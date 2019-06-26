فتاة ليل وقطعة قماش.. حقيقة العثور على جثة مسن بطوخ
تحرير:هيثم بطاح
٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م
جثة- صورة أرشيفية
قرر أحمد الميهى رئيس نيابة طوخ بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، حبس فتاة ليل وثلاثة آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بقتل موظف بالمعاش، ووجهت لهم النيابة العامة تهمتي القتل مع سبق الإصرار والترصد والسرقة.
كان العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ تلقى بلاغًا بشأن العثور على جثة "إبراهيم ع ب"، بالمعاش ومقيم مساكن حي الزهور دائرة المركز داخل شقته، موثّق القدمين، وسرقت متعلقاته الشخصية وبعض محتويات الشقة.
ونجح فريق بحث، قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، إلى كشف الحقيقة.
وتبين أن وراء ارتكاب الحادث كل من "رانيا ش م "، 23 سنة، دون عمل من محافظة الغربية والسابق اتهامها في 3 قضايا "مخدرات وآداب عامة وسرقة متنوعة"، و"رحاب ر م"، 44 سنة، دون عمل من القاهرة السابق اتهامها في 3 قضايا "خطف شخص وآداب عامة"، و"أحمد ع ف"، 26 سنة، عاطل من القاهرة "زوج الثانية"، و"محمود ج ع" 38 سنة،
وتبين أن وراء ارتكاب الحادث كل من "رانيا ش م "، 23 سنة، دون عمل من محافظة الغربية والسابق اتهامها في 3 قضايا "مخدرات وآداب عامة وسرقة متنوعة"، و"رحاب ر م"، 44 سنة، دون عمل من القاهرة السابق اتهامها في 3 قضايا "خطف شخص وآداب عامة"، و"أحمد ع ف"، 26 سنة، عاطل من القاهرة "زوج الثانية"، و"محمود ج ع" 38 سنة، عاطل من القليوبية السابق اتهامه في عدد 17 قضية "مخدرات وسلاح وتبديد وسرقة مسكن وسرقة متنوعة مسجل شقى خطر".
تمكن المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ عقب تقنين الإجراءات من ضبط جميع المتهمين وبمواجهتهم بما توافر من معلومات أكدتها التحريات أقروا بصحتها، إذ قررت الأولى بمعرض اعترافاتها أنها ترتبط بالمجني عليه بعلاقة غير شرعية وتتردد على مسكنه لممارسة الرذيلة معه ونظرا لعلمها بظروفه المعيشية وإقامته بالشقة بمفرده فخطر في ذهنها فكرة التخلص منه والاستيلاء على متعلقاته.
وفى سبيل ذلك اتفقت مع باقي المتهمين على تنفيذ مخططها الإجرامي وفى يوم الحادث أمس الثلاثاء، توجهت لمسكن المجنى عليه وبرفقتها الثانية وعقب قيامها باصطحابه لغرفة النوم لممارسة الرذيلة معه قامت الثانية بالاتصال بالمتهمين الثالث والرابع إذ حضرا الشقة محل الواقعة.
ولدى شعور المجني عليه بوجود حركة غريبة داخل الشقة حاول الصياح إلا أن الثالث والرابع قاما بالإجهاز عليه وشل حركته ووضع قطعة قماش على فمه وما أن تأكدوا من مفارقته الحياة حتى قاموا بالاستيلاء على بعض محتويات الشقة.
بمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترافات المتهمة أقروا بها، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها من مسكن المجنى عليه وجرى التحفظ على جميع المضبوطات.