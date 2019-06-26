لحظات الرعب في حريق ورشة ومعرض أحذية بباب الشعرية
تحرير:محمد الشاملي
٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م
حريق - أرشيفية
هدوء يسود الحي الشعبي، حركة المارة في ارتفاع مستمر وسط حالة من الانسيابية المرورية مع اقتراب غروب الشمس، يقطع تلك الحالة تصاعد أدخنة كثيفة من ورشة أحذية ملحقة بمعرض داخل برج سكني في منطقة باب الشعرية، تبدلت الأجواء، كر وفر، صراخ وعويل، استغاثات العاملين في المنشأتين التقطتها مسامع الحضور ليقرروا طلب النجدة بالاتصال هاتفيا برقم المطافئ طالبين سرعة الدفع بتعزيزات من سيارات الإطفاء للحيلولة دون وقوع كارثة تحصد أرواح أبرياء دون ذنب قد اقترفوه إلا بحثهم عن رزق حلال.
فور تلقيه إشارة بالحريق، وجه اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسرعة انتقال 9 سيارات إطفاء مدعومة بسلم هيدروليكي لسرعة السيطرة على الموقف.
دقائق معدودة احتاجها رجال الدفاع المدني للوصول إلى محل الحريق، فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا لتسهيل عملية الإطفاء والحفاظ على حياة المارة.
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فور تلقيه إشارة بالحريق، وجه اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسرعة انتقال 9 سيارات إطفاء مدعومة بسلم هيدروليكي لسرعة السيطرة على الموقف.
دقائق معدودة احتاجها رجال الدفاع المدني للوصول إلى محل الحريق، فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا لتسهيل عملية الإطفاء والحفاظ على حياة المارة.
أولى التوجيهات جاءت بفرد السلم الهيدروليكي لسرعة إجلاء المحتجزين داخل ورشة الأحذية، ونجحت المهمة في إنقاذ 11 شخصا حاصرتهم النيران والأدخنة في الأدوار العليا.
قرابة الساعة احتاجها رجال الإطفاء للسيطرة على الوضع ومحاصرة ألسنة النيران قبل امتدادها إلى المحلات والشقق السكنية المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
الفحص الأولي أشار إلى نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي في شقة تستخدم كورشة أحذية، وصادر لها قرار غلق وتشميع.