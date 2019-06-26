من المسؤول عن فضائح معسكرات المنتخب؟

يبدو أن الأزمات والفضائح أصبحت شعار معسكرات المنتخب الوطني سواء مع هيكتور كوبر أو مع المكسيكي خافيير أجيري، كان آخرها فضيحة عمرو وردة الذي تم استبعاده اليوم

تحرير:مصطفى محمود ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م

جهاز المنتخب

لا حديث في الشارع الرياضي خلال الساعات الماضية إلا عن فضيحة الفيديو الجنسي الخاص بعمرو وردة لاعب المنتخب الوطني، ما دفع هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى اتخاذ قرار باستبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة، قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة مع منتخب الكونغو الديمقراطية، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" فيديو للاعب عمرو وردة في وضع غير أخلاقي تم نشره عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» عن طريق فتاة مكسيكية ارتبط بها اللاعب منذ عدة أشهر، وهذه ليست الأزمة الأولى للاعب فقد شهدت الأيام الماضية فضيحة مماثلة، بعد أن قامت إحدى عارضات الأزياء