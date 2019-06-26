نيجيريا تهزم غينيا وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م

نيجيريا

حقق منتخب نيجيريا فوزًا صعبًا على نظيره الغيني بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم على استاد الإ‘سكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 73 عن طريق اللاعب كينيث أوميريو وبذلك يرتفع رصيد نيجيريا إلى 6 نقاط يتصدر بهم المجموعة ويصبح أول المتأهلين إلى دور الـ16 نهائي البطولة.

المباراة جاءت متوسطة المستوى ولم تشهد أي إثارة واكتفى الفريقان بتبادل السيطرة على منطقة وسط الملعب خلال شوطي اللقاء الذي جاء فقير من الناحية الفنية.وجاءت محاولات الفريقين على كلا المرميين دون خطورة حقيقة، حيث جاء هدف الفوز للمنتخب النيجيري من ركلة ركنية استقبلها كينيث أوميريو برسية داخل شباك منتخب غينيا،