فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

طرح البرومو الرسمي لـ«ولاد رزق 2» خلال أيام

تحرير:التحرير ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م
ولاد رزق
ولاد رزق
يستعد القائمون على فيلم "ولاد رزق 2"، لطرح البرومو الرسمي للعمل، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد طرح برومو أولي قبل عدة أسابيع، كما واصل أبطال العمل الدعاية له عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث شاركوا صورًا لهم من الكواليس، مصحوبة بعبارات ترددها شخصياتهم في الفيلم. وفي سياق متصل، اقترب المخرج طارق العريان من إنهاء تصوير الفيلم كاملا، حيث لم يتبق له سوى المشاهد الأخيرة، التي من المفترض أن ينجزها قريبًا، حتى يلحق الفيلم بالعرض خلال موسم عيد الأضحى المبارك.
"ولاد رزق 2– عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، وخالد الصاوى، وإياد نصار، وباسم سمرة، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركتي سينرجى فيلمز،
اقرأ المزيد
نيكول سابا

نيكول سابا.. عارضة أزياء اكتشفها عادل إمام سينمائيا

نيكول سابا.. دخلت مجال الفن بالصدفة لأنها من البداية لم تكن تفكر فيه، فهي خريجة كلية الآداب قسم علم النفس من الجامعة اللبنانية، وهي بالأساس كانت تعمل كعارضة أزياء مع شقيقتها "نادين"، وجاءتها فرصة عام 1997 وشاركت في كليب «عيني» للفنانين هشام عباس وحميد الشاعري، بينما نقلتها الحقيقية كانت بسبب صورة لها رآها النجم الكبير عادل إمام على غلاف إحدى المجلات، فطلب أن يتم إحضار صاحبتها لتكون أمامه في عمل سيُحقق لها نجومية كبيرة، ومن هنا انطلقت في المجال الفني، وعلى الرغم من ذلك لم تنس عملها كعارضة.
مهرجان الجونة السنيمائي 2017

الجونة السينمائي يمد طلبات تقديم الأفلام لـ2 يوليو

قرر القائمون على مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الأربعاء، مد الموعد النهائي لقبول طلبات التقديم لمنصة الجونة السينمائية، لمدة أسبوع، ليصبح الموعد النهائي 2 يوليو المقبل، موضحين أنه يمكن لصناع الأفلام الذين يعملون على مشاريع أفلامهم التقديم قبل هذا الموعد، للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان، والتي تقام بمدينة الجونة بالغردقة، سبتمبر القادم. تعد منصة الجونة فعالية موجهة لصناعة السينما، لدعم وتمكين صناع الأفلام العرب، وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لهم.
كازابلانكا (1)

أفلام العيد في 20 يوما| كازابلانكا الأول بـ58 مليونا

ما زالت المنافسة قائمة بين أفلام موسم عيد الفطر السينمائي، وهي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وبعد مرور 3 أسابيع منذ طرح هذه الأفلام في دور العرض السينمائية، جاءت الإيرادات الإجمالية لصالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بإيرادات وصلت إلى 58 مليونا و869 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل، وهو تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور و"سينرجي فيلمز".
اقرأ المزيد من الأخبار
صلاح-الجهينى (1)

مؤلف «ولاد رزق» يعلن عن تحضيره لـ«الشايب»

أعلن المؤلف صلاح الجهيني عن تحضيره لفيلم جديد يحمل اسم «الشايب»، وكتب عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: "فيلم الشايب يا جماعة قصتي وتأليفي بالاشتراك مع السيناريست الجامد كريم أسامة اللي هتسمعوا عنه كلام كتير الفترة الجاية". وينتظر صلاح الجهيني عرض الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، الذي طرح الإعلان التشويقي له، ومن المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى. ويظهر في الإعلان "ولاد رزق" الأربعة "أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم" وصديقهم أحمد داوود، وهم يواصلون جرائمهم، كما يظهر الفنان محمد ممدوح، والنجمان خالد الصاوي وباسم سمرة اللذان انضما للفيلم.
أسر ياسين

آسر ياسين مفاجأة الجزء الثاني من «ولاد رزق»

يظهر الفنان آسر ياسين في أحداث فيلم "ولاد رزق 2"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائية فى عيد الأضحى المقبل، ضيف شرف، وبالفعل صوّر "آسر" عدة مشاهد مع النجمين أحمد عز وأحمد داوود، ويعد دوره محوريا في أحداث "ولاد رزق 2" الذي يعد استثمارًا لنجاح الجزء الأول، وهو من إخراج طارق العريان. ويعوض بذلك آسر ياسين غيابه عن الوجود في الفترة الماضية، إذ إنه غاب عن الدراما التليفزيونية في موسم رمضان هذا العام بعدما صوّر 4 أيام فقط من مسلسله "النصابين" ثم توقف تصوير العمل لضيق الوقت وعدم اللحاق بالعرض الرمضاني.
رانيا-يوسف

رانيا ترقص على المزمار في حفل تخرج ابنتها (فيديو)

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها، فرحتها بتخرج ابنتها الكبرى "ياسمين" من مدرستها الثانوية، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» مقطع فيديو من الحفل ظهرت فيه وهي تبكي من فرحتها لرؤية ابنتها تنهي مرحلة تعليمية مهمة في حياتها، كما حرصت على التقاط صور لها وهي تتسلم شهادة تخرجها من على المسرح، وظهر معها في الفيديو الفنان أحمد السقا، وهنأها على تخرج ابنتها، ولم تكتف رانيا يوسف بهذا فقط، حيث قامت بالرقص مع ابنتها على أنغام الطبل والمزمار.
احمد-فلوكس-هنا-شيحة

العائلة أولا.. شعار الفيشاوي وهنا شيحة بهذه الفترة

حرص الفنان أحمد الفيشاوي، اليوم الأحد، على التعبير عن حبه الكبير لوالديه وأسرته، حيث وجه رسالة خاصة إلى والده الفنان فاروق الفيشاوي ووالدته الفنانة سمية الألفي، ونشر عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة لهما وكتب: "العائلة أولًا، أحبكما كثيرًا". نفس الأمر فعلته الفنانة هنا شيحة، حيث نشرت أيضًا مجموعة من الصور تجمعها بشقيقاتها الثلاث حلا شيحة، ورشا شيحة، ومايا شيحة، بجانب صور مع والدها ووالدتها وأبنائها، معلّقةً بالعبارة ذاتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "العائلة أولًا".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org