عدوله عن قراره.
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