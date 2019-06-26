رياضة

مران الأهلي.. جلسة بين لاسارتي ورمضان صبحي

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٤ م
رمضان صحبي
رمضان صحبي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، واجتمهع مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي مع رمضان صبحي لاعب خط وسط الفريق على هامش المران، لعدة دقائق للاطمئنان على حالته الفنية والبدنية وتوجيه بعض التعليمات للاعب بشكل منفرد. واكتفى شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي بأداء جلسة من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم»، حيث يؤدي حارس مرمى الفريق برنامجه التأهيلي والمحدد له من جانب الطبيب الألماني الذي أجرى جراحة الركبة للاعب مؤخرا.
وينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية تدريجيا خلال شهر، حسبما أكد الجهاز الطبي للأهلي بعد متابعة حالة اللاعب، وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق، واستمع لاسارتي للتقرير الطبي بشأن بعض اللاعبين وحالتهم بعد التخلص من الإصابة، فضلا عن حالة الآخرين من اللاعبين المصابين. وأكد
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مباراة أوغندا وزيمبابوى (4)

في مباراة مثيرة.. التعادل يحسم لقاء زيمبابوي وأوغندا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق المواجهة المثيرة والقوية، التي جمعت بين منتخب زيمبابوي مع نظيره الأوغندي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الامم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، حيث تقدم منتخب أوغندا في الدقيقة 12 عن طريق ايمانويل أوكوي وتعادل خاما بيليات لزيمبابوي في الدقيقة 40، بذلك يرتفع رصيد أوغندا إلى 4 نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى، بينما ارتفع رصيد زيمبابوي إلى نقطة واحدة يحتل بها المركز الثالث بالمجموعة التي تضم معهما مصر والكونغو.
الكونغو و أوغندا

5 معلومات يجب أن تعرفها عن الكونغو الديمقراطية

يلتقي بعد قليل منتخبنا الوطني مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ويسعى المنتخبان لتحقيق الفوز من أجل تحقيق هدفهما بالتأهل لدور الـ16 من البطولة، وخسر منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراته الأولى أمام أوغندا بهدفين دون رد، بينما فاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء. الكونغو الديمقراطية واحد من المنتخبات العريقة في كرة القدم الإفريقية، وسبق له الفوز بكأس الأمم الإفريقية مرتين.
مصر-وزيمبابوي (8)

كان 2019.. أجيري يعلن تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري التشكيلة الأساسية التي يخوض بها مباراة الكونغو الديموقراطية في ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامتها في الساعة العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، حيث تستضيف مصر البطولة حتى 19 يوليو المقبل، في النسخة التي تشهد شماركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.
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مران الأهلي‎

مران الأهلي.. ظهور إكرامي وتأهيل زكريا والشحات

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، واجتمع الأرجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني بمعاونيه خلال تدريبات الفريق، وكانت مدة الجلسة بين 15 دقيقة، تحدث فيها عن الخطة التي وضعها للفريق خلال فترة الإعداد الحالية، وأجرى اليخاندرو، مدرب أحمال الفريق، اختبار وزن للاعبي القلعة الحمراء، وحرص اليخاندرو على تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات لتنفيذ الوحدات التدريبية البدنية المتنوعة والتي شملت تدريبات الجري حول الملعب بجانب الوحدات الخاصة بالأحمال البدنية.
مران الأهلي‎

مران الأهلي.. غياب الشحات وإصابة مؤمن زكريا

استأنف فريق الكرة بالأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 25 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباراة رسمية ومشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، وعقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، جلسة مع خالد محمد طبيب الفريق، على هامش المران الجماعي المُقام على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وعرض عليه تقريرا مفصلا عن حالة اللاعبين المصابين بالفريق وهم سعد سمير وكريم نيديفيد ومحمد محمود وشريف إكرامي، وأوضح للمدير الفني حالة كل لاعب بالفريق، والبرنامج الطبي والبدني المتبع في الفترة الحالية.
محمود-الخطيب (1)

الأهلي يتقدم بشكوى إلى لجنة التظلمات بالجبلاية

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي شكوى رسمية إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة بناء على نتائج اجتماع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الذي عقده أمس السبت بخصوص موقف الاتحاد من المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز والتي لم يتحدد موعد إقامتها، وقام محمد عثمان المستشار القانوني للنادي بتسليم شكوى النادي إلى اللجنة اليوم الأحد بمقر الجبلاية، حيث تقدم المستشار القانوني للنادي بالشكوى بعد أن قرر المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًّا؛ وفقا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والأولمبية أمام جميع الجهات.
مجلس إدارة الأهلي

أول ضربة.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

تعاقد جهاز كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة عصام عبد الحميد مع كريم الدهشان نجم النادي الأهلي لكرة السلة، الذي انتهى تعاقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، وعدم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب لتجديد تعاقده بسبب المقابل المالي الذي اشترط الحصول عليه. وطلب الدهشان قبل التوقيع للنادي الأبيض من رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، الحصول على 800 ألف جنيه في الموسم، دون ضرائب، وهو ما رفضه عبد القادر، وأكد للاعب أنه سيعرض طلباته المادية على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.
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