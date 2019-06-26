طرح البرومو الرسمي لـ«ولاد رزق 2» خلال أيام

تحرير:التحرير ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م

ولاد رزق

يستعد القائمون على فيلم "ولاد رزق 2"، لطرح البرومو الرسمي للعمل، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد طرح برومو أولي قبل عدة أسابيع، كما واصل أبطال العمل الدعاية له عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث شاركوا صورًا لهم من الكواليس، مصحوبة بعبارات ترددها شخصياتهم في الفيلم. وفي سياق متصل، اقترب المخرج طارق العريان من إنهاء تصوير الفيلم كاملا، حيث لم يتبق له سوى المشاهد الأخيرة، التي من المفترض أن ينجزها قريبًا، حتى يلحق الفيلم بالعرض خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

"ولاد رزق 2– عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، وخالد الصاوى، وإياد نصار، وباسم سمرة، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركتي سينرجى فيلمز،