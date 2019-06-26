الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بزيادة معاشات العسكريين

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، مساء الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 75 لسنة 2019، بشأن زيادة معاشات العسكريين، اعتبارا من يوليو المقبل. ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، خلال اجتماعها، في 15 أبريل الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2019، أسوة بأصحاب المعاشات المدنية ومعاشات ضباط الشرطة على مستوى الدولة. وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب كمال عامر، إن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات.

كما أكد أنه يأتي أسوة بأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة ناقشت اللجنة اليوم مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2019.وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن ذلك بحد أدنى 150 جنيها أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر،