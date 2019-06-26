حفلة جنس انتهت بجثة.. قصة جريمة العجوز والحسناء

رائحة كريهة تفوح من شقة موظف بالمعاش يقيم بمفرده في حي الزهور بمركز طوخ كانت بداية كشف لغز جريمة مكتملة الأركان لفتاتي ليل أعدتا خطة شيطانية بدافع السرقة

تحرير:محمد الشاملي ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م

جثة

لم تمنعه شيبته من السقوط في بحر الرذيلة، بلغ من العمر أرذله دون أن يتخلص من تلك العادة السيئة، حفلاته الجنسية التي يقيمها في شقته لا تتوقف مستغلا إقامته بمفرده بحثا عن إشباع نزواته الشيطانية الدنيئة غير عابئ بسوء أو حسن الخاتمة، ظل يرتكب الخطيئة تلو الأخرى، بات المنزل بيئة خصبة لشياطين الإنس والجن على حد سواء، لكن الموظف بالمعاش لم يدر بما ينتظره عندما كتبت ساقطتان، تربطه علاقة غير شرعية بإحداهما، الفصل الأخير في حياته بجريمة أضحت حديث الساعة بمحافظة القليوبية.

داخل شقة بسيطة في منطقة مساكن حي الزهور بمركز طوخ التابع لمحافظة القليوبية يقطن "إبراهيم" بمفرده، بدت وتيرة الحياة بطيئة على الرجل العجوز، أضحى أسير الوحدة، فراغ قاتل لم يعد يقدر على مجاراته أو التغلب عليه لا سيما عزلته عن الجيران وبعض الأصدقاء. سلم الموظف بالمعاش عقله إلى وساوس الشيطان الذي ظل يتتبع

داخل شقة بسيطة في منطقة مساكن حي الزهور بمركز طوخ التابع لمحافظة القليوبية يقطن "إبراهيم" بمفرده، بدت وتيرة الحياة بطيئة على الرجل العجوز، أضحى أسير الوحدة، فراغ قاتل لم يعد يقدر على مجاراته أو التغلب عليه لا سيما عزلته عن الجيران وبعض الأصدقاء.



سلم الموظف بالمعاش عقله إلى وساوس الشيطان الذي ظل يتتبع خطواته وتفكيره، خُيل له أن الأمر محض محاولة لتجديد الدماء التي تسير في العروق، وأن إشباعه لنزواته الآثمة سيمنحه قدرا بسيطا من السعادة دون أن يدري أنها سعادة وهمية.



في ظروف غامضة تعرف "إبراهيم" على فتاة تصغره بنحو 25 سنة تدعى "رانيا"، توطدت علاقتها سريعا لتنتقل من مرحلة المكالمات الهاتفية وكلام الحب والغرام إلى عرضه استضافتها بشقته لقضاء بعض الوقت معا إلا أنه لم يتوقع أن الفتاة العشرينية لها باع في عالم الآداب، إذ سبق اتهامها في 3 قضايا.



ومع لقاء تلو آخر أضحى العجوز لا يقوى على مفارقة "الحسناء" حتى إن علامات استفهام وتساؤلات عدة بات يطرحها الجيران عن هوية الفتاة التي تتردد على منزل "إبراهيم" في وقت متأخر من الليل.



ترتبط "رانيا" بعلاقة صداقة قوية مع "رحاب" لا سيما عملهما معا في الأمور المنافية للآداب، ذات ليلة جلست تشكو من ضائقة مالية ألمت بها مؤخرا، وأخبرتها عن عجوز تمارس معه الجنس في منزله، وأنه يقيم بمفرده لتعرض عليها سرقته وعبور أزمتها المالية.



"ألو.. اعمل حسابك إني مش جاية لوحدي صاحبتي هتكون معايا" ما سبق نص مكالمة هاتفية جمعت "إبراهيم" وصديقته "رانيا" تزف له خبر حضورها مساء الثلاثاء الماضي، برفقة صديقتها، دون أن يدري بما يُدبر له خلف الكواليس.



صباح أمس الثلاثاء عُثر على جثة "إبراهيم" موثق القدمين داخل شقته، وحضرت قوة من قسم شرطة قليوب بقيادة العميد فوزي عبد ربه، وتبين بالفحص سرقة متعلقاته الشخصية، وبعض محتويات الشقة، فوجه اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث يترأسه اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي والعميد يحيى راضي، رئيس مباحث القليوبية لكشف غموض الواقعة وتحديد الجناة وضبطهم.



جهود البحث والتحري لرجال المباحث توصلت إلى أن الضحية على علاقة غير شرعية مع فتاة ليل، وأنها خططت لسرقته برفقة صديقتها واثنين آخرين إلا أن شعور المجني عليه بتحركات غريبة دفعتهما للتخلص منه خوفا من كشف أمرهم.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكن المقدم أحمد سامي رئيس وحدة مباحث مركز طوخ من ضبط المتهمين في عدة أكمنة أعدت لهم في محل إقامتهم وأمكن يترددون عليها، وهم كل من: "رانيا.ش.م - 23 سنة - بدون عمل من محافظة الغربية - سابق اتهامها في 3 قضايا مخدرات وآداب عامة وسرقة متنوعة"، و"رحاب.ر.م - 44 سنة، بدون عمل من القاهرة - سابق اتهامها في 3 قضايا خطف وآداب عامة"، و"أحمد.ع.ف - 26 سنة - عاطل - مقيم بالقاهرة - زوج الثانية"، و"محمود.ج.ع - 38 سنة، عاطل من القليوبية - السابق اتهامه في 17 قضية مخدرات وسلاح وتبديد وسرقة - مسجل شقى خطر".



أمام رجال التحقيق قررت الأولى أنها اتفقت مع باقي المتهمين على تنفيذ مخططها الإجرامي، وجرى ترتيب الأدوار فيما بينهم، وتوجهت لشقة الضحية برفقة المتهمة الثانية بزعم إقامة حفلة جنسية، وعقب دخولها غرفة النوم معه اتصلت زميلتها بالمتهمين الثالث والرابع وحضرا إلى الشقة محل الواقعة إلا أنه شعر بحركة غريبة داخل الشقة فحاول الصياح إلا أن الثالث والرابع قاما بالإجهاز عليه وشل حركته ووضعا قطعة قماش على فمه وتأكدا من مفارقته الحياة، واستولوا على بعض محتويات الشقة.



