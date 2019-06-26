نجوم الكرة في جنازة والد أحمد حسام ميدو «صور»

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٢ م

صلاة جنازة والد ميدو

حرص عدد كبير من نجوم كرة القدم والرياضة على حضور جنازة حسام وصفي والد أحمد حسام ميدو، الذي وافته المنية ظهر اليوم الأربعاء، وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد السلام بمدينة نصر عقب صلاة العصر، وتواجد عدد كبير من نجوم الرياضة وعلى رأسهم محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد صلاح حسني، سيف زاهر، محمد شوقي، وعادل مصطفى وسيد متولي لمساندة ميدو في وفاة والده. ومن المقرر أن يقام العزاء في مسجد عمر بن عبدالعزيز، بجوار نادى هليوبوليس، في مصر الجديدة غدًا الخميس بعد صلاة المغرب.

وحضر صلاة الجنازة كل من: محمود عبدالرازق «شيكابالا» لاعب الزمالك، وعادل مصطفى المدرب العام لمصر المقاصة، وطارق مصطفى نجم الزمالك السابق ومحمد عمارة نجم الأهلي السابق، ومحمد صبحي حارس الإسماعيلي السابق، والإعلاميان سيف زاهر وإبراهيم عبدالجواد، على حضور جنازة والد أحمد حسام ميدو المدير الفني