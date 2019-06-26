حكاية حلم مشبوه أنهى رحلة صاحب مصنع خلف القضبان

ظن صاحب مصنع غير مرخص لمنتجات الألبان أن حيلته الشيطانية لن تنكشف خباياها، لكن رجال إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة كانوا له بالمرصاد وكشفوا المستور

تحرير:محمد الشاملي ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م

مصنع منتجات ألبان - أرشيفية

جهود متواصلة تقدمها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها لاسيما التي تتعلق بالمجالات التموينية حرصا على سلامة صحة المواطنين والتصدي لجشع التجار وظاهرة الغش التجاري في إطار توجيهات القيادة السياسية بحماية محدودي الدخل، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية حقق ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة نتائج إيجابية عدة في إطار ملاحقة أصحاب المصانع والمحلات التجارية غير المرخصة التي تطرح مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.

جلسة معتادة على أحد المقاهي جنوب محافظة الجيزة جمعت "أحمد" -اسم مستعار- بصديق قديم، أخبره بأن الأمور ليست على مايرام، وأنه يبحث عن طريقة تنتشله من ويلات الفقر الذي يحاصره، يقطع حديثهما مرور أحد الباعة معلنا عن بيع "زبدة فلاحي" بسعر أقل من المتداول في الأسواق وسط إقبال كثيرين على عملية الشراء. جاء ظهور