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الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بزيادة معاشات العسكريين

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
نشرت الجريدة الرسمية، مساء الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 75 لسنة 2019، بشأن زيادة معاشات العسكريين، اعتبارا من يوليو المقبل. ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، خلال اجتماعها، في 15 أبريل الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2019، أسوة بأصحاب المعاشات المدنية ومعاشات ضباط الشرطة على مستوى الدولة. وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب كمال عامر، إن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات.
كما أكد أنه يأتي أسوة بأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة ناقشت اللجنة اليوم مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2019.وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن ذلك بحد أدنى 150 جنيها أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر،
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جماهير نيجيريا وغينيا يحتفلون في الإسكندرية (صور)

لا تخلو بطولات كرة القدم من المتعة والإثارة داخل المستطيل الأخضر، إلا أن ذلك يصاحبه إثارة ومتعة أكبر خارج الملعب وهو ما شهده لقاء نيجيريا وغينيا ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية فى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، إذ توافدت جماهير المنتخبين لمتابعة لقاء الفريقين، في الإسكندرية، الذى ينبع أهميته فى انتزاع صدارة المجموعة للتأهل لدور الستة عشر والتقدم للأدوار النهائية إذ يحتل المنتخب النيجيرى الصدارة بثلاث نقاط وغينيا بنقطة واحدة بعد التعادل أمام مدغشقر.
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"توصيات فاتن".. من ناقش قانون هيئة الدواء بالصيادلة؟

حالة من الاستياء انتابت الوسط الصيدلي، من اللجنة التى تم تشكيلها لإدارة نقابة الصيادلة، بعد حكم محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، بسبب ما سموه حالة البطء الشديد فى التعامل مع الملفات والأزمات التى تشهدها المهنة خلال المرحلة الأخيرة. النقابة خرجت ببيان أمس الثلاثاء، قالت فيه إن ثمة اجتماعا عقد مع نقباء الفرعيات، لتحديد رؤية النقابة حول بنود قانون هيئة الدواء، لكن الغريب أن النقباء الفرعيين الذين شاركوا فى الاجتماع أكدوا أن الحضور ناقش أزمة قانون التأمين الصحي، وقانون الإيجار القديم وما لهما من تأثير على الصيدلي.
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التعليم: امتحانات الدور الثاني لأولى ثانوي «ورقية»

كشف الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، عن أن امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى التى تعقد فى 14 يوليو المقبل ستكون ورقية. ‌وأرجع رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، في تصريح لـ"التحرير" سبب تعميم النظام الامتحاني الورقي على الطلاب الذين لهم محاولة ثانية إلزامية بأن أغلبهم طلاب نظام خدمات ومنازل لا يتسلمون أجهزة التابلت. وأشار حجازي إلى أن نسبة الطلاب الذين لهم فرصة ثانية إلزامية لخوض امتحانات الدور الثاني تقدر بنحو 8.6%.
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رئيس حزب النور: الجيش لن يفرط في شبر واحد من أرضنا

قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول ما يسمى بـ"صفقة القرن" لتسوية القضية الفلسطينية -على زعمهم- والتي يروج لها ويدعو إليها الرئيس الأمريكي ترامب وصهره ومساعده كوشنر، ونظرًا لخطورة هذه القضية وحساسيتها فمن الأهمية بمكان أن نذكر بالمعاني الآتية ونؤكد عليها. وأضاف مخيون، في بيان له اليوم تعليقا ما يسمونه بـ"صفقة القرن": أولا: إن قضية القدس هى قضية كل عربي ومسلم فهى جزء من دينهم وعقيدتهم، ولا يمكن التفريط فى عروبتها وفى كونها عاصمة لدولة فلسطين.
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الملك سلمان وولى-العهد-محمد-بن-سلمان

الملك سلمان: أيدينا ستظل ممدودة للشعب الإيراني

قال العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه. وأضاف الملك سلمان، خلال كلمته مساء الخميس في أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الطارئة في مكة المكرمة، ان النظام الإيراني مستمر في تجاوز القوانين الدولي، لكن السعودية ستظل يدها ممدوة للتعاون في المنطقة والعالم للتنمية والازدهار بما في ذلك الشعب الإيراني، بما يجعل العالم العربي مركزا متقدما بما يعكس الازدهار لشعوبنا.
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انطلاق القمة العربية الطارئة في مكة (بث مباشر)

انطلقت مساء الخميس، القمة العربية الطارئة بعد اكتمال وصول رؤساء وقادة العرب، إلى قصر الصفا في مكة المكرمة، إذ استقبلهم الملك سلمان، وقادة المملكة العربية السعودية. وبثت قناة العربية، لحظات وصول القادة العرب، وذلك عقب انتهاء قمة مجلس التعاون الخليجي التي انطلقت قبل قليل في مكة، لبحث تعاون دول الخليج في المنطقة ضد إرهاب إيران. وكان الملك سلمان قد استقبل -في وقت سابق اليوم- قادة دول مجلس التعاون الخليجي بقصر الصفا بمكة المكرمة، وهاجم الملك سلمان بن عبدالغزيز، دولة إيران، متهما إياها برعاية "الإرهاب" في المنطقة وتهديد الأمن الدولي.
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الملك سلمان يهاجم إيران بقمة مكة: ترعى الإرهاب (فيديو)

هاجم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد الغزيز، خلال القمة الخليجية الطارئة المنعقدة في مكة، دولة إيران، متهما إياها برعاية "الإرهاب" في المنطقة وتهديد الأمن الدولي. وانطلقت أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الطارئة في مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بهدف بحث التصعيد الإيراني في المنطقة. وكان الملك سلمان استقبل في وقت سابق اليوم قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قصر الصفا بمدينة مكة المكرمة.
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انطلاق أعمال قمة «التعاون الخليجي» في مكة (بث مباشر)

انطلقت، قبل قليل، أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الطارئة في مكة المكرمة، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبحث التصعيد الإيراني في المنطقة. وكان الملك سلمان قد استقبل في وقت سابق اليوم - قادة دول مجلس التعاون الخليجي بقصر الصفا بمكة المكرمة. استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله إلى مطار الملك فهد بن عبد العزيز إلى شرح مفصل من العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم قوات التحالف العربى، بشأن الاعتداءات التي جرت بالسعودية. وشهد السيسي بقايا أسلحة وصواريخ اعترضتها قوات الدفاع الجوى السعودي أخيرا في الجو.
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