جريمة

حكاية حلم مشبوه أنهى رحلة صاحب مصنع خلف القضبان

ظن صاحب مصنع غير مرخص لمنتجات الألبان أن حيلته الشيطانية لن تنكشف خباياها، لكن رجال إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة كانوا له بالمرصاد وكشفوا المستور
تحرير:محمد الشاملي ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م
مصنع منتجات ألبان - أرشيفية
مصنع منتجات ألبان - أرشيفية
جهود متواصلة تقدمها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها لاسيما التي تتعلق بالمجالات التموينية حرصا على سلامة صحة المواطنين والتصدي لجشع التجار وظاهرة الغش التجاري في إطار توجيهات القيادة السياسية بحماية محدودي الدخل، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية حقق ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة نتائج إيجابية عدة في إطار ملاحقة أصحاب المصانع والمحلات التجارية غير المرخصة التي تطرح مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.
جلسة معتادة على أحد المقاهي جنوب محافظة الجيزة جمعت "أحمد" -اسم مستعار- بصديق قديم، أخبره بأن الأمور ليست على مايرام، وأنه يبحث عن طريقة تنتشله من ويلات الفقر الذي يحاصره، يقطع حديثهما مرور أحد الباعة معلنا عن بيع "زبدة فلاحي" بسعر أقل من المتداول في الأسواق وسط إقبال كثيرين على عملية الشراء. جاء ظهور
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لحظات الرعب في حريق ورشة ومعرض أحذية بباب الشعرية

هدوء يسود الحي الشعبي، حركة المارة في ارتفاع مستمر وسط حالة من الانسيابية المرورية مع اقتراب غروب الشمس، يقطع تلك الحالة تصاعد أدخنة كثيفة من ورشة أحذية ملحقة بمعرض داخل برج سكني في منطقة باب الشعرية، تبدلت الأجواء، كر وفر، صراخ وعويل، استغاثات العاملين في المنشأتين التقطتها مسامع الحضور ليقرروا طلب النجدة بالاتصال هاتفيا برقم المطافئ طالبين سرعة الدفع بتعزيزات من سيارات الإطفاء للحيلولة دون وقوع كارثة تحصد أرواح أبرياء دون ذنب قد اقترفوه إلا بحثهم عن رزق حلال.
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10 آلاف جنيه غرامة في اتهام محمد رمضان بسب مدير mbc

أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي، في جلستها اليوم الأربعاء، الحكم الصادر ضد الفنان محمد رمضان بتغريمه 10 آلاف جنيه، وإلغاء الحكم القاضي بحبسه 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وذلك على خلفية اتهامه بالسب والتشهير بمحمد عبدالمتعال مدير عام قنوات "إم بي سي"، وكان المحامي أشرف عبدالعزيز عضو هيئة الدفاع عن محمد عبدالمتعال أقام دعوى يتهم فيها الفنان محمد رمضان ببث فيديو على صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته وسائل الإعلام يظهر خلاله وهو يقوم بسب موكله.
جثة

حفلة جنس انتهت بجثة.. قصة جريمة العجوز والحسناء

لم تمنعه شيبته من السقوط في بحر الرذيلة، بلغ من العمر أرذله دون أن يتخلص من تلك العادة السيئة، حفلاته الجنسية التي يقيمها في شقته لا تتوقف مستغلا إقامته بمفرده بحثا عن إشباع نزواته الشيطانية الدنيئة غير عابئ بسوء أو حسن الخاتمة، ظل يرتكب الخطيئة تلو الأخرى، بات المنزل بيئة خصبة لشياطين الإنس والجن على حد سواء، لكن الموظف بالمعاش لم يدر بما ينتظره عندما كتبت ساقطتان، تربطه علاقة غير شرعية بإحداهما، الفصل الأخير في حياته بجريمة أضحت حديث الساعة بمحافظة القليوبية.
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حريق هائل في عمارة تجارية بميدان باب الشعرية

نشب حريق هائل، قبل قليل، في عمارة بها معارض أحذية بميدان باب الشعرية، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه، بعد تصاعد ألسنة اللهب إلى عنان السماء، وحرصت قوات الإطفاء بالتعاون مع رجال المباحث على إخلاء العقار من السكان، خشية حدوث إصابات بينهم نتيجة الاختناقات بسبب تصاعد الأدخنة الناتجة عن الحريق، في الوقت الذي يكافح فيه رجال الإطفاء الحريق من خلال الدفع بخزانات المياه نحو موقع الحريق، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
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شاى

شاي بالتراب..كواليس مداهمة مصنع بير سلم في برج العرب

البحث وراء المال وتحقيق ثروة طائلة بغض الطرف عن شرعية الطريقة مقتديا بمقولة الفليسوف الإيطالي ميكيافيلي "الغاية تبرر الوسيلة"، كانت طريقة مدير المصنع الذي قاده تفكيره إلى خوض غمار التجارة لكن بطريقة مخالفة للقانون؛ إذ عمد إلى تجميع كميات كبيرة من هوالك وبقايا وكنسة مصانع الشاي ونخلها، وإعادة تعبئتها داخل أجولة بدون بيانات تجارية ومن ثم طرحها في الأسواق وتوزيعها على المحلات التجارية بأسعار أقل من المتداولة محققا مكاسب طائلة بطريقة غير شرعية بالإضافة إلى تعريض حياة المواطنين للخطر.
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كيف تصدى حي الهرم لمطاعم ومحلات الموت في الهضبة؟

حي سكني يقطنه الملايين، يحظى بمتابعة دقيقة وحملات تفتيشية مكبرة لا تتوقف من قبل الأجهزة المعنية في مقدمتها قوات الشرطة يتبعها القائمون على إدارة حي الهرم بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع، الذي يولي اهتماما كبيرا بمنطقة الهرم نظرا لكثافتها السكانية المرتفعة، فضلا عن أنها تضم منشآت حيوية بعضها أثري يقصده السائحون من مختلف البلدان للاستمتاع بالحضارة الفرعونية في حضرة أهرامات الجيزة الثلاثة وتمثال أبي الهول.
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مباحث التموين تحبط طرح لحوم مذبوحة خارج مجازر الدولة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 87 قضية تموينية تنوعت ما بين 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 19 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 11 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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85 قضية تموينية حصيلة جهود مباحث الجيزة خلال 24 ساعة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 85 قضية تموينية تنوعت ما بين 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 13 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 11 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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