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رغم الانتقادات.. محادثات لقمة ثالثة بين ترامب وكيم

محادثات نزع السلاح النووي بين بيونج يانج وواشنطن، كانت قد توقفت منذ انتهاء القمة الأخيرة بين ترامب وكيم، بالعاصمة الفيتنامية هانوي في شهر فبراير الماضي، فجأة دون اتفاق
تحرير:أحمد سليمان ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م
ترامب وكيم
ترامب وكيم
يبدو أن الآمال بعقد قمة ثالثة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عادت مرة أخرى، اليوم الأربعاء، حتى بعد أن انتقدت بيونج يانج واشنطن بسبب "العداوة" التي "شوهت" البلاد بشدة. واتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الولايات المتحدة بالتورط في "أعمال عدائية متطرفة" ضد بلادهم، وأشارت في اتهاماتها إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، لكنها استبعدت ترامب من انتقاداتها. وصرح الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، للصحفيين، الثلاثاء، بأن مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين يعقدون محادثات غير رسمية لترتيب لقاء ثالث بين الزعيمين.
فبعد ساعات قليلة من نشر كوريا الشمالية بيانها، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن مون، كشف أن الخصوم القدامى كانوا يتحدثون "وراء الكواليس"، و"منخرطون في حوار يتعلق بالقمة الثالثة". من جانبه لم يرد البيت الأبيض على طلبات التعليق التي تطلب منه تأكيد تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي. وقال الرئيس الكوري الجنوبي
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ترامب

ترامب: لن نرسل قوات برية إذا خضنا حربا مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترسل قوات برية في حال خوض حرب مع إيران، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية تفتقر للذكاء. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس" للأخبار الاقتصادية،"أتمنى ألا نخوض حربا مع إيران، لكننا في وضع قوي جدا إذا حدث شيء". وتابع "لن يكون هناك قوات أمريكية على الأرض في حال اندلاع مواجهة مع إيران"، مشيرا إلى أن أي حرب مع إيران لن تدوم طويلا. وحذر ترامب إيران أمس، من أن أي هجوم على المصالح الأمركية سيؤدي إلى رد "ساحق" قد تكون نتيجته "محوها" من الوجود.
جاريد كوشنر

مستشار ترامب: أمريكا لن تتخلى عن الفلسطينيين

قال جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملتزم بتحقيق مستقبل أفضل للفلسطينيين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد كوشنر أن تحقيق الازدهار للشعب الفلسطيني يعد أحد أهم أهداف الورشة الاقتصادية التي انطلقت أعمالها في البحرين، ولن يتحقق ذلك دون حل سياسي عادل للصراع، موضحا أن القضايا السياسية لن تكون محل بحث في مؤتمر المنامة. وأضاف كوشنر: «هذه الورشة لها مخرجات إذا طبقت بشكل جيد فإنها ستؤدي إلى مستقبل كريم ومزدهر وملىء بالفرص، يمكننا تحقيق أشياء كثيرة إذا قمنا بتحسين حياة المواطنين».
قاعدة-أمريكية-في-اليابان

هل ينسحب ترامب من معاهدة الدفاع الأمريكية اليابانية؟

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية الدفاع المشترك مع اليابان، والتي منحتها الحق في بناء قواعد عسكرية على أراضي الأخيرة، مقابل الدفاع عنها. والآن يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من المقربين منه الانسحاب من المعاهدة، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، قائلا إن الاتفاقية غير عادلة. ونقلت المصادر عن ترامب قوله إن الاتفاق يعد مجحفا بالنسبة للولايات المتحدة، لأنه يعِد بالتدخل الأمريكي في حالة تعرض اليابان لهجوم، لكنه لا يلزم الجيش الياباني الدفاع عن أمريكا.
دونالد-ترامب (5)

أمريكا: لا نريد نزاعا مع إيران.. والدبلوماسية متاحة

قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها لا تريد نزاعا مع إيران، وإن المجال لا يزال مفتوحا للدبلوماسية، مؤكدة في الوقت نفسه أن ردها سيكون حاسما في حال استمرت التهديدات الإيرانية، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. وصرح عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، بأن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على مرشد النظام علي خامنئي، يغلق الطريق أمام الحلول الدبلوماسية بين البلدين، وذلك بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».
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قاعدة-أمريكية-في-اليابان

هل ينسحب ترامب من معاهدة الدفاع الأمريكية اليابانية؟

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية الدفاع المشترك مع اليابان، والتي منحتها الحق في بناء قواعد عسكرية على أراضي الأخيرة، مقابل الدفاع عنها. والآن يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من المقربين منه الانسحاب من المعاهدة، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، قائلا إن الاتفاقية غير عادلة. ونقلت المصادر عن ترامب قوله إن الاتفاق يعد مجحفا بالنسبة للولايات المتحدة، لأنه يعِد بالتدخل الأمريكي في حالة تعرض اليابان لهجوم، لكنه لا يلزم الجيش الياباني الدفاع عن أمريكا.
كيم-وترامب

بعد «الخطاب الممتاز».. أنباء عن قمة بين كيم وترامب

بعد تبادل للرسائل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، عززت الآمال في إجراء محادثات تهدف إلى إنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية، سيزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كوريا الجنوبية نهاية هذا الأسبوع. وكانت العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة قد تعرضت لنكسة كبيرة، بعد أن فشلت قمة هانوي بين كيم وترامب في فبراير الماضي. وقالت كو مين جونج المتحدثة باسم الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، إن ترامب من المقرر أن يصل إلى كوريا الجنوبية في زيارة تستغرق يومين، يوم السبت المقبل وسيجتمع برئيس البلاد يوم الأحد بعد قمة مجموعة العشرين في اليابان.
كيم وشي

شي يركز على الاقتصاد والنووي خلال قمته مع كيم

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، أمس الخميس في زيارة رسمية استغرقت يومين، وهي الأولى التي يقوم بها زعيم صيني منذ 14 عاما لكوريا الشمالية. وتلقى شي ترحيبا كبيرا شمل عرضا لأغنية "أنا أحب الصين"، ومشاركة آلاف الأشخاص الذي كانوا يحملون لافتات ملونة شكلت صورة لوجه شي والعلم الصيني. وتعد الصين هي الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية، وتهدف زيارة شي إلى دعم بيونج يانج في مواجهة ضغوط العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على برامجها النووية والصاروخية وانهيار محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.
الرئيس-الصيني-والزعيم-الكوري-الشمالي

الأولى من 14 عاما.. دلائل زيارة «شي» لكوريا الشمالية

بداية من قضية الأسلحة النووية مرورا بالحصول على شحنات المساعدات الغذائية الضخمة، وصولا إلى الشكوك المشتركة حول الولايات المتحدة، سيكون لدى الرئيس الصيني شي جين بينج والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قائمة طويلة من الموضوعات التي يجب مناقشتها عندما يلتقيان في كوريا الشمالية اليوم الخميس. حيث وصل الرئيس الصيني إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، صباح اليوم الخميس، في زيارة رسمية، هي الأولى لرئيس صيني منذ 14 عاما، تستمر يومين. وتحمل الزيارة العديد من الدلائل التي يجب النظر إليها، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أهمها في تقرير لها.
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