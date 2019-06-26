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هل تنجح حملات التحصين في حماية الثروة الحيوانية؟

نقيب البيطريين الأسبق يطالب بعودة قرار التحصينات المجانية.. ورئيس لجنة الثروة الحيوانية يطالب بتأجيل حملات التحصين بسبب درجات الحرارة ووضع خريطة للقضاء على الأوبئة
تحرير:خالد وربي ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م
الماشية
الماشية
تنتشر الأوبئة والأمراض الحيوانية خاصة الحمى القلاعية والجلد العقدي بشكل كبير خلال شهور الصيف وهو ما حدث العام الماضي وأدى إلى نفوق كثير من الحيوانات في عدد من المحافظات المصرية، ويعتبر الدكتور سامي طه نقيب البيطريين الأسبق أن تكلفة هذه اللقاحات والأمصال مكلفة للغاية بالنسبة للفلاحين وصغار مربي الماشية مطالبا بأن يعود التحصين المجاني الذي تم إلغاؤه منذ عام 2013؛ مما أثر على الفلاحين وزاد من عبء تكاليف إنتاج الثروة الحيوانية. وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حملات مستمرة لتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية.
وأكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، بشأن تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، أن حملات تحصين الماشية التى أشرف عليها أطباء الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة، أسفرت عن تحصين 509 آلاف رأس ماشية، منها تحصين 50,977 رأسًا من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، و37,944 رأسًا ضد مرض حمى
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السيسى (4)

السيسي يصدق على تعديل قانون المحكمة الدستورية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 78 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بعد أن قرره مجلس النواب. وينص التعديل في مادته الأولى على أن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النصان الآتيان: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
السيسى

السيسي يُصدق على قانون «العلاوة الدورية»

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وجاء بالمادة الأولى من القانون أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المستحقة في 1 يوليو 2019 طبقاً للمادة (37) منه مبلغ 75 جنيهًا شهريا.
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«التعليم» تصدر تعليمات بشأن امتحان الدور الثاني لأولى ثانوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم، منشورا لجميع المديريات التعليمية بشأن الاستعداد لعقد امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي العام، إذ كدت أنه بشأن التعامل مع شكاوى بعض أولياء الأمور والطلاب، من نتيجة امتحانات أولى ثانوى 2019، فقد تم وضع آليات واضحة للتظلم تم إرسالها لجميع المديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية. ولفتت الوزارة في منشورها إلى أنه بالنسبة للتظلمات الخاصة بنتيجة الاختبارات الورقية في نتيجة أولى ثانوى 2019، فتقوم كل إدارة تعليمية ببحث جميع الشكاوى بنفس الآلية المعتادة في الامتحانات الورقية، ثم موافاة الوزارة بنتائج الفحص.
بائعة-أعلام‎ (4)

أم حسن.. قصة كفاح بائعة أعلام على «رصيف الكان» (صور)

يأتي كأس الأمم الإفريقية «كان 2019» حاملا معه أحلام وطموحات ملايين المصريين، خصوصا أن البطولة تُقام على أرض الفراعنة، إذ تمتلئ الشوارع والميادين بالمُشجعين ورواد المقاهي والكافيهات لمشاهدة المباريات، لكن بعيدًا عن صخب العاصمة، وعلى بُعد أمتار قليلة من مبنى الإدارة التعليمية القريبة من منطقة «صيدناوي» بوسط مدينة العاشر من رمضان، كانت هناك تجلس بردائها الأسود ونقاب حجب وجهها إلا عينين تُتابعان بضاعتها وفتاها الواقف إلى جوارها يعلو صوته بالنداء كلما مرت سيارة بجوار «الفرشة» الموجودة وسط الطريق: «اللي عاوز علم مصر».
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الريف-المصري

كيف تدعم الحكومة المرأة الريفية لدمجها في الاقتصاد؟

تعاني المراة الريفية أزمات عديدة في الريف المصري خاصة المرأة الريفية المعيلة التي تتحمل أعباء كثيرة في الحقول الزراعية ومشاركتها لزوجها أو تحملها الأعباء المالية لأبنائها وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الجهات المانحة الأجنبية لإقامة مشروعات صغيرة تساعدها على تسويق منتجاتها التي تكون في الغالب منتجات يدوية ناتجة عن صناعة النسيج أو منتجات ألبان من مخرجات الثروة الحيوانية التي تمتلكها ولا يعرف كثير من نساء الريف كيفية تسويق هذه المنتجات.. فمن يعينها على هذا الدور؟
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لماذا تجاهلت الوزارةصندوق التكافل والزراعة التعاقدية

أكثر من 4 سنوات بالتمام والكمال مرت على صدور قرارين بقانونين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأول يتعلق بإنشاء نظام للتأمين الصحي للفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر، والثاني إنشاء "صندوق التكافل الزراعى" بوزارة الزراعة، بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية، والحد من آثارها، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة، جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد الفلاح، فى سبتمبر 2014.
مجلس-النواب

النواب يطالب بتفاصيل مشروع زراعة 20 ألف فدان بالمنيا

طالبت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، بإرسال مذكرة للبرلمان خلال 15 يوما بشأن تفاصيل مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا، تتضمن التكلفة ودراسة الجدوى الكاملة، وقال النائب مجدي ملك، الذي تقدم بطلب احاطة حول غياب الرؤية والتخطيط العلمي السليم لتنفيذ المشروع، التى تقوم بالإشراف عليه وزارة الزراعة، إن ذلك يعد استمرارا لسوء الإدارة والتوظيف غير السليم لثرواتنا ومواردنا في هذا القطاع، بما يستوجب المحاسبة وإعادة الدراسة والتقويم؛ حرصا على نجاح المشروع والصالح العام للزراعة المصرية.
سوق-برقاش (1)

الخدمات البيطرية تكشف حقيقة صور جمال سوق برقاش

علقت الدكتورة ماجدة شكري مدير المكتب الفني لهيئة الخدمات البيطرية التابع لوزارة الزراعة، على تداول صور لجمال تنزف ويظهر عليها آثار عنف وضرب، تم زعم أنه تم التقاطها داخل سوق برقاش للجمال، قائلا: "الصور المتداولة قديمة، تم عرضها منذ شهرين تقريبا، وإمبارح لما شوفنا الصور دي بلغنا مديرية أمن الجيزة التي يوجد سوق برقاش في نطاقها، وتوجه مدير إدارة منشية القناطر، علشان يشوف لو الحدث دا موجود على الطبيعة ملقاش الكلام دا خالص موجود، واتكلم مع المعلم حموكشة وهو كبير المعلمين المسؤولين عن الجمال".
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