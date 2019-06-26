تراجع حملات التحليل يفتح باب عودة موظفين للتعاطي

تراجع ملحوظ فى حملات الكشف عن متعاطي المخدرات.. واستشاري طب نفسي: توقف حملات التحليل خطر واحتمالية عودة الموظفين الذين توقفوا قائمة والأسلوب المتبع لن يوقف التعاطي
فجأة وبدون أي مقدمات، تراجعت الحملات التى كان يتم إطلاقها داخل المؤسسات والهيئات والوزرات، بغرض تحليل المخدرات للعاملين فى الجهاز الإداري بالدولة، وهو الأمر الذي قالت وزارة التضامن من خلال بيانها أمس إنه غير صحيح مؤكدة إخضاع 15 ألف موظف لتحاليل المخدرات خلال الأسبوعين الماضيين.
لا أحد يعلم متى وأين تم إجراء هذه التحاليل، ومن هم الموظفون الذين خضعوا لها، فآخر ما تم الإعلان عنه عن طريق الوزارات، هو قيام الشباب والرياضة مطلع أبريل الماضي، بإخضاع موظفي الوزارة لتحليل المخدرات، لكنها لم تجرِ عمليات الكشف إلا على السائقين فقط.
الحملات المفاجئة التى كانت تنطلق في جميع الوزارات توقفت منذ هذا التاريخ، فلم يتم الإعلان عن أي حملات أخرى للكشف عن متعاطي المخدرات طيلة الفترة الماضية، وهو الأمر الذي قد يفتح الباب لعودة المتعاطين مرة أخرى.
فرويز: عودة المتعاطين من الموظفين للمخدرات قائم لو توقفت الحملات
الدكتور جمال فرويز استشاري الطب
الحملات المفاجئة التى كانت تنطلق في جميع الوزارات توقفت منذ هذا التاريخ، فلم يتم الإعلان عن أي حملات أخرى للكشف عن متعاطي المخدرات طيلة الفترة الماضية، وهو الأمر الذي قد يفتح الباب لعودة المتعاطين مرة أخرى.
فرويز: عودة المتعاطين من الموظفين للمخدرات قائم لو توقفت الحملات
الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، قال إن الحملات الخاصة بالكشف عن متعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لم يخضع لها كل الموظفين، فهناك مؤسسات ووزارات لم تقم بهذه الخطوة حتى الآن.
وأكد فرويز فى تصريحات لـ"التحرير"، أن الذين امتنعوا عن تعاطي المخدرات أعدادهم ليست بالكبيرة، خاصة أن هناك عمليات تحايل كثيرة، يقوم بها المتعاطون، تعرفوا عليها من خلال متخصصين أو متعاطين للهروب من هذا الاختبار.
وأشار فرويز، إلى أن الموظف الذي يتمكن من الإفلات، بعد التحايل أو تزوير نتيجة التحاليل الخاصة به، يتعامل مع الأمر وكأنه حصل على براءة، لأنه يدرك أنه لن يخضع لهذه الاختبارات مرة أخرى، فيواصل عملية التعاطي مرة أخرى.
وطالب، بضرورة وضع معايير من خلال الأطباء النفسيين، وأطباء معالجة الإدمان، لتحديد السلوكيات والمعايير للأشخاص، ومتابعة الأخطاء التى يرتكبونها، وهل تتكرر أم لا، لأن الأمر لن يتوقف بهذا الأسلوب المتبع فقط.
واستنكر استشاري الطب النفسي، عملية توقف الحملات، أو إخضاع الموظفين للتحليل كل عام، مطالبا بوجود حملات مفاجئة من وقت لآخر، مشيرا إلى أنه ومن خلال المختصين يمكن تحديد بعض الأشخاص وإخضاعهم للتحاليل كل شهر أو كل شهرين أو كل ثلاثة أشهر، بحسب ما يتوفر من إمكانات.
وأضاف: الموظفون الذين يتعاطون الهيروين، هم الأقرب وبشكل كبير وفى ظل توقف الحملات للعودة للتعاطي مرة أخرى، ويأتي فى المرتبة الثانية الذين يتعاطون عقار الترامادول، وفى المرتبة الثالثة الذين يتعاطون الحشيش.
التضامن: الحملات لم تتوقف و15 ألف موظف خضعوا للاختبارات
وزارة التضامن الاجتماعى، قالت أمس إنها لعبت دورا كبيرا في شهر رمضان المعظم لمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات، عن طريق نموذج مسرح وسينما الشارع، والذي تناول هذا العام قضيتين وهما، قضية الوقاية من أضرار المخدرات، وقضية تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات.
وقالت أيضا الوزارة، خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير الشرعي بها، إنها تكثف حملات الكشف على المخدرات فى الجهاز الإداري للدولة، خاصة في المرافق الحيوية، وأنها خلال الأسبوعين الماضيين قامت بتنفيذ حملات الكشف على 15 ألف موظف وتبين تعاطي 162 منهم بنسبة 1%، وكانت نسب التعاطي بين الموظفين تصل فى العام الماضى لما يقرب من 8%، وهو ما اعتبرته الوزارة إشارة لنجاحها في محاربة تعاطي المخدرات.
"التحرير" حاولت عدة مرات التواصل مع الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة المخدرات، للوقف على حقيقة الأرقام المعلنة من قبل الوزارة حول الموظفين الذين خضعوا للاختبارات، وللرد على تراجع الحملات منذ أبريل الماضي، لكنه لم يستجيب للاتصالات الهاتفية.