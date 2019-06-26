كان 2019.. أجيري يعلن تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو

تحرير:أحمد بركات ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٦ م

منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري التشكيلة الأساسية التي يخوض بها مباراة الكونغو الديموقراطية في ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامتها في الساعة العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، حيث تستضيف مصر البطولة حتى 19 يوليو المقبل، في النسخة التي تشهد شماركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وجاءت التشكيلة التي اختارها أجيري لمواجهة الكونغو على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأحمد المحمدي وأحمد حجازي ومحمود علاء وأحمد أيمن منصور في خط الدفاع، وطارق حامد ومحمد النني محوري ارتكاز، وأمامهم الثلاثي عبدالله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه وفي الهجوم الثنائي محمد صلاح ومروان محسن. وعلى