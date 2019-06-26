التعليم: امتحانات الدور الثاني لأولى ثانوي «ورقية»

تحرير:أمينة محمود ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٤ م

امتحانات أولى ثانوي - صورة أرشيفية

كشف الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، عن أن امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى التى تعقد فى 14 يوليو المقبل ستكون ورقية. ‌وأرجع رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، في تصريح لـ"التحرير" سبب تعميم النظام الامتحاني الورقي على الطلاب الذين لهم محاولة ثانية إلزامية بأن أغلبهم طلاب نظام خدمات ومنازل لا يتسلمون أجهزة التابلت. وأشار حجازي إلى أن نسبة الطلاب الذين لهم فرصة ثانية إلزامية لخوض امتحانات الدور الثاني تقدر بنحو 8.6%.

ولفت إلى أن إجمالي أعداد الممتحنين في الدور الأول 50 ألف و568 طالبا وطالبة، لهم فرصة ثانية إلزامية يخوضون فيها امتحانات الدور الثاني. وانطلقت امتحانات الصف الأول الثانوى العام 2019، في 19 مايو الماضى، واستمرت حتى أول يونيو الجارى، وبلغ عدد الطلاب الممتحنين على مستوى الجمهورية 585 ألفا و980 طالبًا