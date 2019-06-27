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القهوة والكابتشينو واللاتيه.. من أين جاءت تسمياتها؟

تدخل القهوة في كثير من الأنظمة الغذائية إذا كنت تود الحصول على جسم مثالي في وقت قليل، فضلا عن مذاقها الرائع، وقدرتها كمنبه في أثناء يوم عمل طويل
تحرير:إسراء سليمان ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
القهوة والكابتشينو
القهوة والكابتشينو
في صباح كل يوم نذهب لتحضير كوب من القهوة أو الكابتشينو، من أجل الحصول على مزاج رائع في بداية اليوم، وقد تختلف أنواع وأشكال شرب القهوة فالبعض يحب القهوة باللبن وهي المسماة بالقهوة الفرنساوي، وآخرون يحبونها بالكثير من السكر. وليست طريقة شرب القهوة وحدها المتنوعة، فالبن في الأساس تختلف أنواعه بشكل كبير، فمن المؤكد أنك سمعت عن البن المحوج أو البن البرازيلي، وتشتهر كينيا بأجود أنواع البن. كل ذلك رائع، ولكن هل فكرت ذات يوم في أصول القهوة والكابتشينو واللاتيه؟ فمن أين جاءت هذه الأسماء؟ وما قصتها؟ إليك بعض الروايات عن ذلك، نقلا عن "quora".
توجد روايات كثيرة عن كل هذه المشروبات، فالقهوة بدايةً يقول البعض إنها نبات إثيوبي، أي أن أصوله ترجع إلى هذا البلد الإفريقي، ولكن أول من قام بزراعته هم اليمنيون، وأول من قام باحتسائها هم الدراويش المسلمون في الأردن وتركيا، فتركيا تعد أول بلد يقوم بصنع القهوة من حبوب البن الخضراء، فليس من الغريب أن تكون
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