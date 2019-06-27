احذر.. الخس به العديد من البكتيريا المسببة للأمراض

بالنسبة للخضراوات والفواكه التي يتم شراؤها في صورة مغلفة فلا تثق كثيرا بشأن نظافتها، وعليك تنظيفها جيدا قبل تناولها، وإذا وجدت جزءا يميل إلى اللون الأسود فعليك التخلص منه
الخضراوات الورقية من أهم الأطعمة الموصى بها دائما، نظرًا إلى أنها غنية بالمعادن والفيتامينات، بجانب الألياف الغذائية التي تساعد في التحسين من عملية الهضم، وتجعلك تصل إلى معدلات عالية من الشبع والامتلاء، ما يساعد في فقدان الوزن والحفاظ على صحة القلب، والتقليل من معدلات الكوليسترول الضار، ولكن الدراسات كل يوم تأتي إلينا بكل ما هو جديد، خاصة في ما يتعلق بصحتنا، فحذر الباحثون من أن الخضراوات الورقية مثل الخس، من المحتمل أن تحمل جراثيم خطيرة. وذلك نقلا عن "daily mail".
وجد العلماء بكتيريا قوية بما فيه الكفاية حتى بعد استخدام المضادات الحيوية التي تكافح البكتيريا الموجودة فى الخس، وكان الخس على وجه الخصوص موضع اهتمام لكثير من الخبراء، وذلك لأنه متعدد الأوراق وتوجد به أشياء يصعب وصول المياه إليها، أي يصعب غسلها جيدا، إضافةً إلى أن الكرنب وجميع الخضراوات الورقية الأخرى
وجد العلماء بكتيريا قوية بما فيه الكفاية حتى بعد استخدام المضادات الحيوية التي تكافح البكتيريا الموجودة فى الخس، وكان الخس على وجه الخصوص موضع اهتمام لكثير من الخبراء، وذلك لأنه متعدد الأوراق وتوجد به أشياء يصعب وصول المياه إليها، أي يصعب غسلها جيدا، إضافةً إلى أن الكرنب وجميع الخضراوات الورقية الأخرى تؤكل غالبا كمواد خام، أي لا يتم طهيها، ومن ثم فهي لا تتعرض لدرجات حرارة عالية، وذلك يعني أن البكتيريا لا يتم قتلها، وقد تكون عالقة في بعض الأوراق.
صُنفت مقاومة المضادات الحيوية من أكبر الأخطار التي تهدد صحة الإنسان، وتعد اللحوم الطبيعية سببا رئيسيا، فكثير من الحيوانات توضع لها في الطعام مجموعة من المضادات الحيوية، حتى إن كانت لا تعاني من أي مرض، وذلك من أجل أن يزداد وزنها بشكل سريع، ولكن البكتيريا اعتادت أن تكون بين العقاقير الطبية، وبعض الباحثين من جامعة جنوب كاليفورنيا قالوا إن هذا لا يعني التعويل في ذلك فقط على الحيوانات، ولكن الخضراوات أيضا تلعب دورا.
بعد ذلك، وحسبما ذكرت جريدة "New Scientist"، قام الباحثون بإضافة سلالات متحولة من بكتيريا القولون إلى أوراق الخس، ثم أطعموا الفئران بها، وكانت في نفس الوقت تتلقى علاجًا بالمضادات الحيوية لمدة أربعة أيام، فوجدوا أن بكتيريا القولون المستخدمة في التجربة قادرة على أن تجد طريقها إلى أمعاء الفئران، على الرغم من المضادات الحيوية.
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وبعد كثير من التجارب والأبحاث، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن مليوني شخص يصابون بالتهابات مقاومة للمضادات الحيوية في البلاد كل عام، ويموت 230.000 شخص، وكثير من هذه الحالات تكون بسبب الطعام.
لم يتم تحديد من أين يمكن أن تأتي البكتيريا في بيئة حقيقية، ولكن الأبحاث السابقة أشارت إلى أنها يمكن أن تنتقل إلى الخضراوات من خلال التربة الخصبة بالسماد الحيواني أو من المياه المستخدمة في ري مزارع المحاصيل، على الرغم من أن هذه البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية قد لا تسبب عدوى فورية إذا سُمح لها بالتراكم في الجسم، فإنها يمكن أن تسبب مرضًا أسوأ ويصعب علاجه بشكل أكبر.
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لذا عليك غسل الخضراوات جيدا، ويمكنك أيضًا نقعها لساعة أو ساعتين قبل تناولها، وعند عملية الشراء حاول قدر الإمكان أن تختار خضراوات ورقية سليمة تخلو من البقع الداكنة، أو لا يبدو لونها باهتا. اهتم بصحتك جيدا، فالطعام هو الناقل الأول للأمراض بجانب الهواء، وعليك أن تقرأ كثيرًا في ما يتعلق بكيفية تخزين الطعام في البيت أيضا، وذلك منعًا لتراكم البكتيريا والأتربة عليه.
وبالنسبة للخضراوات والفواكه التي يتم شراؤها في صورة مغلّفة، فلا تثق كثيرًا بشأن نظافتها، وعليك تنظيفها جيدا قبل تناولها، وإذا وجدت جزءًا يميل إلى اللون الأسود فعليك التخلص منه على الفور، لأن الوقاية خير من العلاج دائمًا؛ لذا اعتنِ بنفسك فأنت طبيبك الأول.
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