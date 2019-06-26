مكاسب مصرية من منتدى الاقتصاد العربي الألماني

تشارك مصر فى منتدى الاقتصاد العربي الألماني هذا العام كضيفة شرف الدورة الحالية، ومن ثم تُمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التى تمتلكها مصر

تحرير:أمل نبيل ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م

انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي الألماني بالعاصمة الألمانية برلين، وتشارك مصر كضيفة شرف للمنتدى بوفد يترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الكهرباء، الاستثمار والتعاون الدولي، البترول، الاتصالات، التجارة والصناعة، والنقل، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع وسفير مصر في ألمانيا. وشارك في المؤتمر نحو 600 من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني، ويعد محفلا اقتصاديا واستثماريا مهما للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المنتدى الاقتصادي العربي- الألماني يدعم العلاقات العربية والمصرية والألمانية، ويوفر فرص عمل هائلة. مكاسب مصرية من زيارة مدبولي لألمانيا: عودة مرسيدس: وقعت وزارة الصناعة والتجارة اتفاقية تعاون مع شركة مرسيدس بنز لاستئناف تجميع سيارات الركوب

مكاسب مصرية من زيارة مدبولي لألمانيا:

عودة مرسيدس:

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المنتدى الاقتصادي العربي- الألماني يدعم العلاقات العربية والمصرية والألمانية، ويوفر فرص عمل هائلة.

وقعت وزارة الصناعة والتجارة اتفاقية تعاون مع شركة مرسيدس بنز لاستئناف تجميع سيارات الركوب في مصر بعد توقف دام عدة سنوات.

وتتضمن الاتفاقية، إنشاء مركز هندسي لشركة مرسيدس في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصنيع وتصدير سيارات مرسيدس.

ومن المقرر أن تقوم مرسيدس بتوسيع خطوط إنتاج الشركة لتضم طرازات جديدة، وفتح خط إنتاج جديد لطرازات GL.

وكانت عملاق السيارات الألمانية الفارهة اضطرت لإغلاق خط تجميع وإنتاج السيارات في مصر في منتصف 2015 بسبب أزمة نقص العملات الأجنبية، إضافة إلى اتجاه مصر حينها لتفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بإلغاء الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، والتي وصلت إلى صفر مطلع العام الحالي، وفي 2017، وافقت الشركة من حيث المبدأ على إعادة خط تجميع السيارات بمصر.

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مصنع للأجهزة المنزلية

وقع وزير التجارة والصناعة مذكرة تفاهم مع شركة بوش سيمنس الألمانية (BSH) للأجهزة المنزلية لإنشاء مصنع لمنتجاتها في مدينة العاشر من رمضان.

كان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وافق العام الماضي على تخصيص 10 أفدنة بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة بوش سيمنس الألمانية لإقامة المصنع.

وذكرت الشركة في مطلع عام 2018 أنها تعتزم بناء مصنع للبوتاجازات والسخانات في مصر باستثمارات قدرها 80 مليون يورو بطاقة إنتاجية 400 ألف وحدة.

تطور كبير في العلاقات المصرية الألمانية

وأكد الدكتور محمد سعد الدين عضو اتحاد المستثمرين، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا تشهد تطورا كبيرا على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن نجاح زيارة رئيس الوزارء حاليا لأكبر مصنعين فى ألمانيا فى قطاع السيارات والأجهزة المنزلية، يعكس جهود ونجاحات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إدارة الملف الإقتصادي وجذب كبار المستثمرين.

و بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا 4.5 مليار يورو خلال 2018، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الألمانية في مصر بنهاية مارس 2019 نحو 634.5 مليون دولار.

وقال سعد الدين، إن زيارة رئيس الوزراء والوفد المصري لمصنعين من أكبر المصانع فى العالم "مرسيدس وبوش" سيعزز من انتقالهم سريعا للاستثمار فى مصر حيث تكون نقطة انطلاقهم فى الشرق الاوسط وإفريقيا.

وأشار إلى أن إقامة ألمانيا لمصنع "بوش" المتخصص فى صناعة الأدوات المنزلية فى مصر، سيقلل من فرص مصنعها المقام فى تركيا حاليا، لسببين، الأول أن مصر سوق عملاق فى حد ذاته، والثانى أنها تعتبر بوابة حقيقية للسوق العربى والإفريقى.



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ترويج للاستثمار في مصر

وقال عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد في جامعة حلوان، إن زيارة رئيس الوزراء إلى ألمانيا لحضور المنتدى الاقتصادي العربي الألماني، فرصة جيدة لمصر، خاصة أن الحضور يتجاوز نحو 600 رجل أعمال عربي وألماني.

وأكد أن مشاركة مصر في المنتدى فرصة ترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وجذب الشركات العالمية، متوقعا دخول شركات أجنبية جديدة للسوق المصرية في الفترة المقبلة.