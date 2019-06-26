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جماهير نيجيريا وغينيا يحتفلون في الإسكندرية (صور)

تحرير:محمد مجلي ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لا تخلو بطولات كرة القدم من المتعة والإثارة داخل المستطيل الأخضر، إلا أن ذلك يصاحبه إثارة ومتعة أكبر خارج الملعب وهو ما شهده لقاء نيجيريا وغينيا ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية فى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، إذ توافدت جماهير المنتخبين لمتابعة لقاء الفريقين، في الإسكندرية، الذى ينبع أهميته فى انتزاع صدارة المجموعة للتأهل لدور الستة عشر والتقدم للأدوار النهائية إذ يحتل المنتخب النيجيرى الصدارة بثلاث نقاط وغينيا بنقطة واحدة بعد التعادل أمام مدغشقر.
وحرصت الجماهير النيجيرية والغينية على ممارسة الرقص وحمل المزمار الإفريقي الشهير والفوفوزيلا وقدموا عرضا من الرقصات الإفريقية سواء قبل بدء أو في أثناء أو بعد المباراة، معلنين استمتاعهم بحسن الضيافة والاستقبال. كما حرصت الجماهير التى تواجدت لمتابعة المباراة على حمل الأعلام الخاصة بالبلدين ورسم الوشم
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"توصيات فاتن".. من ناقش قانون هيئة الدواء بالصيادلة؟

حالة من الاستياء انتابت الوسط الصيدلي، من اللجنة التى تم تشكيلها لإدارة نقابة الصيادلة، بعد حكم محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، بسبب ما سموه حالة البطء الشديد فى التعامل مع الملفات والأزمات التى تشهدها المهنة خلال المرحلة الأخيرة. النقابة خرجت ببيان أمس الثلاثاء، قالت فيه إن ثمة اجتماعا عقد مع نقباء الفرعيات، لتحديد رؤية النقابة حول بنود قانون هيئة الدواء، لكن الغريب أن النقباء الفرعيين الذين شاركوا فى الاجتماع أكدوا أن الحضور ناقش أزمة قانون التأمين الصحي، وقانون الإيجار القديم وما لهما من تأثير على الصيدلي.
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التعليم: امتحانات الدور الثاني لأولى ثانوي «ورقية»

كشف الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، عن أن امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى التى تعقد فى 14 يوليو المقبل ستكون ورقية. ‌وأرجع رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، في تصريح لـ"التحرير" سبب تعميم النظام الامتحاني الورقي على الطلاب الذين لهم محاولة ثانية إلزامية بأن أغلبهم طلاب نظام خدمات ومنازل لا يتسلمون أجهزة التابلت. وأشار حجازي إلى أن نسبة الطلاب الذين لهم فرصة ثانية إلزامية لخوض امتحانات الدور الثاني تقدر بنحو 8.6%.
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رئيس حزب النور: الجيش لن يفرط في شبر واحد من أرضنا

قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول ما يسمى بـ"صفقة القرن" لتسوية القضية الفلسطينية -على زعمهم- والتي يروج لها ويدعو إليها الرئيس الأمريكي ترامب وصهره ومساعده كوشنر، ونظرًا لخطورة هذه القضية وحساسيتها فمن الأهمية بمكان أن نذكر بالمعاني الآتية ونؤكد عليها. وأضاف مخيون، في بيان له اليوم تعليقا ما يسمونه بـ"صفقة القرن": أولا: إن قضية القدس هى قضية كل عربي ومسلم فهى جزء من دينهم وعقيدتهم، ولا يمكن التفريط فى عروبتها وفى كونها عاصمة لدولة فلسطين.
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كُتاب يرفضون حجب «التحرير»: المهنة فى خطر

حالة من الغضب صاحبت إعلان إدارة مؤسسة التحرير للطباعة والنشر عن غلق الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وذلك بعد استنفاد كل المحاولات مع الجهات الرسمية للاستفسار عن سبب حجب الموقع، وعدم معرفة الأسباب الحقيقية وراءه، والذى توقفت خدمته فى 9 - 5 - 2019، دون أي سابق إنذار أو إخطار من أي جهة، الأمر الذى استنكره عدد من الكُتاب الصحفيين، معتبرين أن ما يحدث مضر بالمجتمع والمهنة وعلى كل الأصعدة، لأن التضييق على حرية التعبير يعتبر خارج الشرعية القانونية والدستورية.
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25 سيارة إسعاف بمحيط شاشات عرض أمم إفريقيا بكفرالشيخ

قال الدكتور أحمد الجنزوري مدير مرفق إسعاف بمحافظة كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع التمركزات، وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع انطلاق البطولة الإفريقية مساء الجمعة، إذ سيتم الدفع بـ25 سيارة إسعاف بالأماكن التى يوجد بها شاشات عرض للمباراة بمختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى بعض التمركزات الثابتة لتحريك أقرب سيارة إسعاف حال حدوث أي طارئ. وأضاف مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، لـ"التحرير" أن جميع السيارات فى حالة استنفار لتأمين جميع طرق المحافظة.
تميمة-امم -افريقيا

صحة الدقهلية تستعد لـ«إفريقيا» بـ3 ملايين جنيه أدوية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات الدقهلية، تزامنا مع انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لتأمين أماكن شاشات عرض مباريات البطولة على مستوى المحافظة، والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف بهذه الأماكن أو بالقرب منها، كما قامت الإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض بعمليات رش الناموس والحشرات الطائرة بأماكن عرض المباريات على مستوى المحافظة.
استاد-القاهرة‎ (3)

572 شاشة وبروجيكتور لمشاهدة كأس الأمم مجانا بالشرقية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، عن انتهاء الاستعدادات اللازمة لتوفير كل مراكز الشباب الممتدة بنطاق المحافظة وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر «كان 2019» بالمجان، حيث جرى تجهيز مراكز الشباب الموجودة بقرى ومراكز المحافظة للبث عبر شاشات عملاقة وتوفير شاشات تليفزيون داخل أروقة وقاعات المراكز، التي يبلغ إجمالي عددها خمسمئة واثنين وسبعين مركز شباب.
استاد-الإسماعيلية (23)

الإسماعيلية تتزين لكأس الأمم الإفريقية (صور)

جهود مكثفة تقوم بها الأجهزة التنفيذية والخدمية المختلفة في محافظة الإسماعيلية من أجل الانتهاء من جميع الاستعدادت الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو من الشهر المقبل، إذ إن المحافظة تستضيف فرق المجموعة السادسة التي تضم أربعة منتخبات وهي الكاميرون وغانا وغينيا بيساو وبنين بالإضافة إلى أن المحافظة تستضيف معسكرا الآن لمنتخبي نيجيريا والسنغال وقد تم تخصيص فندقين على قناة السويس للفريقين اللذين تقابلا أمس في مباراة ودية.
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