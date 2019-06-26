جماهير نيجيريا وغينيا يحتفلون في الإسكندرية (صور)

تحرير:محمد مجلي ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م

صورة أرشيفية

لا تخلو بطولات كرة القدم من المتعة والإثارة داخل المستطيل الأخضر، إلا أن ذلك يصاحبه إثارة ومتعة أكبر خارج الملعب وهو ما شهده لقاء نيجيريا وغينيا ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية فى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، إذ توافدت جماهير المنتخبين لمتابعة لقاء الفريقين، في الإسكندرية، الذى ينبع أهميته فى انتزاع صدارة المجموعة للتأهل لدور الستة عشر والتقدم للأدوار النهائية إذ يحتل المنتخب النيجيرى الصدارة بثلاث نقاط وغينيا بنقطة واحدة بعد التعادل أمام مدغشقر.

وحرصت الجماهير النيجيرية والغينية على ممارسة الرقص وحمل المزمار الإفريقي الشهير والفوفوزيلا وقدموا عرضا من الرقصات الإفريقية سواء قبل بدء أو في أثناء أو بعد المباراة، معلنين استمتاعهم بحسن الضيافة والاستقبال. كما حرصت الجماهير التى تواجدت لمتابعة المباراة على حمل الأعلام الخاصة بالبلدين ورسم الوشم