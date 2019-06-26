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خلع ملابس وتغيير عادات.. موجة حر شديدة تضرب أوروبا

كشف تقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية في عام 2015 عن موجات الحر والصحة، عن أنه قد ثبت أن موجات الحر ارتبطت بتأثيرات على الوفيات
تحرير:مي فؤاد ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
حر
حر
كسرت درجات الحرارة المرتفعة جميع الأرقام على الإطلاق داخل أوروبا، التي عادةً ما ترتفع في أواخر يوليو أو أغسطس، في جميع أنحاء أوروبا هذا الأسبوع، إذ تجتاح موجة الحر الصيفية المميتة المحتملة جميع أنحاء القارة. توقع خبراء الأرصاد، حسب صحيفة "جارديان" البريطانية، أن يتم الوصول إلى أعلى مستويات من درجات الحرارة في يونيو الجاري، وترتفع بشكل غير معقول في النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وهولندا وسويسرا، مع احتمال تسجيل أرقام قياسية في بعض البلدان.
قال غيوم وزنيكا، أحد المتنبئين بدرجات الحرارة الفرنسيين: "لا تترك آخر التوقعات مجالا للشك، نحن نتجه إلى رقم قياسي جديد"، مشيرًا إلى أن خدمة الأرصاد الجوية الفرنسية Météo-France، تتنبأ الآن بتسجيل درجات الحرارة القصوى التي تبلغ 45 درجة مئوية في مدينتي نيم وكاربينتراس الواقعتين جنوب البلاد
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مزيلات العرق.. أشياء لا تسبب سرطان الثدي

سرطان الثدي ليس مرضًا هينًا على الإطلاق، وليس هناك علاج يقيك منه، لذا ستجد دائما الجميع يحاول قدر الإمكان عمل بعض الفحوصات الدورية تجنبًا للإصابة به، إضافة إلى اتباع أنظمة غذائية مليئة بالأطعمة الصحية، والبعد التام عما يضر الجسم ويؤدي إلى تدهوره، ولكن يوجد الكثير من الشائعات التي تدور حول هذا المرض؛ فعلى سبيل المثال يوجد الكثير من العادات التي تفعلها كل يوم وتجد البعض يحذرك منها تجنبًا للإصابة بالسرطان، على الرغم من عدم وجود خطورة في القيام بها، ولكن الخوف من الإصابة يفعل أكثر من ذلك. وذلك نقلا عن "breast cancer care".
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3 أنواع ولا تنفد.. ما لا تعرفه عن الدموع

الحياة مليئة بالقصص والروايات التي تجعلك ترغب في البكاء، ولكن هل فكرت في يوم ممَّ تتكون الدموع؟ من المؤكد أنك تذوقت دموعك ذات يوم، ووجدت أنها تحتوي على أملاح، ولكن ما لا تدركه على الإطلاق أن الدموع تحتوي على أكثر من ذلك. قبل التحدث عن المكونات، لماذا نبكي؟ أو ماذا يحدث في جسمنا لكي تأتي الدموع؟ عندما تتعرض لموقف حزين أو وفاة أحد أو الشعور بالافتقاد، ستجد جسمك يرسل إشارات إلى المخ بأن هناك شيئا خاطئا وتبدأ بعد ذلك الغدة الدمعية في إفراز الدموع، وبعدها يشعر الشخص بالراحة. وذلك نقلا عن "health line".
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حافظي على رائحة شعرك من تعرق الصيف بهذه الوصفات

مشكلة العرق في الصيف من أكثر الأمور المحرجة التي تواجه أي فتاة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يجعلها غير قادرة على عمل أي تسريحات محببة لها، فمشكلة التعرق تؤذي الشعر وتؤدي لحكة شديدة تجعل الشعر ضعيفا وعرضة للتساقط، كما أنها تتسبب في الرائحة الكريهة للشعر. في التقرير التالي نقدم لكِ بعض الحلول التي تنقذك من مشكلة تعرق الشعر في الصيف، ونستعرض طرقا بسيطة للتخلص من هذه الرائحة بوصفات طبيعية من مطبخك دون الحاجة لاستخدام مستحضرات تجميل وكريمات تصفيف باهظة الثمن:
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