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لم يمسهم أذى.. تفاصيل التحقيق مع المتهمين بقتل خاشقجي

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ م
جمال خاشقجي
جمال خاشقجي
رفضت السعودية تقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة، أنييس كالامار، بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي، واعتبرته منحازا ضدها، كاشفة عن تفاصيل محاكمة المتهمين بالقضية، ومؤكدة أهمية احترام استقلالية سلطتها القضائية، وذلك في كلمة لسفير المملكة في الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، بحسب "سي إن إن". وقال الواصل إن كالامار ارتكبت تجاوزات بما يخص عمل أصحاب الولايات بمجلس حقوق الإنسان، عبر تصعيد القضية إعلاميا وسياسيا، واعتبر أن ذلك يدل على أنها لا تلتزم بمعايير الكفاءة والنزاهة والأهلية وخرقها لقرار مجلس حقوق الإنسان المتعلق بالتقييم المهني والمحايد للوقائع.
واستعرض سفير السعودية لدى الأمم المتحدة التجاوزات التي ارتكبتها مقررة الأمم المتحدة، ومنها إلقاء التهم والأحكام المسبقة دون وجود دليل، وأشار إلى أنها اعتمدت على معلومات غير موثوقة مستندة إلى مقالات صحفية وتقارير إعلامية.وقال الواصل إن كالامار شككت بنزاهة التحقيقات منذ الأيام الأولى التي تبعت الحادثة
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بلدية-في-لبنان

لا مكان للمسلمين.. عنصرية «الحدث» تشعل لبنان

"لا للتأجير للمسلمين" شعار رفعته إحدى البلديات في لبنان، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل هذا البلد الذي يضم أقلية مسيحية تشكّل نسبة 40% من السكان في لبنان. وتعود بداية القصة إلى المنشور الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن امتناع بلدية "الحدث" في قضاء بعبدا جنوب شرقي العاصمة اللبنانية بيروت، عن تأجير أحد المسلمين شقة في المنطقة، بسبب وجود قرار نافذ من البلدية بمنع تأجير أو بيع أي منازل للمسلمين؛ لـ"منع التغيير الديموجرافي في هذه المنطقة المسيحية".
الشيخ-عبد الله-بن زايد-آل-نهيان (2)

الإمارات تدين هجوم العريش: ضد الدين والإنسانية

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزارة الخارجية، بيانا لها، اليوم الأربعاء، تعلن فيه إدانتها للهجوم الإرهابي، الذي استهدف نقاطا أمنية في مدينة العريش بشمال سيناء، قائلة: "نستنكر بشدة هذه الأعمال الإجرامية، ونؤكد رفضنا الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، كما نؤكد الدعم القوي لمصر وتضامننا مع الحكومة والشعب المصري في مواجهة العنف والتطرف، وندعو المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار العالم واجتثاثها من جذورها".
صاروخ-باليستى

الحوثيون: استهداف معسكر سعودي بصاروخ باليستي وسقوط قتلى

أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، اليوم الأربعاء، أن ما وصفتها بـ"القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية"، تمكنت من استهداف مقر القيادة في معسكر القوات الخاصة بمنطقة الملاحيط قبالة جازان جنوب غرب المملكة العربية السعودية، بصاروخًا باليستيًا قصير المدى، ونقلت القناة، عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي، قوله إن الصاروخ الباليستي "أصاب هدفه بدقة" في المعسكر المستهدف، مشيرًا إلى "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجانب السعودي".
قابوس

سلطنة عمان تفتح سفارة لدى فلسطين في رام الله

أعلنت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الأربعاء، عزمها فتح سفارة لها في دولة فلسطين، مشيرة إلى أن وفد من الخارجية سيتوجه إلى رام الله لمباشرة إجراءات الافتتاح. وذكرت "الخارجية" العمانية في بيان اليوم الأربعاء، نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة. وسيتوجه وفد من وزارة الخارجية إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة".
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جمال-خاشقجي (3)

بيان جديد من السعودية عن مقتل خاشقجي

قال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل: إن مسار التحقيقات في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي ما تزال جارية، وأن أي إثارة لهذا الموضوع في المحافل الدولية لا يخدم مسار التحقيقات الجارية في المملكة، ولذلك تؤكد المملكة من جديد التزامها بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، والشفافية في نشر الوقائع والحقائق بما لا يؤثر على مجريات المحاكمة. جاء ذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء فى بيان ألقاه الواصل أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف.
عادل الجبير

عادل الجبير يهدد إيران: ستدفعون الثمن

أجرت صحفية "لو موند" الفرنسية، مقابلة مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، بعد لقاء نظيره الفرنسي فيما تسعى القوى الأوروبية لنزع فتيل التوتر في المنطقة بعد أن أسقطت إيران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية مسيرة وألقي عليها باللوم في هجمات على 6ناقلات نفط. ونشرت الصحيفة، المقابلة، اليوم الإثنين، والتي قال فيها الجبير: "أحذر إيران من مزيد من العقوبات إذا واصلت سياساتها العدوانية، والرياض تريد تفادي اندلاع حرب، واليوم إيران تقع تحت عقوبات اقتصادية شديدة، هذه العقوبات ستزيد، إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن".
ميشيل-باشيليت (2)

الأمم المتحدة تطالب بمحاكمة عادلة لمقاتلي داعش أو إطلاق سراحهم

يشغل ملف المقاتلين السابقين في تنظيم داعش الإرهابي، حيزا بارزا على موائد المسؤولين حول العالم وتحديدا فيما يخص أصحاب الجنسيات الأوروبية منهم، والذين ترفض بلدانهم استعادتهم، وناقشت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، الأزمة وسبل حلها، عارضة رؤيتها التي اعتمد فيها على طرح خيارين بخصوص مقاتلين السابقين، عرضتهما خلال افتتاح جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تستمر لمدة 3 أسابيع، إذ دعت إلى "توفير محاكمة عادلة للمقاتلين السابقين في داعش، أو يتم إطلاق سراحهم".
ترامب-وبن سلمان

اتصال هاتفي بين ترامب وبن سلمان بشأن تهديد إيران

صرح البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بأن اتصالا هاتفيا تم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله دور المملكة العربية السعودية الهام في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وسوق النفط العالمي، كما تطرقا إلى التهديد الإيراني في المنطقة، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى دعت أمريكا، في وقت سابق اليوم، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع مغلق بشأن إيران، يوم الاثنين المقبل، وأرسلت البعثة الأمريكية مذكرة لأعضاء المجلس.
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