تراجع حملات التحليل يفتح باب عودة موظفين للتعاطي

تراجع ملحوظ فى حملات الكشف عن متعاطي المخدرات.. واستشاري طب نفسي: توقف حملات التحليل خطر واحتمالية عودة الموظفين الذين توقفوا قائمة والأسلوب المتبع لن يوقف التعاطي

تحرير:أحمد صبحي ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م

مخدرات

فجأة وبدون أي مقدمات، تراجعت الحملات التى كان يتم إطلاقها داخل المؤسسات والهيئات والوزرات، بغرض تحليل المخدرات للعاملين فى الجهاز الإداري بالدولة، وهو الأمر الذي قالت وزارة التضامن من خلال بيانها أمس إنه غير صحيح مؤكدة إخضاع 15 ألف موظف لتحاليل المخدرات خلال الأسبوعين الماضيين. لا أحد يعلم متى وأين تم إجراء هذه التحاليل، ومن هم الموظفون الذين خضعوا لها، فآخر ما تم الإعلان عنه عن طريق الوزارات، هو قيام الشباب والرياضة مطلع أبريل الماضي، بإخضاع موظفي الوزارة لتحليل المخدرات، لكنها لم تجرِ عمليات الكشف إلا على السائقين فقط.

الحملات المفاجئة التى كانت تنطلق في جميع الوزارات توقفت منذ هذا التاريخ، فلم يتم الإعلان عن أي حملات أخرى للكشف عن متعاطي المخدرات طيلة الفترة الماضية، وهو الأمر الذي قد يفتح الباب لعودة المتعاطين مرة أخرى. فرويز: عودة المتعاطين من الموظفين للمخدرات قائم لو توقفت الحملات الدكتور جمال فرويز استشاري الطب