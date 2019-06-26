جريمة

فتاة ليل وقطعة قماش.. حقيقة العثور على جثة مسن بطوخ

تحرير:هيثم بطاح ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م
جثة- صورة أرشيفية
جثة- صورة أرشيفية
قرر أحمد الميهى رئيس نيابة طوخ بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، حبس فتاة ليل وثلاثة آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بقتل موظف بالمعاش، ووجهت لهم النيابة العامة تهمتي القتل مع سبق الإصرار والترصد والسرقة. كان العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ تلقى بلاغًا بشأن العثور على جثة "إبراهيم ع ب"، بالمعاش ومقيم مساكن حي الزهور دائرة المركز داخل شقته، موثّق القدمين، وسرقت متعلقاته الشخصية وبعض محتويات الشقة. ونجح فريق بحث، قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، إلى كشف الحقيقة.
وتبين أن وراء ارتكاب الحادث كل من "رانيا ش م "، 23 سنة، دون عمل من محافظة الغربية والسابق اتهامها في 3 قضايا "مخدرات وآداب عامة وسرقة متنوعة"، و"رحاب ر م"، 44 سنة، دون عمل من القاهرة السابق اتهامها في 3 قضايا "خطف شخص وآداب عامة"، و"أحمد ع ف"، 26 سنة، عاطل من القاهرة "زوج الثانية"، و"محمود ج ع" 38 سنة،
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لحظات الرعب في حريق ورشة ومعرض أحذية بباب الشعرية

هدوء يسود الحي الشعبي، حركة المارة في ارتفاع مستمر وسط حالة من الانسيابية المرورية مع اقتراب غروب الشمس، يقطع تلك الحالة تصاعد أدخنة كثيفة من ورشة أحذية ملحقة بمعرض داخل برج سكني في منطقة باب الشعرية، تبدلت الأجواء، كر وفر، صراخ وعويل، استغاثات العاملين في المنشأتين التقطتها مسامع الحضور ليقرروا طلب النجدة بالاتصال هاتفيا برقم المطافئ طالبين سرعة الدفع بتعزيزات من سيارات الإطفاء للحيلولة دون وقوع كارثة تحصد أرواح أبرياء دون ذنب قد اقترفوه إلا بحثهم عن رزق حلال.
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10 آلاف جنيه غرامة في اتهام محمد رمضان بسب مدير mbc

أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي، في جلستها اليوم الأربعاء، الحكم الصادر ضد الفنان محمد رمضان بتغريمه 10 آلاف جنيه، وإلغاء الحكم القاضي بحبسه 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وذلك على خلفية اتهامه بالسب والتشهير بمحمد عبدالمتعال مدير عام قنوات "إم بي سي"، وكان المحامي أشرف عبدالعزيز عضو هيئة الدفاع عن محمد عبدالمتعال أقام دعوى يتهم فيها الفنان محمد رمضان ببث فيديو على صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته وسائل الإعلام يظهر خلاله وهو يقوم بسب موكله.
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حكاية حلم مشبوه أنهى رحلة صاحب مصنع خلف القضبان

جهود متواصلة تقدمها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها لاسيما التي تتعلق بالمجالات التموينية حرصا على سلامة صحة المواطنين والتصدي لجشع التجار وظاهرة الغش التجاري في إطار توجيهات القيادة السياسية بحماية محدودي الدخل، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية حقق ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة نتائج إيجابية عدة في إطار ملاحقة أصحاب المصانع والمحلات التجارية غير المرخصة التي تطرح مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.
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حفلة جنس انتهت بجثة.. قصة جريمة العجوز والحسناء

لم تمنعه شيبته من السقوط في بحر الرذيلة، بلغ من العمر أرذله دون أن يتخلص من تلك العادة السيئة، حفلاته الجنسية التي يقيمها في شقته لا تتوقف مستغلا إقامته بمفرده بحثا عن إشباع نزواته الشيطانية الدنيئة غير عابئ بسوء أو حسن الخاتمة، ظل يرتكب الخطيئة تلو الأخرى، بات المنزل بيئة خصبة لشياطين الإنس والجن على حد سواء، لكن الموظف بالمعاش لم يدر بما ينتظره عندما كتبت ساقطتان، تربطه علاقة غير شرعية بإحداهما، الفصل الأخير في حياته بجريمة أضحت حديث الساعة بمحافظة القليوبية.
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«ضربت راسه في الحيط».. حبس متهمة بقتل حماها في بولاق

تجردت «إيمان» من كل معاني الإنسانية بعدما تلاشت من قلبها الرحمة، وأقدمت على قتل والد زوجها المحبوس فى إحدى القضايا وضربت رأسه في الحائط مرات عديدة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، لتضررها من رعايته إذ إنه يتبرز على نفسه ويعاني من أمراض الشيخوخة، واعترفت بعد ضبطها بأنها حاولت قتله من ثلاث أيام إذ قامت بقطع رسغ يده، ولكنها سرعان ما انتابها شعور بالندم وقدمت له الإسعافات الأولية ولف الجرح لمنع النزيف إلا أنها كررت محاولتها لقتله مرة أخرى فقامت بضرب رأسه في الحائط.
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«جثة وحكايات غامضة».. ماذا حدث في شقة قارئة الفنجان؟

عاشت "عطا" حياتها وحيدة يملأها الغموض، تعيش بين جدران وسقف في شقتها بالحي الشعبي بالطابق الأرضي، لا تعرف سوى التسول نهارا من المارة منذ أن وطئت قدماها المنطقة، "هات شلن"، كانت تطلب مما شاء حظه أن يمر من أمامها، حتى اقترنت العملة باسمها، ولقبت بـ"عطا شلن"، وقراءة الفنجان ليلا هذا ما يعرفه عنها جيرانها.. حواديت وروايات تدور حول السيدة التي كانت تحكي أن لها أسرة كبيرة غنية ولكنها فضلت أن تعيش بمفردها، لا جديد في حياة السيدة اعتادت عليها، إلا أن شيئا ما حدث بدل سيناريو يومها المعتاد، إذ عثر الأهالي على جثتها لتموت وحيدة كما عاشت.
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وش إجرام.. هرب من الإصلاحية ليقتل صديقه المتسول

ساعات عمل متواصلة على مدار عدة أيام اتخذها فريق ضباط المباحث من قطاع الأمن العام والبحث الجنائي بمديرية أمن الغربية والقليوبية، لكشف لغز العثور على جثة شاب بنهر النيل بالغربية، وكانت الصعوبة فى التعرف على هوية القتيل عقب استخراجها من النهر وكانت ثاني الصعوبات فى كشف لغز الجريمة بعدما كشفت جثة القتيل عن وجود آثار عنف بها بالإضافة لتهشم جزء من الجمجمة، ولكن بداية كشف خيوط الجريمة انكشفت عندما توصل رجال المباحث لأحد شهود العيان الذى كان على معرفة بالمجني عليه وبدأ سرد قصته لرجال الأمن.
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«اللي هيقرب هيموت».. ليلة تقطيع «عريس السلام»

لم يدرك "أحمد" أنه لا مكان لأصحاب القلوب الرحيمة في عصر فرض فيه خفافيش الظلام سطوتهم، لا يعرفون سوى لغة الدم والسلاح، لم يتركوا مدينة السلام تنعم باسمها، وباتت لا تعرف إلا الحزن ولا تسمع سوى نعيق الغربان، كان يظن -وليس كل الظن إثما- أن الدنيا ليست بتلك القسوة، لم يغب عن يقينه أن عدالة السماء تقف بالمرصاد في وجه كل ظالم وتنصف ضعيفا قليل الحيلة، فعاش كما ظن واعتقد، واقفا يدافع عن مظلوم لا يقوى على الدفاع عن نفسه وحق ضائع على يد الأشرار الذين لم يتركوه وشأنه، قتلوه بدم بارد ليدفع حياته ثمنا غاليا بعدما طالته أيادي "ولاد الدم والظلام".
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