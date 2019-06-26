رياضة

كان 2019.. أجيري يعلن تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو

تحرير:أحمد بركات ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٦ م
منتخب مصر
منتخب مصر
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري التشكيلة الأساسية التي يخوض بها مباراة الكونغو الديموقراطية في ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامتها في الساعة العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، حيث تستضيف مصر البطولة حتى 19 يوليو المقبل، في النسخة التي تشهد شماركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.
وجاءت التشكيلة التي اختارها أجيري لمواجهة الكونغو على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأحمد المحمدي وأحمد حجازي ومحمود علاء وأحمد أيمن منصور في خط الدفاع، وطارق حامد ومحمد النني محوري ارتكاز، وأمامهم الثلاثي عبدالله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه وفي الهجوم الثنائي محمد صلاح ومروان محسن. وعلى
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في مباراة مثيرة.. التعادل يحسم لقاء زيمبابوي وأوغندا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق المواجهة المثيرة والقوية، التي جمعت بين منتخب زيمبابوي مع نظيره الأوغندي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الامم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، حيث تقدم منتخب أوغندا في الدقيقة 12 عن طريق ايمانويل أوكوي وتعادل خاما بيليات لزيمبابوي في الدقيقة 40، بذلك يرتفع رصيد أوغندا إلى 4 نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى، بينما ارتفع رصيد زيمبابوي إلى نقطة واحدة يحتل بها المركز الثالث بالمجموعة التي تضم معهما مصر والكونغو.
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مران الأهلي.. جلسة بين لاسارتي ورمضان صبحي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، واجتمهع مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي مع رمضان صبحي لاعب خط وسط الفريق على هامش المران، لعدة دقائق للاطمئنان على حالته الفنية والبدنية وتوجيه بعض التعليمات للاعب بشكل منفرد. واكتفى شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي بأداء جلسة من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم»، حيث يؤدي حارس مرمى الفريق برنامجه التأهيلي والمحدد له من جانب الطبيب الألماني الذي أجرى جراحة الركبة للاعب مؤخرا.
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5 معلومات يجب أن تعرفها عن الكونغو الديمقراطية

يلتقي بعد قليل منتخبنا الوطني مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ويسعى المنتخبان لتحقيق الفوز من أجل تحقيق هدفهما بالتأهل لدور الـ16 من البطولة، وخسر منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراته الأولى أمام أوغندا بهدفين دون رد، بينما فاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء. الكونغو الديمقراطية واحد من المنتخبات العريقة في كرة القدم الإفريقية، وسبق له الفوز بكأس الأمم الإفريقية مرتين.
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قائد الفراعنة:البدايات مهمة والجميع يعمل حسابا لصلاح

"أجيري تأكد أن جميع اللاعبين جاهزين للبطولة، وهو حاول تجربة خطط معينة في المباريات، والآن الجميع جاهز لمواجهة زيمبابوي، ومعنوياتنا عالية جدًا، ونعلم أن البطولة على أرضنا ونعد الجماهير المصرية أن البطولة ستكون من نصيبنا، والضغط كبير علينا لأن البطولة تقام في مصر، وسنحاول لعب كرة جيدة، وسيكون هناك جمهور كبير في استاد القاهرة وهذه نقطة جيدة لكي نعود للعب في أفضل ملعب داخل مصر، وكسبنا 3 بطولات متتالية 2006 و2008 و2010، وهذا عرف الجميع أن منتخب مصر قوي".. بتلك الكلمات تحدث أحمد المحمدي قائد الفراعنة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة زيمبابوي.
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أجيري: صلاح لا يحظى بمعاملة خاصة وهدفنا اللقب الثامن

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، أنه لا فرق بين الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة، وليفربول الإنجليزي، وباقي اللاعبين، من حيث المعاملة وفرص اللعب، وأضاف أجيري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره زيمبابوي، المقرر لها الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي: «من الطبيعي أن كل فرق المجموعة الأولى تسعى للمركز الأول.. شيء جيد أن يكون جميع المنافسين يحاولون تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في البطولة».
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قائد زيمبابوي: منتخب مصر ليس محمد صلاح فقط

كشف نوليدج ماسونا، قائد منتخب زيمبابوي، أنه وزملاءه متشوقون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، واللعب في مصر، قائلًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الافتتاح أمام نظيره المنتخب الوطني، المقرر لها الجمعة المقبلة، إن المنتخب الوطني ليس محمد صلاح فقط، وتابع: «اللعب في مجموعة صاحب الأرض صعب، نعم لديهم أفضلية بدعم الجماهير، ولكن في كل الأحوال نحن لن ننظر إلى الجماهير ولا الملعب، نعم لتحقيق نتيجة جيدة»، وتابع: «ليس هناك أي تخوف من اللعب في درجات الحرارة المرتفعة في مصر».
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مدرب زيمبابوي عن لقاء مصر: لا مانع من مفاجأة الجميع

تحدث صنداي تشيزامبو، مدرب منتخب زيمبابوي عن غياب جورج شيجوفا حارس مرمى الفريق الأساسي للإيقاف، كما تحدث عن موقف خاما بيليات من خوض المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الوطني، وتحدث مدرب زيمبابوي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، عن غياب حارسه الأساسي للإيقاف، وحالة نجم المنتخب خاما بيليات، قائلا: "أنا أمتلك قائمة من 3 حراس جميعهم في نفس المستوى ولا أقلق لغياب أحدهم، وفيما يخص حالة بيليات سيتم تحديد الموقف النهائي للاعب خلال تدريب الغد، وأعتقد أنه سيشارك معنا".
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