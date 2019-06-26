هل تنجح حملات التحصين في حماية الثروة الحيوانية؟

نقيب البيطريين الأسبق يطالب بعودة قرار التحصينات المجانية.. ورئيس لجنة الثروة الحيوانية يطالب بتأجيل حملات التحصين بسبب درجات الحرارة ووضع خريطة للقضاء على الأوبئة

تحرير:خالد وربي ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م

تنتشر الأوبئة والأمراض الحيوانية خاصة الحمى القلاعية والجلد العقدي بشكل كبير خلال شهور الصيف وهو ما حدث العام الماضي وأدى إلى نفوق كثير من الحيوانات في عدد من المحافظات المصرية، ويعتبر الدكتور سامي طه نقيب البيطريين الأسبق أن تكلفة هذه اللقاحات والأمصال مكلفة للغاية بالنسبة للفلاحين وصغار مربي الماشية مطالبا بأن يعود التحصين المجاني الذي تم إلغاؤه منذ عام 2013؛ مما أثر على الفلاحين وزاد من عبء تكاليف إنتاج الثروة الحيوانية. وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حملات مستمرة لتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية.

وأكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، بشأن تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، أن حملات تحصين الماشية التى أشرف عليها أطباء الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة، أسفرت عن تحصين 509 آلاف رأس ماشية، منها تحصين 50,977 رأسًا من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، و37,944 رأسًا ضد مرض حمى

وأكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، بشأن تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، أن حملات تحصين الماشية التى أشرف عليها أطباء الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة، أسفرت عن تحصين 509 آلاف رأس ماشية، منها تحصين 50,977 رأسًا من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، و37,944 رأسًا ضد مرض حمى الوادى المتصدع.

ومن ضمن التحصينات 406,054 رأسًا ضد مرض جدرى الضأن والجلد العقدى 14,156 رأسًا ضد مرض التسمم الدموى، وتحصين 1,995 رأسا ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، خلال الشهر الماضى، وجارٍ استكمال أعمال التحصين باللقاحات السيادية فى جميع محافظات الجمهورية.

ومن جانبه طالب الدكتور على سعد على، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة الثروة الحيوانية بالنقابة، وزارة الزراعة، بتأجيل حملات التحصين لحين تحسن درجات الحرارة، مشيرا إلى أن تنفيذ الحملة فى ظل هذه الظروف وحرارة الجو الحارقة، تؤثر سلبا على صحة الحيوانات، وكذلك على كفاءة التحصين.

وأضاف سعد، أن الحملة الجارى تنفيذها هذه الأيام، لا جدوى منها وضررها أكثر من نفعها نظرا للارتفاع الكبير فى درجة الحرارة، والذى يؤدى إلى عدم استعداد جسم الحيوان لتلقى هذه الأدوية لتعرضه لإرهاق، مطالبا بإصدار قرار بوقف حملات التحصين فى الوقت الحالى حفاظا على الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى إصابة بعض الأطباء بإجهاد حرارى، وضربة شمس، لافتا إلى أن درجات الحرارة فى محافظات الصعيد وصلت إلى 50 درجة، لافتا إلى أن أعداد البيطريين بالوحدات بها عجز كبير، مما يعنى أن الطبيب سيتحمل مجهودا مُضاعفا، بالإضافة إلى عدم وجود ثلاجات فى كثيرا من الوحدات، وبالتالى يتأثر التحصين.

وأوضح أن آخر حملة تحصين تمت كانت فى منتصف مارس الماضى، لافتا إلى إمكانية أن تمتد الفترة بين الحملات إلى 6 أشهر.

وقال رئيس لجنة الثروة الحيوانية بنقابة البيطريين، إن لجان التحصين لابد وأن تنشأ على أساس علمي مدروس وبخريطة إستراتيجية للقضاء على الأوبئة، مضيفا أنه يجب وضع خريطة زمنية للطب الوقائي يثمر بعدها القضاء على الأمراض والفيروسات، ليس لتسكينها فقط.

الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين الأسبق، قال في تصريحات لـ"التحرير" إن الأزمة تتمثل في برامج التحصين، التي تعوقها الإمكانات المادية، وقلة عدد العربات، التي تنقل الأطباء البيطريين، فضلا عن نقص أعداد البيطريين، نظرا لوقف التعيين منذ أكثر من 15 عامًا، وبالتالي أغلب الأطباء من كبار السن قليلي النشاط.

واتهم طه، المسئولين عن قرار إلغاء التحصين المجاني للحيوانات في 2013، بالتورط في إصابة الحيوانات بأمراض مثل الجلد العقدي والحمى القلاعية وأدى الى نفوق الكثير من الحيوانات، مشيرا إلى أنه تم تغيير القانون رقم 53 لسنة 1963، بقانون جديد يجيز لوزير الزراعة التحصين بمقابل مادي، ما جعل الفلاح غير قادر على دفع تكلفة التحصينات، حسب تعبيره.





ولفت إلى أن خطورة مرض مثل الجلد العقدي تتمثل في أنه ينتقل إلى الماشية عن طريق البعوض، مطالبا ببرامج وقائية، لأن التحصين يكون مفيدًا قبل ظهور المرض وليس بعده.

وحذر نقيب البيطريين الأسبق، من بيع لحوم الحيوانات المصابة للمواطنين، مشيرا إلى أنه عند تناول الإنسان هذه اللحوم يتعرض لعدة أنواع من البكتيريا، فضلا عن إصابته بالتسمم الدموي.

عنتر أحمد، الأمين العام لنقابة الفلاحين في بني سويف، قال: "شهدت قريتي العام الماضي -قرية البرج بمركز ناصر- 18 حالة نفوق للماشية خلال أيام، ما جعل محافظ بني سويف يغلق أسواق الماشية، نظرا للانتشار السريع للمرض".



وأَضاف "أحمد"، في تصريحات لـ"التحرير"، أن العدوى تنتشر بشكل سريع جدًا، والوحدات البيطرية تعالج وتحصن دون جدوى بمقابل مادي يصل لـ17 جنيهًا للجرعة الواحدة، لافتا إلى أن وزارة الزراعة أنكرت ظهور المرض، رغم أنني أبلغتهم فور ظهوره، حسب تعبيره.

وطالب الأمين العام لنقابة الفلاحين في بني سويف، مديريات الطب البيطري بإنشاء صندوق الكوارث لمواجهة مثل هذه الأمور، كما لابد من تعويض الفلاحين عن الخسائر، وكذا تفعيل دور الإرشاد البيطري للتوعية بالمرض ومخاطره.



وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية، إن الحملة القومية للتحصين تستهدف فصيلة الأبقار ومن المستهدف تحصين 2.8 ملايين رأس، وتعد حملة التحصين حفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان والتصدى للأمراض الوبائية.



وأضافت نائب وزير الزراعة، أن جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحا أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطرى وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى وضمان تدقيق بيانات التحصين.



وأوضحت نائب وزير الزراعة، إن خطة الدولة من أعمال التحصين تستهدف تحصين جميع قطعان الماشية لاحتواء أى من الأمراض والسيطرة عليها، وهذا ما تم بالفعل، ونواصل الحملات ونوفر كل التسهيلات والتوعية الإرشادية التى تضمن تحقيق أهداف الحملة فى حماية الثروة الحيوانية المصرية من تهديدات الأمراض الوبائية، بالتنسيق بين الأجهزة البيطرية والأجهزة المحلية.



وتابعت محرز أن هناك صعوبات تواجه هذه الحملات وتتمثل فى إخفاء بعض الأسر للحيوانات التى يمتلكونها كاملة، ومن هنا يجب نشر الوعى بضرورة الترقيم والتحصين.



ويبلغ إجمالى الثروة الحيوانية فى مصر ما يقرب من 19 مليون رأس من الماشية حسب تقرير لوزارة الزراعة.

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