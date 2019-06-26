رياضة

نجوم الكرة في جنازة والد أحمد حسام ميدو «صور»

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٢ م
صلاة جنازة والد ميدو
صلاة جنازة والد ميدو
حرص عدد كبير من نجوم كرة القدم والرياضة على حضور جنازة حسام وصفي والد أحمد حسام ميدو، الذي وافته المنية ظهر اليوم الأربعاء، وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد السلام بمدينة نصر عقب صلاة العصر، وتواجد عدد كبير من نجوم الرياضة وعلى رأسهم محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد صلاح حسني، سيف زاهر، محمد شوقي، وعادل مصطفى وسيد متولي لمساندة ميدو في وفاة والده. ومن المقرر أن يقام العزاء في مسجد عمر بن عبدالعزيز، بجوار نادى هليوبوليس، في مصر الجديدة غدًا الخميس بعد صلاة المغرب.
وحضر صلاة الجنازة كل من: محمود عبدالرازق «شيكابالا» لاعب الزمالك، وعادل مصطفى المدرب العام لمصر المقاصة، وطارق مصطفى نجم الزمالك السابق ومحمد عمارة نجم الأهلي السابق، ومحمد صبحي حارس الإسماعيلي السابق، والإعلاميان سيف زاهر وإبراهيم عبدالجواد، على حضور جنازة والد أحمد حسام ميدو المدير الفني
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من المسؤول عن فضائح معسكرات المنتخب؟

لا حديث في الشارع الرياضي خلال الساعات الماضية إلا عن فضيحة الفيديو الجنسي الخاص بعمرو وردة لاعب المنتخب الوطني، ما دفع هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى اتخاذ قرار باستبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة، قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة مع منتخب الكونغو الديمقراطية، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.
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نيجيريا تهزم غينيا وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم

حقق منتخب نيجيريا فوزًا صعبًا على نظيره الغيني بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم على استاد الإ‘سكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 73 عن طريق اللاعب كينيث أوميريو وبذلك يرتفع رصيد نيجيريا إلى 6 نقاط يتصدر بهم المجموعة ويصبح أول المتأهلين إلى دور الـ16 نهائي البطولة.
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ماذا قال أحمد حسام «ميدو» عن والده؟

توفى ظهر اليوم الأربعاء، حسام وصفي، والد أحمد حسام (ميدو)، نجم المنتخب الوطني، ونادي الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي مصر المقاصة، وتحدث ميدو عن والده في برنامج المقصورة الذي كان يذاع عبر قناة DMC SPORTS، الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عام 2017، مشيرًا إلى أن والده كان مثالا للرجل المكافح المثابر من أجل عائلته لكي يعيشوا حياة كريمة. وقال ميدو خلال حديثه: "لما كبرت اكتشفت إن أبويا مثلي الأعلى في الحياة.. لما كبرت وبقى ليا عيلة اكتشفت أنه مثلي الأعلى مش في الكورة لكن كمنهج حياة".
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احمد-حسام-ميدو

ماذا قال أحمد حسام «ميدو» عن والده؟

توفى ظهر اليوم الأربعاء، حسام وصفي، والد أحمد حسام (ميدو)، نجم المنتخب الوطني، ونادي الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي مصر المقاصة، وتحدث ميدو عن والده في برنامج المقصورة الذي كان يذاع عبر قناة DMC SPORTS، الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عام 2017، مشيرًا إلى أن والده كان مثالا للرجل المكافح المثابر من أجل عائلته لكي يعيشوا حياة كريمة. وقال ميدو خلال حديثه: "لما كبرت اكتشفت إن أبويا مثلي الأعلى في الحياة.. لما كبرت وبقى ليا عيلة اكتشفت أنه مثلي الأعلى مش في الكورة لكن كمنهج حياة".
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شيكابالا يظهر في الزمالك لتحديد مصيره

حضر محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مقر النادي للاجتماع مع مجلس الإدارة وحسم مصيره بشكل نهائي مع الفريق سواء بالبقاء أو الرحيل إلى مصر للمقاصة، حيث اجتمع شيكا مع الإدارة البيضاء وحسم مصيره بشكل نهائي مع الفريق في الفترة المقبلة، بعد العروض التي وصلت له من بعض الأندية وعلى رأسها مصر للمقاصة عن طريق أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الفيومي الذي يرغب في ضمه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل لقناعته بقدراته وإمكانياته بشكل كبير.
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ميدو: مستعد أرجع شيكابالا أفضل لاعب في مصر

قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد لمصر للمقاصة، إنه مستعد لإعادة محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب فريق الزمالك، أفضل لاعب في مصر. وتحدث ميدو لبرنامج الماتش عبر قناة «صدى البلد» عن احتمالية ضم الفريق الفيومي لمحمود عبد الرازق، نجم القلعة البيضاء الذي عاد من إعارة في أبولون اليوناني. وتابع: «مستعد أعيد شيكابالا كأفضل لاعب في مصر مثلما حدث في الإسماعيلي من قبل، ولكن القرار يظل في يد مجلس إدارة مصر للمقاصة». وواصل: «مجلس الإدارة هو من يقرر، شيكابالا لاعب كبير، ظلم نفسه أحيانا وتعرض للظلم فى أحيان أخرى».
محمد-ممدوح-هاشم (1)

محمد ممدوح هاشم ينتقل إلى بوخارست الروماني

انتقل محمد ممدوح هاشم نجم المنتخب المصري لكرة اليد ونجم الزمالك السابق، رسميا إلى نادي بوخارست الروماني، قادما من مونبلييه الفرنسي، حيث وقع هاشم على عقود الانضمام للنادي الروماني، لمدة موسم وحيد، في صفقة حرة. وبدأت مسيرة ممدوح هاشم مع مونبلييه الفرنسي الموسم قبل الماضي، بعدما انتقل إليه على سبيل الإعارة من مواطنه إكس، كما ساهم نجم منتخب يد الفراعنة مع مونبلييه في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وهو أول لاعب مصري لكرة اليد يتوج بدوري أبطال أوروبا.
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