رياضة

من المسؤول عن فضائح معسكرات المنتخب؟

يبدو أن الأزمات والفضائح أصبحت شعار معسكرات المنتخب الوطني سواء مع هيكتور كوبر أو مع المكسيكي خافيير أجيري، كان آخرها فضيحة عمرو وردة الذي تم استبعاده اليوم
تحرير:مصطفى محمود ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م
جهاز المنتخب
جهاز المنتخب
لا حديث في الشارع الرياضي خلال الساعات الماضية إلا عن فضيحة الفيديو الجنسي الخاص بعمرو وردة لاعب المنتخب الوطني، ما دفع هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى اتخاذ قرار باستبعاد اللاعب من معسكر الفراعنة، قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة مع منتخب الكونغو الديمقراطية، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" فيديو للاعب عمرو وردة في وضع غير أخلاقي تم نشره عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» عن طريق فتاة مكسيكية ارتبط بها اللاعب منذ عدة أشهر، وهذه ليست الأزمة الأولى للاعب فقد شهدت الأيام الماضية فضيحة مماثلة، بعد أن قامت إحدى عارضات الأزياء
اقرأ المزيد
عزاء-والد اللاعب-احمد-حسام-ميدو (3)

نجوم الكرة في جنازة والد أحمد حسام ميدو «صور»

حرص عدد كبير من نجوم كرة القدم والرياضة على حضور جنازة حسام وصفي والد أحمد حسام ميدو، الذي وافته المنية ظهر اليوم الأربعاء، وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد السلام بمدينة نصر عقب صلاة العصر، وتواجد عدد كبير من نجوم الرياضة وعلى رأسهم محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد صلاح حسني، سيف زاهر، محمد شوقي، وعادل مصطفى وسيد متولي لمساندة ميدو في وفاة والده. ومن المقرر أن يقام العزاء في مسجد عمر بن عبدالعزيز، بجوار نادى هليوبوليس، في مصر الجديدة غدًا الخميس بعد صلاة المغرب.
نيجيريا - سيشل‎

نيجيريا تهزم غينيا وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم

حقق منتخب نيجيريا فوزًا صعبًا على نظيره الغيني بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم على استاد الإ‘سكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 73 عن طريق اللاعب كينيث أوميريو وبذلك يرتفع رصيد نيجيريا إلى 6 نقاط يتصدر بهم المجموعة ويصبح أول المتأهلين إلى دور الـ16 نهائي البطولة.
احمد-حسام-ميدو

ماذا قال أحمد حسام «ميدو» عن والده؟

توفى ظهر اليوم الأربعاء، حسام وصفي، والد أحمد حسام (ميدو)، نجم المنتخب الوطني، ونادي الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي مصر المقاصة، وتحدث ميدو عن والده في برنامج المقصورة الذي كان يذاع عبر قناة DMC SPORTS، الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عام 2017، مشيرًا إلى أن والده كان مثالا للرجل المكافح المثابر من أجل عائلته لكي يعيشوا حياة كريمة. وقال ميدو خلال حديثه: "لما كبرت اكتشفت إن أبويا مثلي الأعلى في الحياة.. لما كبرت وبقى ليا عيلة اكتشفت أنه مثلي الأعلى مش في الكورة لكن كمنهج حياة".
اقرأ المزيد من الأخبار
اجيري (4)

تفاصيل جلسة أجيري مع لاعبي المنتخب بعد أزمة السوشيال

علمت "التحرير" تفاصيل الجلسة التي عقدها خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني مع لاعبيه ظهر اليوم بعد الأزمة التي تفجرت عقب نشر موديل على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، بعض المحادثات التي تتهم فيها عمرو وردة بالتحرش بها، كما نشرت الموديل فيديو بخاصية «ستوري» عبر حسابها على «إنستجرام» قالت خلاله: «استنوا عليّ شوية النهارده بس أفضى وأنزلكم حاجة هتسليكم جدا وهتحزنكم وتقرفكم برضو جدا بس ده الواقع اللي لازم نفهمه». وبمجرد أن نشرت الموديل "البوست" على صفحتها انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة وسط ردود أفعال واسعة.
مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (1)

شاهد الصورة الرسمية للمنتخب الوطني في أمم إفريقيا

كشف الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، عن صورة المنتخب الوطني الرسمية قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم بأيام، حيث تلتقي مصر في مباراة افتتاح البطولة مع منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء الجمعة المقبل. وشهدت الصورة الرسمية للمنتخب الوطني، ظهور جميع اللاعبين الذين اختارهم المدرب المكسيكي خافيير أجيري، ضمن قائمة الـ23 التي ستخوض مشوار المنتخب الوطني في البطولة، بالإضافة إلى محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة، الذي تم استبعاده من القائمة النهائية لكنه فضل البقاء في المعسكر.
انتظام-ومحمد-صلاح-للتدريبات (2)

سر ارتداء محمد صلاح شارة قيادة الفراعنة أمام غينيا

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، عن سر ارتداء محمد صلاح شارة القائد "الكابتن" في الودية الأخيرة للمنتخب أمام غينيا، والتي أقيمت أمس الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، وانتهت بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في آخر الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل. وأوضح رمزي في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي، لا علاقة له بارتداء صلاح للشارة، ولم يتدخل من قريب أو من بعيد في الأمر مثلما تردد بعد اللقاء.
منتخب مصر

منتخب مصر يكشف عن الورقة الرابحة للفوز بأمم إفريقيا

أكد هاني رمزي، مساعد المدير الفني للمنتخب الوطني، أن تجربة غينيا اليوم تأتي في إطار الاطمئنان على جميع اللاعبين في القائمة وتجهيزهم لكل طرق اللعب التي أعدها الجهاز الفني لخوض غمار البطولة الإفريقية، وأضاف رمزي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الجهاز الفني يقف بالفعل على نسبة كبيرة من التشكيل الأساسي، لكن لا بد أن يكون كل اللاعبين على مستوى بدني وفني عال، لأن مشوار البطولة طويل، وسيكون لكل لاعب دوره فيها، وقال إن الروح العالية التي أبداها اللاعبون في معسكرهم الحالي تجعل الجهاز الفني مطمئنا على تماسك الفريق وقدرته على تحقيق النتائج المرجوة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org