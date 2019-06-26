5 معلومات يجب أن تعرفها عن الكونغو الديمقراطية
٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م
الكونغو الديمقراطية
يلتقي بعد قليل منتخبنا الوطني مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ويسعى المنتخبان لتحقيق الفوز من أجل تحقيق هدفهما بالتأهل لدور الـ16 من البطولة، وخسر منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراته الأولى أمام أوغندا بهدفين دون رد، بينما فاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء.
الكونغو الديمقراطية واحد من المنتخبات العريقة في كرة القدم الإفريقية، وسبق له الفوز بكأس الأمم الإفريقية مرتين.
معلومات يجب أن تعرفها عن الكونغو الديمقراطية قبل مواجهة مصر:
1- سميت الكونغو الديمقراطية بهذا الاسم بعدما كانت تسمى زائير خلال الفترة من 1971: 1997 وتسمى أيضًا كونغو كينشاسا نسبة إلى العاصمة كينشاسا.
2- العملة الرسمية للبلد هي الفرنك الكونغولي واللغة الرسمية الفرنسية.
3- تأسس الاتحاد الكونغولي لكرة
معلومات يجب أن تعرفها عن الكونغو الديمقراطية قبل مواجهة مصر:
1- سميت الكونغو الديمقراطية بهذا الاسم بعدما كانت تسمى زائير خلال الفترة من 1971: 1997 وتسمى أيضًا كونغو كينشاسا نسبة إلى العاصمة كينشاسا.
2- العملة الرسمية للبلد هي الفرنك الكونغولي واللغة الرسمية الفرنسية.
3- تأسس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم باسمه السابق اتحاد زائير في العام 1919، وانضم للاتحادين الدولي والإفريقي عام 1964.
4- أول مشاركة لمنتخب الكونغو في كأس الأمم كانت عام 1965 فيتونس، وتوج بالبطولة لأول مرة عام 1968 في إثيوبيا، ثم عاد وتوج باللقب في نسخة 1974 في مصر.
5- نجح منتخب الكونغو في التأهل لنهائيات كان 2019 في مصر بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته التي ضمت إلى جواره منتخبات زيمبابوي وليبيريا والكونغو برازافيل.