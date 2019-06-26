كيف نعى نجوم الساحرة المستديرة والد «ميدو»؟

تنعي أسرة «التحرير»، الراحل حسام وصفي، والد أحمد حسام «ميدو»، وتتمنى لأسرته الصبر والسلون.. وسيكون العزاء في مسجد عمر بن عبدالعزيز، بجوار نادي هليوبوليس، في مصر الجديدة

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٦ م

أحمد حسام «ميدو»

توفي ظهر اليوم الأربعاء، الكابتن حسام وصفي، والد أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني، ونادي الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي مصر للمقاصة، وتنعي أسرة «التحرير»، الراحل وتتمنى لأسرته الصبر والسلون. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على والد أحمد حسام «ميدو»، في مسجد السلام بالحي العاشر بمدينة نصر، بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء، وسيكون العزاء في مسجد عمر بن عبدالعزيز، بجوار نادى هليوبوليس، في مصر الجديدة. وفيما يلي نستعرض كيف نعى نجوم الساحرة المستديرة «ميدو»؟

البداية مع حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لا إله إلا الله، البقاء لله في الكابتن حسام وصفي والد الكابتن أحمد حسام ميدو". فيما كتب أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة: "أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكابتن حسام وصفي والد أحمد حسام ميدو

البداية مع حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لا إله إلا الله، البقاء لله في الكابتن حسام وصفي والد الكابتن أحمد حسام ميدو".



فيما كتب أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة: "أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكابتن حسام وصفي والد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق.. أدعو الله للفقيد بالرحمة وللأسرة الصبر والسلوان".



بينما كتب مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي في وفاة الكابتن حسام وصفي والد أحمد حسام ميدو ربنا يرحمه ويغفرله ويلهم أهله الصبر والسلوان".



وكتب محمد أبو تريكة، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق: "خالص التعازي للكابتن أحمد حسام ميدو في وفاة الوالد غفر الله له وأسكنه فسيح جناته ورزق أهله الصبر والسلوان... ورحم الله الجميع".



من جانبه كتب عماد متعب، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق: "رحمة الله على والد ميدو.. ربنا يصبرك"، وكتب الصقر أحمد حسن: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في الكابتن حسام وصفي والد الكابتن أحمد حسام ميدو، الله يرحمهُ ويغفر له ويجعل مثواه الجنة".



فيما كتب عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق: "لا إله إلا الله، إنا لله و إنا إليه راجعون، توفي الى رحمة الله الكابتن حسام وصفي والد الكابتن أحمد حسام (ميدو)، أسأل الله أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. البقاء لله".



بينما كتب أحمد فتحي، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. توفي إلى رحمة الله الكابتن حسام وصفي والد الكابتن أحمد حسام ميدو".



وكتب وائل جمعة، مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق: "البقاء لله وإنا إلى الله راجعون في وفاة والد أحمد حسام ميدو ربنا يغفر له ويصبر أهله".



من جانبه كتب أسطورة الكرة التونسية طارق ذياب: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي والد الكابتن ميدو الله يرحمه ويغفر له ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".



فيما كتب شريف إكرامي، حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي: "البقاء لله في وفاة الكابتن القدير حسام وصفي تقبله الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، ثبتك الله يا ميدو ورزقك الأجر والثواب".



بينما كتب محمد ناجي جدو، نجم المنتخب الوطني السابق: "البقاء لله فى وفاة الكابتن حسام وصفى والد ميدو نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان".



وكتب خالد بيومي المحلل الرياضي وعضو مجلس الإسماعيلي السابق: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة والد أحمد حسام ميدو الكابتن حسام وصفي خالص العزاء، أسكنه الله فسيح جناته وللأسرة الصبر والسلوان".



من جانبه كتب فرج عامر، رئيس نادي سموحة: البقاء لله وتعازينا القلبية للكابتن أحمد حسام ميدو في وفاة والده.. للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء".



فيما كتب ضياء السيد، مدرب المنتخب الوطني للشباب السابق: "خالص العزاء في وفاة والد الكابتن أحمد حسام ميدو ربنا يرحمه ويغفر له".



بينما كتب الإعلامي محمد الليثي: "البقاء والدوام لله خالص العزاء للكابتن ميدو في وفاة والده.. ربنا يرحمه ويعفو عنه ويغفر له ويصبرك يا ميدو".



وكتب المعلق الرياضي أحمد الطيب: "البقاء لله وخالص العزاء لميدو والعائلة فى وفاة الوالد العزيز وربنا يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى".



من جانبه كتب أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى نادي مصر للمقاصة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي للكابتن أحمد حسام ميدو في وفاة الوالد غفر الله له وأسكنه فسيح جناته ورزق أهله الصبر والسلوان".



فيما كتب محمد عواد، حارس مرمى النادي الإسماعيلي: "خالص العزاء للكابتن أحمد حسام ميدو، في وفاة والده الكابتن حسام وصفي.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



بينما كتب أحمد حمودي، نجم النادي الأهلي: "خالص التعازي فى وفاة والد الكابتن أحمد حسام ميدو"، وكتب محمد إبراهيم، قائد نادي الزمالك: "البقاء لله فى وفاة والد الكابتن أحمد حسام ميدو.. ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله".



وكتب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق: "البقاء لله في وفاة الكابتن حسام وصفي والد الكابتن أحمد حسام ميدو"، فيما كتب الإعلامي خالد الغندور: "البقاء لله وفاة كابتن حسام وصفي والد كابتن أحمد حسام ميدو".