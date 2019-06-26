رياضة

ماذا قال أحمد حسام «ميدو» عن والده؟

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م
ميدو
ميدو
توفى ظهر اليوم الأربعاء، حسام وصفي، والد أحمد حسام (ميدو)، نجم المنتخب الوطني، ونادي الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي مصر المقاصة، وتحدث ميدو عن والده في برنامج المقصورة الذي كان يذاع عبر قناة DMC SPORTS، الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عام 2017، مشيرًا إلى أن والده كان مثالا للرجل المكافح المثابر من أجل عائلته لكي يعيشوا حياة كريمة. وقال ميدو خلال حديثه: "لما كبرت اكتشفت إن أبويا مثلي الأعلى في الحياة.. لما كبرت وبقى ليا عيلة اكتشفت أنه مثلي الأعلى مش في الكورة لكن كمنهج حياة".
وأضاف: "أبويا مواليد 48 والجيل ده مخلص في عمله جدا.. فاكر إنه كان بيشتغل 7 وظائف ويرجع ينام ساعة وينزل وبعدين يبات أو يسافر بسبب الشغل، كل ده بس عشان نعيش حياة كويسة". وواصل: "أبويا زرع فيا الطموح ولما كانت بتتذاع أهداف الدوري الإنجليزي وأنا كنت لسه في ناشئي الزمالك كان بيقولي اللي مالعبش مع الناس
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مؤتمر-ميدو‎ (5)

كيف نعى نجوم الساحرة المستديرة والد «ميدو»؟

توفي ظهر اليوم الأربعاء، الكابتن حسام وصفي، والد أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني، ونادي الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي مصر للمقاصة، وتنعي أسرة «التحرير»، الراحل وتتمنى لأسرته الصبر والسلون. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على والد أحمد حسام «ميدو»، في مسجد السلام بالحي العاشر بمدينة نصر، بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء، وسيكون العزاء في مسجد عمر بن عبدالعزيز، بجوار نادى هليوبوليس، في مصر الجديدة. وفيما يلي نستعرض كيف نعى نجوم الساحرة المستديرة «ميدو»؟
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الفتاة المكسيكية بعد استبعاد وردة: لا أفهم سبب انتقادي

علقت الفتاة المكسيكية جيوفانا فال، التي نشرت الفيديو الفاضح الذي تسبب في استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من معسكر المنتخب الوطني، نهائيا، حيث أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة في بيان له اليوم الأربعاء، جاء فيه: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
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صحف عالمية عن استبعاد وردة: تحمل نتيجة أفعالك

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الضوء، على استبعاد عمرو وردة من المنتخب الوطني لأسباب تأديبية، مشيرة إلى أن القرار أتى لفرض حالة من الالتزام والتركيز في صفوف الفراعنة، ناشرة في الوقت ذاته بيان اتحاد الكرة الخاص باستبعاد وردة، أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فعنونت: "مصر تستبعد وردة لتحرش جنسي مزعوم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن بيان اتحاد الكرة فسر الاستبعاد لأسباب تأديبية دون توضيح السبب وراءها، في الوقت الذي تنتشر فيه العديد من المزاعم حول قيام وردة بتحرش جنسي على مواقع التواصل الاجتماعي.
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مؤتمر-ميدو‎ (5)

كيف نعى نجوم الساحرة المستديرة والد «ميدو»؟

توفي ظهر اليوم الأربعاء، الكابتن حسام وصفي، والد أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني، ونادي الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي مصر للمقاصة، وتنعي أسرة «التحرير»، الراحل وتتمنى لأسرته الصبر والسلون. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على والد أحمد حسام «ميدو»، في مسجد السلام بالحي العاشر بمدينة نصر، بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء، وسيكون العزاء في مسجد عمر بن عبدالعزيز، بجوار نادى هليوبوليس، في مصر الجديدة. وفيما يلي نستعرض كيف نعى نجوم الساحرة المستديرة «ميدو»؟
مؤتمر-ميدو‎ (5)

وفاة والد أحمد حسام ميدو نجم المنتخب السابق

توفى ظهر اليوم الأربعاء، الكابتن حسام وصفي، والد أحمد حسام (ميدو)، نجم المنتخب الوطني، ونادي الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي مصر المقاصة، حيث كتب المعلق الرياضي لمجموعة قنوات «بي إن سبورت»، علي محمد علي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم: «البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله تعالى كابتن حسام وصفي والد كابتن ميدو، خالص العزاء.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان»، وتنعي أسرة «التحرير»، الراحل وتتمنى لأسرته الصبر والسلون.
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شيكابالا ونجم الأهلي يقتربان من مصر للمقاصة

كشف محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة، اقتراب ناديه من التعاقد مع محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك في الموسم المقبل، وقال عبد السلام في تصريحات صحفية: "طلبنا التعاقد مع شيكابالا بشكل رسمي، واللاعب رحب بعرض المقاصة وتتبقى موافقة الزمالك لإعارة اللاعب لمدة موسم في ظل رفض إدارة القلعة البيضاء الاستغناء نهائيًا عن اللاعب، وشيكابالا رحب باللعب للمقاصة والعمل تحت قيادة أحمد حسام ميدو المدير الفني من جديد، ونسعى لحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة".
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تعرف على الشخص الذي تسبب في التحقيق مع ميدو

كشف أحمد حسام (ميدو) المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، عن استدعائه للتحقيق من قبل المجلس الأعلى للإعلام في الفترة الأخيرة، وقال ميدو في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء كل الاحترام لقرار المجلس الأعلى للإعلام، ولكن الاستدعاء لابد أن يكون هناك أدلة واضحة وليس لمجرد كلام مشكوك في صحته، وتابع ميدو خلال تصريحاته أن الحساب يخص طفلا عمره 12 عامًا، ومقيم في دبي وتواصل معي ومع زوجتي ويقول إنه قادر على اختراق أي حساب، ولن يتوقف عما يفعله إلا عندما يحضر إلى مصر ليلتقط معي صورة.
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