حكاية حلم مشبوه أنهى رحلة صاحب مصنع خلف القضبان
ظن صاحب مصنع غير مرخص لمنتجات الألبان أن حيلته الشيطانية لن تنكشف خباياها، لكن رجال إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة كانوا له بالمرصاد وكشفوا المستور
تحرير:محمد الشاملي
٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م
مصنع منتجات ألبان - أرشيفية
جهود متواصلة تقدمها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها لاسيما التي تتعلق بالمجالات التموينية حرصا على سلامة صحة المواطنين والتصدي لجشع التجار وظاهرة الغش التجاري في إطار توجيهات القيادة السياسية بحماية محدودي الدخل، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية حقق ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة نتائج إيجابية عدة في إطار ملاحقة أصحاب المصانع والمحلات التجارية غير المرخصة التي تطرح مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.
جلسة معتادة على أحد المقاهي جنوب محافظة الجيزة جمعت "أحمد" -اسم مستعار- بصديق قديم، أخبره بأن الأمور ليست على مايرام، وأنه يبحث عن طريقة تنتشله من ويلات الفقر الذي يحاصره، يقطع حديثهما مرور أحد الباعة معلنا عن بيع "زبدة فلاحي" بسعر أقل من المتداول في الأسواق وسط إقبال كثيرين على عملية الشراء.
جاء ظهور
جلسة معتادة على أحد المقاهي جنوب محافظة الجيزة جمعت "أحمد" -اسم مستعار- بصديق قديم، أخبره بأن الأمور ليست على مايرام، وأنه يبحث عن طريقة تنتشله من ويلات الفقر الذي يحاصره، يقطع حديثهما مرور أحد الباعة معلنا عن بيع "زبدة فلاحي" بسعر أقل من المتداول في الأسواق وسط إقبال كثيرين على عملية الشراء.
جاء ظهور ذلك البائع بمثابة المُلهم، اختمرت في ذهن هذا الشخص فكرة إنشاء مصنع لتصنيع الزبدة والسمنة دون الالتزامات بالاشتراطات الصحية ومعايير السلامة الصناعية بحثا عن تحقيق المال بأقل تكلفة.
وقع اختيار "أحمد" على مخزن بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، اتخذه كمصنع منتجات ألبان بدون ترخيص وكانت أولى خطواته تجميع كميات كبيرة من السمن النباتى وإعادة تصنيعها لإيهام المواطنين بأنها زبدة فلاحي خلافًا للحقيقة محققا أرباحا طائلة بطريقة غير مشروعة فضلا عن كونه يعرض حياة المواطنين للخطر من طرحه سلعا غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
ظن صاحب المصنع أن خطته تسير بنجاح مستبعدا كشف أمره وسقوطه في قبضة مباحث التموين التي كانت له بالمرصاد، إذ رصد رجال الشرطة نشاطه غير المشروع منذ البداية استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة والتصدى لحالات الغش التجاري.
معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة أكدت قيام صاحب مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة العياط بتجميع كميات كبيرة من السمن النباتى وإعادة تصنيعها لإيهام المواطنين بأنها "زبدة فلاحى" خلافًا للحقيقة وإعادة طرحها بالأسواق مستغلا إقبال المواطنين على تلك الأصناف من السلع وعدم وجود سجل صناعى مما يعد غشًّا للمواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة.
بالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتهم في حالة تلبس، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم استهداف المصنع بمأمورية مكبرة بالاشتراك مع لجنة من الجهات المعنية في مقدمتها الصحة وأمكن ضبط المتحرى عنه.
بتفتيش المصنع تم ضبط 37 كرتونة معبأة "زبدة، سمن نباتى" زنة الواحدة 25 كيلو جرام، 27 قالب "سمن نباتى" زنة الواحد 10 كيلو جرامات، 35 جوالا معبأة "زبدة" زنة الواحد 50 كيلو جراما، 10 شنط بلاستيكية معبأة "زبدة" زنة الواحدة 10 كيلو جرامات، و21 إناء معبأ "زبدة، سمن نباتى" زنة الواحدة 30 كيلو جراما بالإضافة إلى 5 ثلاجات تجميد تحتوى على كمية من الزبدة وزنت جميعها 750 كيلو جراما والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.
وبلغ إجمالى المضبوطات 3,750 طن "سمنة، زبدة، سمن نباتى" مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما جاء بتقرير اللجنة المرافقة للحملة، وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
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