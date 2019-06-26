رغم الانتقادات.. محادثات لقمة ثالثة بين ترامب وكيم

محادثات نزع السلاح النووي بين بيونج يانج وواشنطن، كانت قد توقفت منذ انتهاء القمة الأخيرة بين ترامب وكيم، بالعاصمة الفيتنامية هانوي في شهر فبراير الماضي، فجأة دون اتفاق
يبدو أن الآمال بعقد قمة ثالثة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عادت مرة أخرى، اليوم الأربعاء، حتى بعد أن انتقدت بيونج يانج واشنطن بسبب "العداوة" التي "شوهت" البلاد بشدة.
واتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الولايات المتحدة بالتورط في "أعمال عدائية متطرفة" ضد بلادهم، وأشارت في اتهاماتها إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، لكنها استبعدت ترامب من انتقاداتها.
وصرح الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، للصحفيين، الثلاثاء، بأن مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين يعقدون محادثات غير رسمية لترتيب لقاء ثالث بين الزعيمين.
فبعد ساعات قليلة من نشر كوريا الشمالية بيانها، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن مون، كشف أن الخصوم القدامى كانوا يتحدثون "وراء الكواليس"، و"منخرطون في حوار يتعلق بالقمة الثالثة".
من جانبه لم يرد البيت الأبيض على طلبات التعليق التي تطلب منه تأكيد تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي.
وقال الرئيس الكوري الجنوبي
فبعد ساعات قليلة من نشر كوريا الشمالية بيانها، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن مون، كشف أن الخصوم القدامى كانوا يتحدثون "وراء الكواليس"، و"منخرطون في حوار يتعلق بالقمة الثالثة".
من جانبه لم يرد البيت الأبيض على طلبات التعليق التي تطلب منه تأكيد تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي.
وقال الرئيس الكوري الجنوبي في جلسة مع عدد من وسائل الإعلام: "ليس هناك ما يدعو إلى اعتبار الوضع الحالي حالة من الجمود في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية لمجرد أن الوتيرة لا تزال بطيئة"، مضيفا "أن نزع السلاح النووي بشكل كامل، والتوصل إلى سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية مهمتان لا يمكن تحقيقهما بين عشية وضحاها".
وكانت محادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة قد توقفت منذ انتهاء القمة الأخيرة بين ترامب وكيم، بالعاصمة الفيتنامية هانوي في شهر فبراير الماضي، فجأة دون اتفاق.
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وكان تبادل الرسائل الأخير بين الزعيمين قد أحيا الأمل في تحقيق انفراجة في قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
ففي 11 يونيو الجاري، قال ترامب إنه تلقى خطابا جميلا ورائعا من كيم، مضيفا أنه يعتقد أن شيئا إيجابيا سيحدث، وفي المقابل، قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، الأحد الماضي إن كيم تلقى رسالة من ترامب وصفها بأنها "ذات محتوى ممتاز"، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل، وأضافت الوكالة أن كيم "سيفكر جديا في المحتوى المثير للاهتمام".
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه من المقرر أن يسافر ترامب إلى أوساكا باليابان لحضور قمة مجموعة العشرين، يوم الجمعة، قبل الذهاب إلى كوريا الجنوبية، للقاء مون، وذكر وقال مسؤول حكومي كوري جنوبي إنه هناك أنباء عن أن ترامب يفكر في زيارة المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم الكوريتين.
تصريحات متهورة
بيان وزارة الخارجية الكورية الشمالية لم يصل إلى حد اتهام ترامب بارتكاب مخالفات، كما أنه أشار إليه باعتباره "القائد الأعلى" للولايات المتحدة، وهو نفس اللقب الذي يشار به إلى كيم في كوريا الشمالية.
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ودائما ما يصف كل من ترامب وكيم علاقتهما الشخصية بأنها إيجابية، على الرغم من توقف المحادثات النووية، حيث أخبر ترامب الصحفيين، أمس الثلاثاء، ردًّا على سؤال حول عقد قمة أخرى، "أنت تعلم، في مرحلة ما، سنفعل ذلك".
وكان المحللون يأملون أن تتمكن هذه الرسائل من إعادة محادثات نزع السلاح النووي إلى مسارها، حيث قال دويون كيم، المحلل في مركز الأمن الأمريكي الجديد، إن بيان كوريا الشمالية بدا أنه يشجع "علاقة الصداقة بين الزعيمين".
وأضاف "يبدو الأمر وكأنهم يرسلون تحذيرا إلى واشنطن، من أجل تحديد سقف التوقعات قبل القمة الثالثة، بينما يوجهون نداء إلى ترامب للسيطرة على موظفيه".
حيث اتهم بيان كوريا الشمالية بومبيو بإصدار "تصريحات طائشة" عندما قال "إن الحقيقة هي أن 80% من اقتصاد كوريا الشمالية يخضع لعقوبات دفعت البلاد إلى طاولة المفاوضات".
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وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية بأن "دولتنا ليست دولة ستستسلم للعقوبات الأمريكية، كما أننا لسنا دولة يمكن أن تهاجمها الولايات المتحدة كلما رغبت في ذلك".
وأضاف المتحدث: "إذا تجرأ أحد على انتقاد سيادتنا وحقنا في الوجود، فلن نتردد في استعراض عضلاتنا للدفاع عن أنفسنا".