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صورة تسبب أزمة لناهد السباعي: سيبوني اتحاسب عند ربنا

تحرير:التحرير ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
انتقادات كثيرة تلقتها الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأربعاء، بعد مشاركتها صورة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وتظهر فيها على أحد الشواطئ بـ"المايوه"، حيث علقت عليها بالإنجليزية قائلة: "استمتع على الشاطئ". وردت "ناهد" على تعليق ينتقد إطلالتها، قائلة": "والنبي يا جماعة أي نقد بناء أرجوكم لكن حساب الملكين ده مش طبيعي، سيبوني اتحاسب مرة واحدة بس عند ربنا"، لكن لم تكن التعليقات كلها سلبية، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بظهورها، وطالب البعض باحترام حريتها الشخصية.
وشاركت الفنانة ناهد السباعي في الموسم الرمضاني الماضي من خلال  مسلسل "الزوجة 18" الذى عرض في شهر رمضان هذا العام وشارك فى بطولته حسن الرداد وهيدي كرم وسلوى خطاب وشيماء سيف ومحمود البزاوي ومحمود الليثي وكوكي وإيناس كامل. والعمل من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف
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محمد-النجار (2)

النجوم ينعون محمد النجار: وداعًا مخرج «الهجامة»

لا تزال أصداء رحيل المخرج الكبير محمد النجار، قائمة بعدما فارق دنيانا أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 65 عامًا (من مواليد 10 يوليو 1954)، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، حيث نُقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وقبل ذلك تعرّض لغيبوبة مفاجئة أثناء وجوده ضمن فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الإسكندرية في أكتوبر 2017، حيث دخل العناية المركزة بمستشفى مصطفى كامل بسيدي جابر، وقضى هناك فترة قبل خروجه. وقد حرص عدد من النجوم على نعي الراحل عبر حساباتهم بمواقع التواصل، ومنهم:
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تعرف على عروض البيت الفني للمسرح اليوم

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شؤون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية اليومية المتنوعة، والتي تتناول المشكلات المجتمعية الراهنة في قوالب مختلفة ما بين الكوميدي والاجتماعي والدرامي، فضلا عن العروض الترفيهية التي تخصص للأطفال. وتأتي الأسعار متفاوتة، فتبدأ بسعر 25 جنيها للعرض. وهذه مواعيد وأماكن وأسعار عروض اليوم الأربعاء، 26 يونيو، إذ تبدأ بمسرحية "بيت الأشباح" على خشبة المسرح العائم الصغير بمنطقة المنيل، في تمام الساعة السابعة مساءً.
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صوفي تيرنر وجو جوناس في فرنسا استعدادا لزفافهما(صور)

توجه الثنائي الشهير الممثلة صوفي تيرنر والمغني جو جوناس، إلى جنوب فرنسا، من أجل الاستعداد لحفل الزفاف الثاني للمطرب العالمي و"تيرنر" صاحبة شخصية "سانسا ستارك" في المسلسل الدرامي Game of thrones، وذلك بعد أن أقاما حفل زفافهما الأول في ولاية لاس فيجاس الأمريكية. ونشر موقع "الديلي ميل" عددًا من الصور للزوجين صوفي تيرنر وجو جوناس، أثناء توجههما إلى فرنسا، حيث كانت "صوفي" تصطحب معها كلبها من نوع "هاسكي" الذي رافقها أيضًا في مسلسلها الشهير، وذلك وسط أنظار الحضور.
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فتحي عبدالوهاب: شخصيات «لمس أكتاف» واقعية

كشف الفنان فتحي عبدالوهاب، أنه اتصل بالفنان ياسر جلال ليشارك كضيف شرف في مسلسل "رحيم"، الذي عرض رمضان 2018، منوهًا بأنه ظهر في مشهد واحد مع "جلال" في هذا المسلسل، قدم فيه كل مشاعره وجهده مثل مشاركته هذا العام في مسلسل "لمس أكتاف". ولفت عبدالوهاب، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن الفنان ياسر جلال هو من رشحه لـ"لمس أكتاف"، منوهًا إلى أنه طول الوقت يشعر بأن ياسر جلال يحمله مسئولية، وكان لا بد أن يثبت ثقته فيه.
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ياسر جلال:فتحي عبدالوهاب وصل لمرحلة عجيبة من التمثيل

أبدى الفنان ياسر جلال، سعادته بردود الفعل الإيجابية التي نالها مسلسله "لمس أكتاف"، والذي عرض في رمضان الماضي، معقبًا: "أشكر الله على نجاح المسلسل"، منوهًا بأنه لم ينتظر أبدًا البطولة المطلقة، فهو يحب مهنته ويحب الفن، ولا يفكر أبدًا في مساحة الدور الذي يقدمه. "جلال" أضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن مشاهدة الأعمال الفنية فى حد ذاتها "متعة"، موضحًا أنه كان يستمتع عندما يرى مشاهد الفنانة حنان مطاوع والفنان فتحى عبدالوهاب، أكثر من مشاهده، معقبًا: "بستنى مشاهدهم أكتر ما بستنى المشاهد بتاعتى".
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دراما رمضان 2019 فى ميزان النقاد.. استسهال بلا إبداع

انتهى الموسم الدرامي لرمضان 2019، الذى شهد عرض نحو 25 مسلسلا ما بين أكشن وإثارة وغموض وكوميديا، رغم كونه موسمًا استثنائيا يشهد غياب أبرز نجومه من فنانين وكتاب ومخرجين؛ إلا أن هناك عددا من الفنانين نجحوا فى إثبات أنهم أصحاب مواهب حقيقية، وآخرين فرضوا أنفسهم على أبطال المسلسلات، وآخرين لم يسمع المشاهدون عنهم شيئا، ومع عدم طرح المسلسلات على موقع «اليوتيوب» يبقى فكرة الأعلى والأكثر متابعة فى رمضان المنقضي مجرد اجتهاد، مع عدم وجود أرقام ومؤشرات إحصائية، لذلك كان هناك ضرورة أن نرى مسلسلات رمضان بعيون النقاد والرابح والخاسر وفقًا لميزانهم.
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نجل محمد نجم يهاجم أحمد آدم: تجاوز في حق والدي

تحدث الفنان الشاب شريف نجم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، عن والده الفنان محمد نجم والمشاكل المثارة مؤخرا بأن الفنان أحمد آدم هو سبب وفاته وإصابته بجلطة، وقال إن والده كان سببًا فى اكتشاف العديد من المواهب الفنية، التي كان من ضمنها الفنان أحمد آدم، متابعا أنه تجاوز في حق والده أثناء استضافته فى برنامج "شيخ الحارة" في ثاني أيام رمضان، ووصفه بالفاشل، وتابع أن الجلطة التى أصيب بها والده والتى دخل على أثرها العناية المركزة، كان السبب الأساسي بها هو تجاوز أحمد آدم في حقه.
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