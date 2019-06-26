فتاة ليل وقطعة قماش.. حقيقة العثور على جثة مسن بطوخ

تحرير:هيثم بطاح ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م

جثة- صورة أرشيفية

قرر أحمد الميهى رئيس نيابة طوخ بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، حبس فتاة ليل وثلاثة آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بقتل موظف بالمعاش، ووجهت لهم النيابة العامة تهمتي القتل مع سبق الإصرار والترصد والسرقة. كان العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ تلقى بلاغًا بشأن العثور على جثة "إبراهيم ع ب"، بالمعاش ومقيم مساكن حي الزهور دائرة المركز داخل شقته، موثّق القدمين، وسرقت متعلقاته الشخصية وبعض محتويات الشقة. ونجح فريق بحث، قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، إلى كشف الحقيقة.

وتبين أن وراء ارتكاب الحادث كل من "رانيا ش م "، 23 سنة، دون عمل من محافظة الغربية والسابق اتهامها في 3 قضايا "مخدرات وآداب عامة وسرقة متنوعة"، و"رحاب ر م"، 44 سنة، دون عمل من القاهرة السابق اتهامها في 3 قضايا "خطف شخص وآداب عامة"، و"أحمد ع ف"، 26 سنة، عاطل من القاهرة "زوج الثانية"، و"محمود ج ع" 38 سنة،