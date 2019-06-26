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تراجع حملات التحليل يفتح باب عودة موظفين للتعاطي

تراجع ملحوظ فى حملات الكشف عن متعاطي المخدرات.. واستشاري طب نفسي: توقف حملات التحليل خطر واحتمالية عودة الموظفين الذين توقفوا قائمة والأسلوب المتبع لن يوقف التعاطي
تحرير:أحمد صبحي ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م
مخدرات
مخدرات
فجأة وبدون أي مقدمات، تراجعت الحملات التى كان يتم إطلاقها داخل المؤسسات والهيئات والوزرات، بغرض تحليل المخدرات للعاملين فى الجهاز الإداري بالدولة، وهو الأمر الذي قالت وزارة التضامن من خلال بيانها أمس إنه غير صحيح مؤكدة إخضاع 15 ألف موظف لتحاليل المخدرات خلال الأسبوعين الماضيين. لا أحد يعلم متى وأين تم إجراء هذه التحاليل، ومن هم الموظفون الذين خضعوا لها، فآخر ما تم الإعلان عنه عن طريق الوزارات، هو قيام الشباب والرياضة مطلع أبريل الماضي، بإخضاع موظفي الوزارة لتحليل المخدرات، لكنها لم تجرِ عمليات الكشف إلا على السائقين فقط.
الحملات المفاجئة التى كانت تنطلق في جميع الوزارات توقفت منذ هذا التاريخ، فلم يتم الإعلان عن أي حملات أخرى للكشف عن متعاطي المخدرات طيلة الفترة الماضية، وهو الأمر الذي قد يفتح الباب لعودة المتعاطين مرة أخرى. فرويز: عودة المتعاطين من الموظفين للمخدرات قائم لو توقفت الحملات الدكتور جمال فرويز استشاري الطب
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السيسى (4)

السيسي يصدق على تعديل قانون المحكمة الدستورية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 78 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بعد أن قرره مجلس النواب. وينص التعديل في مادته الأولى على أن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النصان الآتيان: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
السيسى

السيسي يُصدق على قانون «العلاوة الدورية»

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وجاء بالمادة الأولى من القانون أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المستحقة في 1 يوليو 2019 طبقاً للمادة (37) منه مبلغ 75 جنيهًا شهريا.
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«التعليم» تصدر تعليمات بشأن امتحان الدور الثاني لأولى ثانوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم، منشورا لجميع المديريات التعليمية بشأن الاستعداد لعقد امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي العام، إذ كدت أنه بشأن التعامل مع شكاوى بعض أولياء الأمور والطلاب، من نتيجة امتحانات أولى ثانوى 2019، فقد تم وضع آليات واضحة للتظلم تم إرسالها لجميع المديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية. ولفتت الوزارة في منشورها إلى أنه بالنسبة للتظلمات الخاصة بنتيجة الاختبارات الورقية في نتيجة أولى ثانوى 2019، فتقوم كل إدارة تعليمية ببحث جميع الشكاوى بنفس الآلية المعتادة في الامتحانات الورقية، ثم موافاة الوزارة بنتائج الفحص.
بائعة-أعلام‎ (4)

أم حسن.. قصة كفاح بائعة أعلام على «رصيف الكان» (صور)

يأتي كأس الأمم الإفريقية «كان 2019» حاملا معه أحلام وطموحات ملايين المصريين، خصوصا أن البطولة تُقام على أرض الفراعنة، إذ تمتلئ الشوارع والميادين بالمُشجعين ورواد المقاهي والكافيهات لمشاهدة المباريات، لكن بعيدًا عن صخب العاصمة، وعلى بُعد أمتار قليلة من مبنى الإدارة التعليمية القريبة من منطقة «صيدناوي» بوسط مدينة العاشر من رمضان، كانت هناك تجلس بردائها الأسود ونقاب حجب وجهها إلا عينين تُتابعان بضاعتها وفتاها الواقف إلى جوارها يعلو صوته بالنداء كلما مرت سيارة بجوار «الفرشة» الموجودة وسط الطريق: «اللي عاوز علم مصر».
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ادمان-ادوية-مخدرات (3)

انخفاض مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في الدراما

احتفل، اليوم الثلاثاء، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي العالم به سنويا، وذلك بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وصناع الدراما والنقاد والإعلاميين وممثلو الجهات الحكومية والأهلية. وأعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2019.
فلوس

تطبق في يوليو| احسب مرتبك بعد إضافة العلاوات الجديدة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس، السبت، مبدئيًا على التقرير النهائي لمشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، وأعلن الدكتور على عبد العال، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، حيث إنه لم يسبق عرضه على مجلس الدولة. ويقضي القانون الجديد بوضع حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، فى مجموعه، على أن يتم تطبيق منح هذه العلاوات بداية من راتب شهر يوليو المقبل.
فلوس-الجمعية

بعد رفع الحد الأدنى| ما مصير الأقصى للأجور؟

أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بزيادة الحد الأقصى للأجور ليتماشى مع الزيادات التي أدخلتها الحكومة على الحد الأدنى للأجور في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019- 2020. وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، إن المطالبة جاءت ضمن توصيات اللجنة التي تم الانتهاء منها بشأن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه لا توجد أى اقتراحات لأرقام بشأن الحد الأقصى الجديد، كما أن التعديلات ستكون متوافقة مع الحد الأدنى الجديد. ويبلغ الحد الأقصى للأجور حاليا نحو 42 ألف جنيه، وهو ما يمثل 35 ضعف الحد الأدنى قبل زيادته وهو 1200 جنيه.
غادة-والى-وزيرة-التضامن-الاجتماعى-09

أقصاها 5550 جنيها.. تفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية من أنباء حول قيام وزارة التضامن بتحديد حد أقصي للزيادة في المعاشات ضمن مشروع قانون المعاشات الجديد أنه لا صحة لعدم تحديد الحكومة حدا أقصى للزيادة في المعاشات بمشروع القانون الجديد، مُوضحةً أن مشروع القانون الجديد ينص على الالتزام بالحد الأقصى للزيادة في المعاشات والذي يقدر بـ832.5 جنيهًا بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع أجري الاشتراك الأساسي والمتغير، وهو 5550 جنيها حتى تكون هناك عدالة بين ما يتم تحصيله من اشتراكات والزيادات التي يتم إقرارها لأصحاب المعاشات.
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