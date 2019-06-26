رياضة

في مباراة مثيرة.. التعادل يحسم لقاء زيمبابوي وأوغندا

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م
زيمبابوي وأوغندا
زيمبابوي وأوغندا
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق المواجهة المثيرة والقوية، التي جمعت بين منتخب زيمبابوي مع نظيره الأوغندي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الامم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، حيث تقدم منتخب أوغندا في الدقيقة 12 عن طريق ايمانويل أوكوي وتعادل خاما بيليات لزيمبابوي في الدقيقة 40، بذلك يرتفع رصيد أوغندا إلى 4 نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى، بينما ارتفع رصيد زيمبابوي إلى نقطة واحدة يحتل بها المركز الثالث بالمجموعة التي تضم معهما مصر والكونغو.
المباراة جاءت مثيرة وحماسية منذ البداية وكان منتخب أوغندا صاحب الكلمة الأولى في اللقاء بعد أن أحرز إيمانويل أوكوي هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 12 لكن بعد الهدف تحول اللقاء تماما وسيطر منتخب زيمبابوي على الملعب وبدأ في شن هجمات مكثفة على مرمى أوغندا. ومع الدقيقة 40 استطاع خاما بيليات نجم منتخب زيمبابوي
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مران الأهلي.. جلسة بين لاسارتي ورمضان صبحي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، واجتمهع مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي مع رمضان صبحي لاعب خط وسط الفريق على هامش المران، لعدة دقائق للاطمئنان على حالته الفنية والبدنية وتوجيه بعض التعليمات للاعب بشكل منفرد. واكتفى شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي بأداء جلسة من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم»، حيث يؤدي حارس مرمى الفريق برنامجه التأهيلي والمحدد له من جانب الطبيب الألماني الذي أجرى جراحة الركبة للاعب مؤخرا.
الكونغو و أوغندا

5 معلومات يجب أن تعرفها عن الكونغو الديمقراطية

يلتقي بعد قليل منتخبنا الوطني مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ويسعى المنتخبان لتحقيق الفوز من أجل تحقيق هدفهما بالتأهل لدور الـ16 من البطولة، وخسر منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراته الأولى أمام أوغندا بهدفين دون رد، بينما فاز منتخب مصر على زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء. الكونغو الديمقراطية واحد من المنتخبات العريقة في كرة القدم الإفريقية، وسبق له الفوز بكأس الأمم الإفريقية مرتين.
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كان 2019.. أجيري يعلن تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري التشكيلة الأساسية التي يخوض بها مباراة الكونغو الديموقراطية في ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامتها في الساعة العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة. وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، حيث تستضيف مصر البطولة حتى 19 يوليو المقبل، في النسخة التي تشهد شماركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.
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حكيم عن الافتتاح: كان نفسي أبوس كل الجماهير

علق الفنان حكيم، على مشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، الذي أقيم أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، موجهًا الشكر لمنظمي البطولة وللجماهير التي حضرت ومشيدا بالتزامهم بالتعليمات التي أخرجت هذا الشكل الحضارى الجميل. وصرح حكيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية "on e"، مساء اليوم السبت قائلا: "أقدم الشكر لكل من ساهم في هذا العمل، على التعب اللي شافوه، مكنوش بيناموا بيتابعونا لحظة بلحظة، وكل الناس عاملة مجهود جبار".
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تريزيجيه يكشف سر إحرازه هدف الفوز على زيمبابوي

علق محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر وصاحب الهدف الوحيد في مباراة المنتخب الوطنى، على الهدف الذي أحرزه في نظيره الزيمبابوي خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر بداية من اليوم وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، لتحصد مصر 3 نقاط تتصدر بها المجموعة الأولى . وقال تريزيجيه فى تصريحات لشبكة بى ان سبورت:"كنا نبحث عن الثلاث نقاط ، وكان الهدف الرئيسى الخروج بها من المباراة" .
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بسبب التكدس.. مد فترة دخول الجماهير لاستاد القاهرة

شهدت بوابات استاد القاهرة، تكدسا كبيرا من جانب الجماهير، التي تحمل بطاقات حضور المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي قبل دقائق من موعد إغلاق الأمن للبوابات ومنع الدخول، وفقاً للموعد المحدد سلفاً من جانب اللجنة المنظمة والتي أعلنت أن بوابات استاد القاهرة سيتم فتحها في الساعة الواحدة ظهراً على أن يتم إغلاق البوابات في الساعة السادسة والنصف مساءً. ومن المنتظر أن تقام مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي في العاشرة مساء اليوم الجمعة في بداية مشوار البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو و19 يوليو المقبل.
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في حالة الانسحاب..العقوبات تنتظر الكاميرون وزيمبابوي

شهدت الساعات القليلة الماضية أكثر من أزمة بين صفوف المنتخبات الإفريقية المشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستنطلق في العاشرة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة، خاصة منتخبي الكاميرون وزيمبابوي بعد أن رفض لاعبو المنتخبين خوض منافسات البطولة بسبب عدم حصولهم على مكافآت التأهل وعدم التزام اتحادات بلادهم بالموعد المحدد لتسليم المكافآت، حيث رفض لاعبو الكاميرون السفر إلى مصر للمشاركة في البطولة وتدخل صامويل إيتو قائد الكاميرون السابق لإثناء اللاعبين عن قرارهم، بينما رفض لاعبو زيمبابوي خوض المران الأخير قبل مواجهة الفراعنة في مباراة الافتتاح.
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