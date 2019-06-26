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التعليم: امتحانات الدور الثاني لأولى ثانوي «ورقية»

تحرير:أمينة محمود ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٤ م
امتحانات أولى ثانوي - صورة أرشيفية
امتحانات أولى ثانوي - صورة أرشيفية
كشف الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، عن أن امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى التى تعقد فى 14 يوليو المقبل ستكون ورقية. ‌وأرجع رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، في تصريح لـ"التحرير" سبب تعميم النظام الامتحاني الورقي على الطلاب الذين لهم محاولة ثانية إلزامية بأن أغلبهم طلاب نظام خدمات ومنازل لا يتسلمون أجهزة التابلت. وأشار حجازي إلى أن نسبة الطلاب الذين لهم فرصة ثانية إلزامية لخوض امتحانات الدور الثاني تقدر بنحو 8.6%.
ولفت إلى أن إجمالي أعداد الممتحنين في الدور الأول 50 ألف و568 طالبا وطالبة، لهم فرصة ثانية إلزامية يخوضون فيها امتحانات الدور الثاني.  وانطلقت امتحانات الصف الأول الثانوى العام 2019، في 19 مايو الماضى، واستمرت حتى أول يونيو الجارى، وبلغ عدد الطلاب الممتحنين على مستوى الجمهورية 585 ألفا و980 طالبًا
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بكود الطالب.. تعرف على نتيجة أولى ثانوي 2019

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، إن 91% من طلاب الصف الأول الثانوى العام نجحوا فى امتحان مايو الإلكترونى، موضحة أن هناك 489 ألف طالب لهم نتيجة إلكترونية تعلن على موقع الوزارة خلال ساعات، مؤكدا أن "متوسطات نسب النجاح بين الطلاب منخفضة، وإذ تم مقارنتهم بطلاب مثل اليابان سيتقوق طالب اليابان، ولكن الوزارة وضعت يدها على المرض وسيتم تلاشيه"، لافتا إلى أن النتيجة لن تكون على LMS على التابلت، ولكن على موقع الوزارة.
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التعليم: إعلان نتيجة أولى ثانوي الإثنين المُقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد مؤتمر صحفي للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ظهر غد الإثنين، وذلك لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسى 2018/ 2019. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن النتيجة ستتضمن تقييمات وليست درجات كما كان متبعا، على أن يخوض الحاصلون على أقل من 50% في المواد والتي ستُقيم بتقديرات، مثل نتائج الكليات، اختبار الدور الثاني والمقرر له يوليو المقبل.
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«التعليم» تحدد موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداد الوزارة لعقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة نهاية العام للصف الأول الثانوي مطلع الأسبوع المقبل. وقال الوزير إنه تم دمج نتائج التصحيح الورقي والإلكتروني لتكون النتيجة لجميع الطلاب في آن واحد. وأضاف وزير التعليم، في تصريح لـ"التحرير"، أن النتيجة ستتضمن تقييمات وليست درجات كما كان متبعا، على أن يخوض الحاصلون على أقل من 50% في المواد التي ستُقيم بتقديرات، مثل نتائج الكليات، اختبار الدور الثاني والمقرر له يوليو المقبل.
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تسريب أجزاء من امتحان «الاستاتيكا» لطلاب الثانوية

نشرت صفحات الغش الإلكتروني، صور من امتحان "الاستاتيكا" الذي يؤديه طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، وذلك بعد مرور نصف ساعة من وقت الامتحان، وعلق بعض الطلاب على منشور الأسئلة بأنهم يريدون حل الأسئلة أيضا. وأكد مسؤولو امتحانات الثانوية، أن غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، تتبع أجزاء الأسئلة المتداولة لتحديد هوية الطالب المسؤول عن تصويرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب واللجنة. كما تداول رواد "فيسبوك"، صورة من نموذج الإجابة الرسمي لامتحان اللغة الأجنبية الأولى التي بدأت اليوم أولى أيام التصحيح فيها داخل الكنترولات.
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