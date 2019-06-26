في مباراة مثيرة.. التعادل يحسم لقاء زيمبابوي وأوغندا

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م

زيمبابوي وأوغندا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق المواجهة المثيرة والقوية، التي جمعت بين منتخب زيمبابوي مع نظيره الأوغندي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الامم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، حيث تقدم منتخب أوغندا في الدقيقة 12 عن طريق ايمانويل أوكوي وتعادل خاما بيليات لزيمبابوي في الدقيقة 40، بذلك يرتفع رصيد أوغندا إلى 4 نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى، بينما ارتفع رصيد زيمبابوي إلى نقطة واحدة يحتل بها المركز الثالث بالمجموعة التي تضم معهما مصر والكونغو.

المباراة جاءت مثيرة وحماسية منذ البداية وكان منتخب أوغندا صاحب الكلمة الأولى في اللقاء بعد أن أحرز إيمانويل أوكوي هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 12 لكن بعد الهدف تحول اللقاء تماما وسيطر منتخب زيمبابوي على الملعب وبدأ في شن هجمات مكثفة على مرمى أوغندا. ومع الدقيقة 40 استطاع خاما بيليات نجم منتخب زيمبابوي