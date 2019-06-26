رغم الانتقادات.. محادثات لقمة ثالثة بين ترامب وكيم

محادثات نزع السلاح النووي بين بيونج يانج وواشنطن، كانت قد توقفت منذ انتهاء القمة الأخيرة بين ترامب وكيم، بالعاصمة الفيتنامية هانوي في شهر فبراير الماضي، فجأة دون اتفاق

تحرير:أحمد سليمان ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م

ترامب وكيم

يبدو أن الآمال بعقد قمة ثالثة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عادت مرة أخرى، اليوم الأربعاء، حتى بعد أن انتقدت بيونج يانج واشنطن بسبب "العداوة" التي "شوهت" البلاد بشدة. واتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الولايات المتحدة بالتورط في "أعمال عدائية متطرفة" ضد بلادهم، وأشارت في اتهاماتها إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، لكنها استبعدت ترامب من انتقاداتها. وصرح الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، للصحفيين، الثلاثاء، بأن مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين يعقدون محادثات غير رسمية لترتيب لقاء ثالث بين الزعيمين.

فبعد ساعات قليلة من نشر كوريا الشمالية بيانها، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن مون، كشف أن الخصوم القدامى كانوا يتحدثون "وراء الكواليس"، و"منخرطون في حوار يتعلق بالقمة الثالثة". من جانبه لم يرد البيت الأبيض على طلبات التعليق التي تطلب منه تأكيد تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي. وقال الرئيس الكوري الجنوبي