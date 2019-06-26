الطيب: هذا هو الفارق بين عمرو وردة ومحمد صلاح

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م

عمرو وردة

علق المعلق أحمد الطيب على قرار استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من معسكر المنتخب الوطني، لأسباب تأديبية نهائيا، حيث أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة في بيان له اليوم الأربعاء، جاء فيه: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».

وقال الطيب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الموهبة (ستايل وتكنيك المهارة) عند وردة أجمل (شكلا) من محمد صلاح، لكن صلاح بالأخلاق وبالطموح وبالجدّية والالتزام وباحترام وتقدير النعمة أصبح ثالث أفضل لاعب في العالم ونموذجا ورمزا لكل الشباب (وردة) يُطرد من منتخب بلاده في واقعة ستظل تطارده