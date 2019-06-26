لم يمسهم أذى.. تفاصيل التحقيق مع المتهمين بقتل خاشقجي

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ م

جمال خاشقجي

رفضت السعودية تقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة، أنييس كالامار، بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي، واعتبرته منحازا ضدها، كاشفة عن تفاصيل محاكمة المتهمين بالقضية، ومؤكدة أهمية احترام استقلالية سلطتها القضائية، وذلك في كلمة لسفير المملكة في الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، بحسب "سي إن إن". وقال الواصل إن كالامار ارتكبت تجاوزات بما يخص عمل أصحاب الولايات بمجلس حقوق الإنسان، عبر تصعيد القضية إعلاميا وسياسيا، واعتبر أن ذلك يدل على أنها لا تلتزم بمعايير الكفاءة والنزاهة والأهلية وخرقها لقرار مجلس حقوق الإنسان المتعلق بالتقييم المهني والمحايد للوقائع.

واستعرض سفير السعودية لدى الأمم المتحدة التجاوزات التي ارتكبتها مقررة الأمم المتحدة، ومنها إلقاء التهم والأحكام المسبقة دون وجود دليل، وأشار إلى أنها اعتمدت على معلومات غير موثوقة مستندة إلى مقالات صحفية وتقارير إعلامية.وقال الواصل إن كالامار شككت بنزاهة التحقيقات منذ الأيام الأولى التي تبعت الحادثة