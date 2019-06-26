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مكاسب مصرية من منتدى الاقتصاد العربي الألماني

تشارك مصر فى منتدى الاقتصاد العربي الألماني هذا العام كضيفة شرف الدورة الحالية، ومن ثم تُمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التى تمتلكها مصر
تحرير:أمل نبيل ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي الألماني بالعاصمة الألمانية برلين، وتشارك مصر كضيفة شرف للمنتدى بوفد يترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الكهرباء، الاستثمار والتعاون الدولي، البترول، الاتصالات، التجارة والصناعة، والنقل، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع وسفير مصر في ألمانيا. وشارك في المؤتمر نحو 600 من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني، ويعد محفلا اقتصاديا واستثماريا مهما للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المنتدى الاقتصادي العربي- الألماني يدعم العلاقات العربية والمصرية والألمانية، ويوفر فرص عمل هائلة. مكاسب مصرية من زيارة مدبولي لألمانيا:  عودة مرسيدس:  وقعت وزارة الصناعة والتجارة اتفاقية تعاون مع شركة مرسيدس بنز لاستئناف تجميع سيارات الركوب
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الاقتصاد-المصري

في 30 شهرا.. كيف حققت مصر أعلى معدل نمو في المنطقة؟

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بدأ منذ أقل من ثلاثين شهرًا فقط، وتم خلال هذه الفترة تحقيق معدلات نمو عالية، لافتة إلى أن معظم الدول فى المنطقة تعانى من تراجع معدلات النمو، إلا أن مصر هى الدولة الوحيدة بالمنطقة التى تزيد بها معدلات النمو بشكل مستدام. وأشارت السعيد إلى التحديات الدولية التى يعانى منها العالم أجمع مثل الحروب التجارية، وغير ذلك من التغيرات السياسية فى العالم، وبالرغم من ذلك استطاعت مصر تحقيق معدلات نمو مرتفعة والتى تحسب للدولة المصرية بكل مؤسساتها.
البورصة

البورصة تربح 8 مليارات جنيه مع إنهاء أزمة «جلوبال»

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 8.4 مليار جنيه، مع إنهاء الصراع الضريبي بين شركة "جلوبال تليكوم" ووزارة المالية المصرية. أعلنت وزارة المالية عن توقيع اتفاق مع شركة جلوبال تليكوم لتسوية النزاع الضريبي بين الشركة وشركاتها المصرية التابعة ومصلحة الضرائب المصرية بحيث تسدد جلوبال تليكوم مستحقاتها الضريبية للخزانة العامة والتي تبلغ 136 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2018. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 14006.99 نقطة.
جلوبال-تليكوم

إنهاء أزمة جلوبال تيليكوم والضرائب بـ136 مليون دولار

أعلنت وزارة المالية عن توقيع اتفاق مع شركة جلوبال تيليكوم لتسوية النزاع الضريبي بين الشركة وشركاتها المصرية التابعة ومصلحة الضرائب المصرية بحيث تسدد جلوبال تيليكوم مستحقاتها الضريبية للخزانة العامة، والتي تبلغ 136 مليون دولار، حتى 31 ديسمبر 2018. وبحسب بيان لوزارة المالية فإن الاتفاق مع جلوبال تيليكوم تضمّن سداد المبلغ على دفعتين، الأولى بقيمة 53.7 مليون دولار أمريكي تُدفع مع توقيع الاتفاق، والثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار أمريكي. وانتهت مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية، من صياغة ومراجعة اتفاق التسوية.
صندوق-النقد-الدولى

3 سيناريوهات للاقتصاد المصري مع انتهاء قرض الصندوق

ينتهي برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي بنهاية الشهر الجاري.وكانت مصر قد وقعت في نوفمبر 2016 اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة والطاقة وزيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية. وحصلت مصر حتى الآن على نحو 10 مليارات دولار من القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، وتتبقى لمصر الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، والمتوقع تسلّمها نهاية يونيو الجاري.
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السيسى

تكليفات من السيسي بتوطين صناعة السيارات في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برنارد ماتيس رئيس الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس كامل الوزير وزير النقل، ولدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر في برلين، عدد من مسئولي وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار زيارة مدبولي الحالية لألمانيا، وصرح بأن توطين صناعة السيارات في مصر إحدى أولويات الحكومة المصرية، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مصطفى-مدبولى

اليوم.. مدبولي يلتقي كبار مسئولي «مرسيدس وبوش»

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إلى مدينة شتوتجارت الألمانية، إذ يرأس وفدا مصريا رفيع المستوى والذي يشارك في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني، ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء في مستهل زيارته لقاءات مع كبار مسئولي شركة مرسيدس للسيارات، وشركة بوش للأدوات الكهربائية، كما يزور مدبولي مصانع الشركتين في مدينة شتوتجارت، على أن يقوم بعد ذلك بتوقيع مذكرتي تفاهم لإقامة استثمارات للشركتين في مصر.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

الوزير يبحث إنشاء خطوط نقل أتوبيسات سريعة مع مرسيدس

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع ممثلى شركة مرسيدس لصناعة الأتوبيسات؛ لبحث إمكانية التعاون فى مجال إنشاء خطوط نقل سريع بالأتوبيسات (BRT) في حارات منفصلة لتلك الخطوط، تتميز بسعة نقل كبيرة. حضر اللقاء ممثلون لوزارات الإسكان والتجارة والصناعة والإنتاج الحربى وقيادات وزارة النقل. وأكد "الوزير" أنه في إطار صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2019، الخاص بقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، فإن العمل يجرى على قدم وساق لاتخاذ كل الآليات والإجراءات الخاصة بتنظيم جميع عناصر منظومة النقل البرى بمصر.
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