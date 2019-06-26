ترامب: لن نرسل قوات برية إذا خضنا حربا مع إيران

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م

دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترسل قوات برية في حال خوض حرب مع إيران، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية تفتقر للذكاء. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس" للأخبار الاقتصادية،"أتمنى ألا نخوض حربا مع إيران، لكننا في وضع قوي جدا إذا حدث شيء". وتابع "لن يكون هناك قوات أمريكية على الأرض في حال اندلاع مواجهة مع إيران"، مشيرا إلى أن أي حرب مع إيران لن تدوم طويلا. وحذر ترامب إيران أمس، من أن أي هجوم على المصالح الأمركية سيؤدي إلى رد "ساحق" قد تكون نتيجته "محوها" من الوجود.

وكتب في تغريدة على "تويتر": "أي هجوم من إيران على أي شيء أمريكي سيقابل بقوة كبيرة ساحقة، في بعض النواحي، يعني الرد الساحق المحو" من الوجود.وأضاف أن "قادة إيران يفهمون فقط القوة، والولايات المتحدة أقوى قوة عسكرية في العالم إلى حد بعيد"، ووصف تصريحات هؤلاء بأنها "تنم عن جهل ومهينة للغاية".وأشار إلى أن