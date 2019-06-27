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احذر.. الخس به العديد من البكتيريا المسببة للأمراض

بالنسبة للخضراوات والفواكه التي يتم شراؤها في صورة مغلفة فلا تثق كثيرا بشأن نظافتها، وعليك تنظيفها جيدا قبل تناولها، وإذا وجدت جزءا يميل إلى اللون الأسود فعليك التخلص منه
تحرير:إسراء سليمان ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
الخضراوات الورقية
الخضراوات الورقية
الخضراوات الورقية من أهم الأطعمة الموصى بها دائما، نظرًا إلى أنها غنية بالمعادن والفيتامينات، بجانب الألياف الغذائية التي تساعد في التحسين من عملية الهضم، وتجعلك تصل إلى معدلات عالية من الشبع والامتلاء، ما يساعد في فقدان الوزن والحفاظ على صحة القلب، والتقليل من معدلات الكوليسترول الضار، ولكن الدراسات كل يوم تأتي إلينا بكل ما هو جديد، خاصة في ما يتعلق بصحتنا، فحذر الباحثون من أن الخضراوات الورقية مثل الخس، من المحتمل أن تحمل جراثيم خطيرة. وذلك نقلا عن "daily mail".
وجد العلماء بكتيريا قوية بما فيه الكفاية حتى بعد استخدام المضادات الحيوية التي تكافح البكتيريا الموجودة فى الخس، وكان الخس على وجه الخصوص موضع اهتمام لكثير من الخبراء، وذلك لأنه متعدد الأوراق وتوجد به أشياء يصعب وصول المياه إليها، أي يصعب غسلها جيدا، إضافةً إلى أن الكرنب وجميع الخضراوات الورقية الأخرى
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فوائد-قصب-لسكر

ضغط دم طبيعي.. تعرف على فوائد عصير القصب

عصير القصب من المشروبات الترفيهية المنتشرة في مصر بشكل كبير، فعندما ترتفع درجات الحرارة تجد كثيرا من الأشخاص يقبلون عليه للحصول على أكبر معدلات الترطيب والانتعاش، فتناول كوب واحد من عصير القصب يقدم لك الكثير من الفوائد الصحية التي تحتاج إليها، وذلك لأنه غني بكثير من المعادن والفيتامينات المهمة، فاستهلاك قصب السكر الخام يعمل على التقليل من ضغط الدم وتقوية العظام والتقليل من معدلات الكوليسترول الضارة، والمساعدة في فقدان الوزن، وغيرها من الفوائد الأخرى، نقلا عن "organic facts".
الاناناس

فوائد الأناناس.. يعزز المناعة ويقي من السرطان

مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، يحتاج العديد من الأشخاص إلى تناول العصائر الطبييعة والفواكه للحصول على معدلات عالية من الترطيب والانتعاش مع فقدان للوزن، ومن أفضل هذه الفواكه الأناناس، فهو لم يعمل فقط على منحك شعورا بالانتعاش، ولكن أيضًا يساعد في فقدان الوزن، بجانب أنه يتميز بأنه غني بكثير من المعادن والفيتامينات، على سبيل المثال فيتامين C والمغنسيوم والعناصر الغذائية الأخرى، ويحتوي على كميات معقولة من الألياف الغذئية التي يحتاجها الجسم في عملية الهضم، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
نظام-غذائي-لارتفاع-ضغط-الدم

توقف عن شرب الكافيين.. طرق لتخفيض ضغط الدم

ضغط الدم المرتفع من الأمراض التي عاني منها كثير من الأشخاص، لذلك ستجد الكثير في حالة قلق دائم، من أجل معرفة أفضل نظام غذائي للمساعدة في التعايش معه، فإذا تزايد ضغط الدم بشكل كبير، فإنه يضع ضغطًا كبيرًا على الأعضاء الحيوية، لا يوجد سن معينة لضغط الدم المرتفع، ولكنه يصيب أي شخص مهما اختلف العمر، فضغوط الحياة اليومية وضعت الكثير تحت رحمة هذا المرض، فإذا نظرت حول العالم، ستجد أن ضغط الدم المرتفع هو ثالث العوامل الخطرة لكثير من الأمراض بعد التدخين واتباع نظام غذائي سيئ، وذلك نقلًا عن "express".
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باذنجان

يسبب حموضة.. أضرار الباذنجان للمرأة الحامل

ستجدين أن الفوائد الصحية مرتبطة بشكل كبير بالخضراوات ومن بينها الباذنجان، فبالرغم من أنه ليس له شهرة كبيرة أو لا يقبل الكثير على تناوله، فإنه يتميز بكثير من الخصائص التي تجعله من الأطعمة الموصى بها للمرأة الحامل، وأكثر ما يميزه أنه غني بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، كما أنه يعمل على الحفاظ على ضغط الدم في مستويات منتظمة، ويعزز أيضًا من عمل الشرايين والقلب، ويساعد في امتصاص الحديد في الجسم، ويساعد أيضًا في خفض الوزن، وذلك نقلًا عن "stylecraze".
فوائد الكرنب

هل الكرنب مفيد لجسمك؟.. يساعد على فقدان الوزن

من منا لا يحب تناول الكرنب؟! يسمى أيضًا الملفوف، وهو من أشهر الخضراوات الورقية التي تتميز بالكثير من الفوائد الصحية، إذ يستخدم في علاج الإسهال والتهدئة من قرح المعدة، إضافة إلى التخلص من الصداع والسمنة واضطرابات البشرة والأكزيما، كما أنه يؤخر ظهور الروماتيزم والتهاب المفاصل والنقرس واضطرابات العين، وأمراض القلب وألزهايمر، فإذا فكرت في لحظة ستجد أن كل ما هو ورقي مفيد لك وكل ما هو ورقي غني بالألياف الغذائية التي يحتاج إليها جسم الإنسان، نقلًا عن "organicfacts".
الألياف-الغذائية

هل «الألياف المصنعة» المضافة لطعامك صحية؟

الألياف الغذائية من أكثر العناصر الهامة للجسم، ودائمًا يُوصى بالإكثار من تناولها قدر الإمكان، لما لها من فوائد عديدة يصعب إنكارها، فعلي سبيل المثال تعمل على تحسين عملية الهضم والحفاظ على الجهاز الهضمي من الاضطرابات التي تحدث له، والوقاية من الإمساك والإسهال، إضافة إلى إنها تعمل كملين من أجل أمعاء صحية تقوم بوظائفها بشكل سلس، ولكن الكثير يهمل في هذه العادة الصحية ولا يتناول الكثير من الحبوب الكاملة، فالكمية الموصي بها تعادل 30 جرام ولكن الجميع يحقق 19 جرام فقط من الكمية المرجوة وذلك وفقًا للجمعية البريطانية للتغذية.
التخلص-من-دهون-البطن

كيف يمكن التخلص من الدهون؟.. الخضراوات مهمة

الدهون المتراكمة في أجسامنا تعيقنا عن ارتداء الملابس التي نرغب بها، كما أنها من المحتمل أن تسبب لنا بعض الأمراض مثل السمنة، إذ كيف يمكنك التخلص من الدهون في بطنك؟ الدهون بشكل عام تؤثر على صحة الإنسان، لذا يجب القيام ببعض التغييرات في أسلوب الحياة بما في ذلك الطعام الذي نأكله وعدد ساعات النوم، وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة واللحوم المصنعة أيضًا، كل ما تأكله يؤثر بشكل واضح على صحتك وعلى العمر الافتراضي لأجهزة جسمك، لذا كن حريصًا على حياة صحية خالية من الأمراض.
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