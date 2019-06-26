ماذا قال أحمد حسام «ميدو» عن والده؟

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م

ميدو

توفى ظهر اليوم الأربعاء، حسام وصفي، والد أحمد حسام (ميدو)، نجم المنتخب الوطني، ونادي الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي مصر المقاصة، وتحدث ميدو عن والده في برنامج المقصورة الذي كان يذاع عبر قناة DMC SPORTS، الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عام 2017، مشيرًا إلى أن والده كان مثالا للرجل المكافح المثابر من أجل عائلته لكي يعيشوا حياة كريمة. وقال ميدو خلال حديثه: "لما كبرت اكتشفت إن أبويا مثلي الأعلى في الحياة.. لما كبرت وبقى ليا عيلة اكتشفت أنه مثلي الأعلى مش في الكورة لكن كمنهج حياة".

وأضاف: "أبويا مواليد 48 والجيل ده مخلص في عمله جدا.. فاكر إنه كان بيشتغل 7 وظائف ويرجع ينام ساعة وينزل وبعدين يبات أو يسافر بسبب الشغل، كل ده بس عشان نعيش حياة كويسة". وواصل: "أبويا زرع فيا الطموح ولما كانت بتتذاع أهداف الدوري الإنجليزي وأنا كنت لسه في ناشئي الزمالك كان بيقولي اللي مالعبش مع الناس