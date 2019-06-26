صورة تسبب أزمة لناهد السباعي: سيبوني اتحاسب عند ربنا

تحرير:التحرير ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

ناهد السباعي

انتقادات كثيرة تلقتها الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأربعاء، بعد مشاركتها صورة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وتظهر فيها على أحد الشواطئ بـ"المايوه"، حيث علقت عليها بالإنجليزية قائلة: "استمتع على الشاطئ". وردت "ناهد" على تعليق ينتقد إطلالتها، قائلة": "والنبي يا جماعة أي نقد بناء أرجوكم لكن حساب الملكين ده مش طبيعي، سيبوني اتحاسب مرة واحدة بس عند ربنا"، لكن لم تكن التعليقات كلها سلبية، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بظهورها، وطالب البعض باحترام حريتها الشخصية.

وشاركت الفنانة ناهد السباعي في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الزوجة 18" الذى عرض في شهر رمضان هذا العام وشارك فى بطولته حسن الرداد وهيدي كرم وسلوى خطاب وشيماء سيف ومحمود البزاوي ومحمود الليثي وكوكي وإيناس كامل. والعمل من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف