رياضة

نيجيريا تهزم غينيا وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م
نيجيريا
نيجيريا
حقق منتخب نيجيريا فوزًا صعبًا على نظيره الغيني بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم على استاد الإ‘سكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 73 عن طريق اللاعب كينيث أوميريو وبذلك يرتفع رصيد نيجيريا إلى 6 نقاط يتصدر بهم المجموعة ويصبح أول المتأهلين إلى دور الـ16 نهائي البطولة.
المباراة جاءت متوسطة المستوى ولم تشهد أي إثارة واكتفى الفريقان بتبادل السيطرة على منطقة وسط الملعب خلال شوطي اللقاء الذي جاء فقير من الناحية الفنية.وجاءت محاولات الفريقين على كلا المرميين دون خطورة حقيقة، حيث جاء هدف الفوز للمنتخب النيجيري من ركلة ركنية استقبلها كينيث أوميريو برسية داخل شباك منتخب غينيا،
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هانى-رمزى

من المسؤول عن فضائح معسكرات المنتخب؟

لا حديث في الشارع الرياضي خلال الساعات الماضية إلا عن فضيحة الفيديو الجنسي الخاص بعمرو وردة لاعب المنتخب الوطني، ما دفع هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى اتخاذ قرار باستبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة، قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة مع منتخب الكونغو الديمقراطية، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.
عزاء-والد اللاعب-احمد-حسام-ميدو (3)

نجوم الكرة في جنازة والد أحمد حسام ميدو «صور»

حرص عدد كبير من نجوم كرة القدم والرياضة على حضور جنازة حسام وصفي والد أحمد حسام ميدو، الذي وافته المنية ظهر اليوم الأربعاء، وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد السلام بمدينة نصر عقب صلاة العصر، وتواجد عدد كبير من نجوم الرياضة وعلى رأسهم محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد صلاح حسني، سيف زاهر، محمد شوقي، وعادل مصطفى وسيد متولي لمساندة ميدو في وفاة والده. ومن المقرر أن يقام العزاء في مسجد عمر بن عبدالعزيز، بجوار نادى هليوبوليس، في مصر الجديدة غدًا الخميس بعد صلاة المغرب.
احمد-حسام-ميدو

ماذا قال أحمد حسام «ميدو» عن والده؟

توفى ظهر اليوم الأربعاء، حسام وصفي، والد أحمد حسام (ميدو)، نجم المنتخب الوطني، ونادي الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي مصر المقاصة، وتحدث ميدو عن والده في برنامج المقصورة الذي كان يذاع عبر قناة DMC SPORTS، الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عام 2017، مشيرًا إلى أن والده كان مثالا للرجل المكافح المثابر من أجل عائلته لكي يعيشوا حياة كريمة. وقال ميدو خلال حديثه: "لما كبرت اكتشفت إن أبويا مثلي الأعلى في الحياة.. لما كبرت وبقى ليا عيلة اكتشفت أنه مثلي الأعلى مش في الكورة لكن كمنهج حياة".
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تونس

الخزري يحصل على جائزة أفضل لاعب بمباراة تونس وأنجولا

حصل وهبي الخزري مهاجم منتخب تونس على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام أنجولا التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد السويس، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، وقد انتهى اللقاء بالتعادل 1-1، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة، بذلك يحصل كل منتخب على نقطة واحدة.
السنغال-وتنزانيا ‎ (4)

السنغال تتخطى تنزانيا بسهولة في كأس الأمم الأفريقية

حقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلًا على نظيره التنزاني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث تشهد البطولة مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخها تم تقسيمهم على 6 مجموعات، جاء الهدف الأول للسنغال في الدقيقة 29 عن طريق بالدي دياو كايتا وأضاف كريبان دياتا الهدف الثاني في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، ليحصد السنغال 3 نقاط يتصدر بهم المجموعة بينما يبقى منتخب تنزانيا دون رصيد.
مدغشقر-و غينيا‎ (1)

«كان 2019».. التعادل يحسم مواجهة مدغشقر وغينيا

تعادل منتخب مدغشقر مع نظيره الغيني بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ليحصد بذلك كل منتخب نقطة واحدة وتعد هذه أول مشاركة لمنتخب مدغشقر في تاريخ بطولة أمم أفريقيا حيث لم يسبق لهذا المنتخب التأهل للبطولة من قبل، بهذه النتيجة يحتل المنتخبين المركزين الثاني والثالث بينما يحتل منتخب نيجيريا صدارة المجموعة بعد فوزه على بوروندي بهدف دون رد.
صامويل كالو

كأس الأمم.. نجم نيجيريا جاهز لمواجهة بوروندي

استقرت الحالة الصحية للاعب منتخب نيجيريا صامويل كالو، بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة بعد سقوطه في مران فريقه بسبب توقف عضلة القلب، وذلك حسبما أفاد رئيس اللجنة الطبية التابعة للجنة المنظمة لبطولة إفريقيا لمجموعة الإسكندرية، وقال إن صامويل كالو حالته مستقرة ويمكنه اللعب اليوم السبت، إذ أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها سلامة الشعيرات الدموية، وأوضح رئيس اللجنة الطبية التابعة للجنة المنظمة لبطولة إفريقيا أن السبب في تلك الإصابة هو فقدان اللاعب كمية كبيرة من السوائل "جفاف" ما أدى إلى إصابته.
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