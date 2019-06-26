5 معلومات يجب أن تعرفها عن الكونغو الديمقراطية

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م

الكونغو الديمقراطية

يلتقي بعد قليل منتخبنا الوطني مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ويسعى المنتخبان لتحقيق الفوز من أجل تحقيق هدفهما بالتأهل لدور الـ16 من البطولة، وخسر منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراته الأولى أمام أوغندا بهدفين دون رد، بينما فاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء. الكونغو الديمقراطية واحد من المنتخبات العريقة في كرة القدم الإفريقية، وسبق له الفوز بكأس الأمم الإفريقية مرتين.

معلومات يجب أن تعرفها عن الكونغو الديمقراطية قبل مواجهة مصر: 1- سميت الكونغو الديمقراطية بهذا الاسم بعدما كانت تسمى زائير خلال الفترة من 1971: 1997 وتسمى أيضًا كونغو كينشاسا نسبة إلى العاصمة كينشاسا. 2- العملة الرسمية للبلد هي الفرنك الكونغولي واللغة الرسمية الفرنسية. 3- تأسس الاتحاد الكونغولي لكرة