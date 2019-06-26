خلع ملابس وتغيير عادات.. موجة حر شديدة تضرب أوروبا

كشف تقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية في عام 2015 عن موجات الحر والصحة، عن أنه قد ثبت أن موجات الحر ارتبطت بتأثيرات على الوفيات

تحرير:مي فؤاد ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م

كسرت درجات الحرارة المرتفعة جميع الأرقام على الإطلاق داخل أوروبا، التي عادةً ما ترتفع في أواخر يوليو أو أغسطس، في جميع أنحاء أوروبا هذا الأسبوع، إذ تجتاح موجة الحر الصيفية المميتة المحتملة جميع أنحاء القارة. توقع خبراء الأرصاد، حسب صحيفة "جارديان" البريطانية، أن يتم الوصول إلى أعلى مستويات من درجات الحرارة في يونيو الجاري، وترتفع بشكل غير معقول في النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وهولندا وسويسرا، مع احتمال تسجيل أرقام قياسية في بعض البلدان.

قال غيوم وزنيكا، أحد المتنبئين بدرجات الحرارة الفرنسيين: "لا تترك آخر التوقعات مجالا للشك، نحن نتجه إلى رقم قياسي جديد"، مشيرًا إلى أن خدمة الأرصاد الجوية الفرنسية Météo-France، تتنبأ الآن بتسجيل درجات الحرارة القصوى التي تبلغ 45 درجة مئوية في مدينتي نيم وكاربينتراس الواقعتين جنوب البلاد

قال غيوم وزنيكا، أحد المتنبئين بدرجات الحرارة الفرنسيين: "لا تترك آخر التوقعات مجالا للشك، نحن نتجه إلى رقم قياسي جديد"، مشيرًا إلى أن خدمة الأرصاد الجوية الفرنسية Météo-France، تتنبأ الآن بتسجيل درجات الحرارة القصوى التي تبلغ 45 درجة مئوية في مدينتي نيم وكاربينتراس الواقعتين جنوب البلاد خلال يوم الجمعة المقبل.

بلغت أعلى درجة حرارة في يونيو التي تم تسجيلها سابقًا في فرنسا؛ 41.5 درجة مئوية في 21 يونيو 2003، كانت أعلى درجة حرارة على الإطلاق في البلاد، التي تم تسجيلها في موقعين منفصلين في جنوب فرنسا في 12 أغسطس خلال موجة الحر نفسها لعام 2003، والتي بلغت 44.1 درجة مئوية.

أكد ستيفان راهمستورف، من معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، من خلال تغريدة على "تويتر" أنه "في محطة بوتسدام المحلية، التي تعمل منذ عام 1893، بدأنا في تحطيم أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في يونيو 2018 بزيادة قدرها درجتين مئويتين". تشهد حاليا الأجزاء الشرقية من ألمانيا، بما فيها العاصمة برلين، شهر يونيو الأكثر حرارةً في تاريخها.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة المرتفعة بالفعل أكثر على مدار الأسبوع، مرورًا بإسبانيا إلى جمهورية التشيك، إذ إن مزيجًا من العاصفة المتوقفة فوق المحيط الأطلسي وارتفاع الضغط على وسط أوروبا يسحبان الهواء الساخن جدًا شمالا من الصحراء.

قال العلماء، إن موجات الحرارة يمكن أن تكون خطيرة بشكل خاص عندما تحدث في أوائل الصيف، قبل أن يتكيف الناس مع المعايير الموسمية.

وأدت موجة الحر في أوروبا عام 2003 إلى الوفاة المبكرة لما يقدر بنحو 70 ألف شخص.

وكشف تقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية في عام 2015 عن موجات الحر والصحة، أنه قد ثبت أن موجات الحر في أوائل الصيف قد ارتبطت بتأثيرات على الأشخاص الذين توفوا مقارنة بموجات الحرارة المتأخرة ذات درجات الحرارة المماثلة أو الأعلى.

راجت صورة خريطة الحر في فرنسا ليوم 27 يونيو 2019 وإلى جانبها صورة للوحة الفنان إدفارد مونش، والتي نشرها خبير الأرصاد الجوية روبن هالالي، أرجاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتفعت درجات الحرارة من أدنى الثلاثينات إلى منتصفها يوم أمس الثلاثاء في أجزاء من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، تتنبأ معظم الأرصاد الجوية، بينما سترتفع بحلول يوم الخميس من أدنى الأربعينات إلى منتصفها في جنوب ووسط فرنسا وشمال شرق إسبانيا، وإلى أعلى الثلاثينات في الكثير من بقية أوروبا.

ووضعت السلطات الأوروبية الخدمات الصحية ودور التقاعد في حالة تأهب، وحثت الأطفال وكبار السن على البقاء في منازلهم، وتوصيل المياه المجانية وأوصوا بالانتباه ضد مشاكل الجفاف وضربة الشمس.

وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "كما تعلمون، في مثل هذه الأوقات، المرضى والنساء الحوامل والرضع وكبار السن هم الأكثر عرضة للخطر، يجب أن نكون يقظين وأن نتخذ تدابير وقائية من أجل التدخل في أسرع وقت ممكن".

قالت وزيرة الصحة الفرنسية أنياس بيزون، إن البلاد الآن أفضل استعدادًا من موجة الحر في عام 2003، عندما توفي 15 ألف شخص أكثر من الصيف العادي. لقد تحسنت خططنا بشكل أفضل، كما أن تنبيهاتنا أكثر كفاءة.

أضافت الوزيرة، أن التغيير المجتمعي سيكون ضروريًّا، سيتعين علينا تغيير الطريقة التي نعيش بها، والطريقة التي نتصرف بها، والطريقة التي نعمل بها، سنضطر إلى تغيير عاداتنا والتوقف عن التفكير في أن هذه الأوقات استثنائية".

تم تأجيل العديد من امتحانات المدارس في أنحاء أوروبا من قبل وزير التعليم لأسباب تتعلق بالسلامة من الخميس والجمعة وحتى أوائل الأسبوع المقبل.

ذكرت صحيفة لو سوير أن بروكسل أوقفت ركوب الخيل والعربات للسائحين بسبب مخاوف تتعلق برفاهية الحيوانات، بينما في ألمانيا نقلت تقارير عن رجل يبلغ من العمر 32 عامًا في هيمر، خارج دوسلدورف، تجرد من ملابسه في قسم الأغذية المجمدة بسوبر ماركته المحلي، في محاولة منه للهروب من الحرارة.

وقال راهمستورف إن موجة الحارة الحالية، بعد درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي في الصيف الماضي والتي تسببت في زيادة معدلات الوفيات، وتراجع غلة المحاصيل وحرائق الغابات داخل الدائرة القطبية الشمالية، كانت متوافقة مع توقعات علماء المناخ.

أضاف راهمستورف: "تشير بيانات الطقس إلى أن موجات الحرارة وغيرها من الأحوال الجوية الشديدة في ازدياد في العقود الأخيرة، كما أن أهم فصول الصيف في أوروبا منذ عام 1500 ميلادي، حدثت جميعها منذ مطلع القرن الماضي: 2018، 2010، 2003، 2016، 2002".

علق راهمستورف، قائلا إن السجلات الشهرية تتراجع الآن خمسة أضعاف ما كانت عليه في مناخ مستقر، مضيفا أن هذا يرجع نتيجة للاحتباس الحراري الناجم عن زيادة الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الفحم والنفط والغاز.