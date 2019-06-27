احذر.. الخس به العديد من البكتيريا المسببة للأمراض

بالنسبة للخضراوات والفواكه التي يتم شراؤها في صورة مغلفة فلا تثق كثيرا بشأن نظافتها، وعليك تنظيفها جيدا قبل تناولها، وإذا وجدت جزءا يميل إلى اللون الأسود فعليك التخلص منه

تحرير:إسراء سليمان ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية من أهم الأطعمة الموصى بها دائما، نظرًا إلى أنها غنية بالمعادن والفيتامينات، بجانب الألياف الغذائية التي تساعد في التحسين من عملية الهضم، وتجعلك تصل إلى معدلات عالية من الشبع والامتلاء، ما يساعد في فقدان الوزن والحفاظ على صحة القلب، والتقليل من معدلات الكوليسترول الضار، ولكن الدراسات كل يوم تأتي إلينا بكل ما هو جديد، خاصة في ما يتعلق بصحتنا، فحذر الباحثون من أن الخضراوات الورقية مثل الخس، من المحتمل أن تحمل جراثيم خطيرة. وذلك نقلا عن "daily mail".

وجد العلماء بكتيريا قوية بما فيه الكفاية حتى بعد استخدام المضادات الحيوية التي تكافح البكتيريا الموجودة فى الخس، وكان الخس على وجه الخصوص موضع اهتمام لكثير من الخبراء، وذلك لأنه متعدد الأوراق وتوجد به أشياء يصعب وصول المياه إليها، أي يصعب غسلها جيدا، إضافةً إلى أن الكرنب وجميع الخضراوات الورقية الأخرى