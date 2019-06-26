صدمة جديدة للإنسانية.. رفيقة الطفل إيلان تموت على ظهر أبيها

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م

صورة الطفلة وأبيها

أب ملقى على وجهه، في حالة ثبات تام على حافة نهر، وتشاركه في قميصه الذي انكشف عن ظهره، رأس طفلته الصغيرة التي كان يحملها أثناء السباحة بلا يأس إلى الجانب الآخر، بحثا عن أمان انقطعت طرقه فجأة وسجنت معه الأنفاس بلا عودة.. صورة جديدة صادمة انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، خلال الساعات الماضية، ألقت بظلالها مرة أخرى على مأساة المهاجرين في ظل تضييقات وصعوبات تواجههم في أغلب دول العالم، بعدما أعادت للأذهان مأساة الطفل السوري إيلان، صاحب الـ3 سنوات، والذي جرفت المياه جثته على ضفاف أحد الشواطئ التركية عام 2015.

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