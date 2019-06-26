10 آلاف جنيه غرامة في اتهام محمد رمضان بسب مدير mbc

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م

الفنان محمد رمضان

أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي، في جلستها اليوم الأربعاء، الحكم الصادر ضد الفنان محمد رمضان بتغريمه 10 آلاف جنيه، وإلغاء الحكم القاضي بحبسه 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وذلك على خلفية اتهامه بالسب والتشهير بمحمد عبدالمتعال مدير عام قنوات "إم بي سي"، وكان المحامي أشرف عبدالعزيز عضو هيئة الدفاع عن محمد عبدالمتعال أقام دعوى يتهم فيها الفنان محمد رمضان ببث فيديو على صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته وسائل الإعلام يظهر خلاله وهو يقوم بسب موكله.

وفي دعواه طالب أشرف عبد العزيز محامي محمد عبدالمتعال مدير عام قنوات "إم بي سي" بُمعاقبة الفنان محمد رمضان بتهمة السب والقذف وفقا لمواد قانون العقوبات 171، و188، و306، و307، و308. وفي وقت سابق أمرت محكمة جنح الدقي بحبس الفنان 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه غيابيا، وتقدم معارضا على الحكم وتم تعديل عقوبة