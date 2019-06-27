القهوة والكابتشينو واللاتيه.. من أين جاءت تسمياتها؟

تدخل القهوة في كثير من الأنظمة الغذائية إذا كنت تود الحصول على جسم مثالي في وقت قليل، فضلا عن مذاقها الرائع، وقدرتها كمنبه في أثناء يوم عمل طويل
في صباح كل يوم نذهب لتحضير كوب من القهوة أو الكابتشينو، من أجل الحصول على مزاج رائع في بداية اليوم، وقد تختلف أنواع وأشكال شرب القهوة فالبعض يحب القهوة باللبن وهي المسماة بالقهوة الفرنساوي، وآخرون يحبونها بالكثير من السكر. وليست طريقة شرب القهوة وحدها المتنوعة، فالبن في الأساس تختلف أنواعه بشكل كبير، فمن المؤكد أنك سمعت عن البن المحوج أو البن البرازيلي، وتشتهر كينيا بأجود أنواع البن. كل ذلك رائع، ولكن هل فكرت ذات يوم في أصول القهوة والكابتشينو واللاتيه؟ فمن أين جاءت هذه الأسماء؟ وما قصتها؟ إليك بعض الروايات عن ذلك، نقلا عن "quora".
توجد روايات كثيرة عن كل هذه المشروبات، فالقهوة بدايةً يقول البعض إنها نبات إثيوبي، أي أن أصوله ترجع إلى هذا البلد الإفريقي، ولكن أول من قام بزراعته هم اليمنيون، وأول من قام باحتسائها هم الدراويش المسلمون في الأردن وتركيا، فتركيا تعد أول بلد يقوم بصنع القهوة من حبوب البن الخضراء، فليس من الغريب أن تكون
توجد روايات كثيرة عن كل هذه المشروبات، فالقهوة بدايةً يقول البعض إنها نبات إثيوبي، أي أن أصوله ترجع إلى هذا البلد الإفريقي، ولكن أول من قام بزراعته هم اليمنيون، وأول من قام باحتسائها هم الدراويش المسلمون في الأردن وتركيا، فتركيا تعد أول بلد يقوم بصنع القهوة من حبوب البن الخضراء، فليس من الغريب أن تكون هذه الكلمة عائدة إلى أصول عربية.
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القهوة هي مصطلح عربي للـ"coffee drink"، ولكن المتفق عليه أن كلمة القهوة تعد عربية الأصل، وقد جاءت في الشعر والأدب العربي منذ قديم الزمان، ومنها جاءت الكلمة الإنجليزية "Coffee".
أول من اكتشف القهوة
القصة تعود إلى قديم الزمان، إذ كان راعي غنم يدعى "كلدي" قد لاحظ شيئا غريبًا فى الماعز التي تناولت توتًا من شجرة موجودة بالقرب من الدير، فوجد أن الماعز أصبحت شديدة النشاط ولم تستطع النوم في الليل؛ لذا قرر أن يخبر رئيس الدير، الذي قام بعد ذلك بصنع شراب من هذه الشجرة، وقرر أن يشاركه مع الرهبان. نستطيع أن نقول الآن إن هذه الكلمة بعد ذلك انتقلت إلى جنوب الجزيرة العربية حتى وصلت إلى اليمن، ثم بدأ بعد ذلك يرتفع صداها في جميع دول العالم، حيث وصلت إلى مقاهي إنجلترا وفرنسا، وأصبحت أيضًا جزءا أساسيا من وجبة الإفطار، ومنبها من أجل إنجاز المزيد من الأعمال على مدار اليوم.
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الكابتشينو
بعد ظهور القهوة ومع التطور بدأت بعض الكلمات الأخرى في الازدهار، ومن بينها الكابتشينو، الذي اكتشفه الإيطاليون، وبالمناسبة هو أكثر المشروبات التي تميز إيطاليا مثل القهوة الفرنساوي التي دوى صداها في جميع ضواحي فرنسا، وبالنسبة للكابتشينو فهو أحد أنواع القهوة ويُمزج باللبن، وتضاف إليه بعض الإضافات مثل الكريمة والرغوة.
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أما أصل هذه الكلمة فهو تصغير لكلمة "كابوتشو" الإيطالية وتعني القلنسوة أو ما يتم ارتداؤه فوق الرأس، وفي رواية أخرى جاء هذا الاسم من ملابس الرهبان وراهبات الكابوتشين الذين كانوا مشهورين بشكل كبير في القرن السابع عشر، فقد كانوا يرتدون ملابس تشبه الجلابيب وتتميز باللون الأحمر.
اللاتيه
تعني أيضًا القهوة باللبن، وكلمة لاتيه بالإيطالية تعني الحليب، ولكنه قد يكون خفيفا مقارنة بأنواع القهوة الأخرى، لذلك تم تسميته بهذا الاسم، ويعد من أكثر المشروبات المنتشرة في جميع أنحاء العالم، ويتم تحضيره من الحليب المبخر مع قهوة إسبرسو، أما في إيطاليا فلا يحتوي اللاتيه على حليب.
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هل تعلم أيضًا أن القهوة تدخل في كثير من الأنظمة الغذائية إذا كنت تود الحصول على جسم مثالي في وقت قليل؟ وذلك فضلا عن مذاقها الرائع، وقدرتها كمنبه في أثناء يوم عمل طويل، بجانب أنها تستخدم أيضًا في كثير من المسكنات الطبيعية للحصول على بشرة نضرة خالية من العيوب تمامًا؛ لذا فإن كوبا من القهوة قد يكون مفيدا لك بشكل كبير، ولكن عليك ألا تفرط في تناولها.