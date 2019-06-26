رياضة

الطيب: هذا هو الفارق بين عمرو وردة ومحمد صلاح

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م
عمرو وردة
عمرو وردة
علق المعلق أحمد الطيب على قرار استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من معسكر المنتخب الوطني، لأسباب تأديبية نهائيا، حيث أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة في بيان له اليوم الأربعاء، جاء فيه: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
وقال الطيب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الموهبة (ستايل وتكنيك المهارة) عند وردة أجمل (شكلا) من محمد صلاح، لكن صلاح بالأخلاق وبالطموح وبالجدّية والالتزام وباحترام وتقدير النعمة أصبح ثالث أفضل لاعب في العالم ونموذجا ورمزا لكل الشباب (وردة) يُطرد من منتخب بلاده في واقعة ستظل تطارده
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نجم تونس: عمرو وردة مريض ويحتاج لتدخل طبي

قال طارق دياب، نجم الكرة التونسية السابق، إن استبعاد عمرو وردة، من معسكر منتخب قرار صائب، مشيرًا إلى أن تصرفات اللاعب أكبر من كرة القدم، لأنه قدوة للشباب، ويقوم بعمله داخل مجموعة عمل كبيرة، وأفضل قرار هو اقصائه ومعاقبته لعدم التأثير معنويًا على بقية أفراد الفريق. وأضاف دياب، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة beIN sports، أن قرار اتحاد الكرة المصري مناسبًا مهما كان التوقيت، والأزمة الكبيرة هي أن عمرو وردة يبدو أنه مريض، ويحتاج للتدخل الطبي.
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وزير الرياضة والمحافظ يفتتحان منطقة الخدمات بالأهلي

افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم الأربعاء منطقة المطاعم الجديدة بفرع النادي بمدينة نصر، في حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعبدالعزيز سيف الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية والرئيس السابق للهيئة العربية للتصنيع، وتشتمل منطقة المطاعم الجديدة «فود كورت» على 12 منفذا جديدًا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي فرع مدينة نصر، وقام محمود الخطيب ومجلس إدارته باصطحاب وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة، لتفقد عمليات التطوير الإنشائية التي داخل فرع النادي في الوقت الحالي.
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جمعة: استبعاد وردة أفضل قرار لاتحاد الكرة منذ قدومه

أشاد وائل جمعة، نجم دفاع المنتخب الوطني، والنادي الأهلي السابق، بقرار استبعاد اللاعب عمرو وردة، من معسكر منتخب مصر، اليوم الأربعاء، لأسباب سلوكية، وأعلن اتحاد الكرة في بيان له اليوم الأربعاء، جاء فيه: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
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عمرو-وردة (2)

«متعودة دايمًا».. استبعاد عمرو وردة عرض مستمر

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، نجم الفراعنة نهائيًا من منتخب مصر، وعلمت «التحرير» أن قرار الاستبعاد جاء لأسباب انضباطية داخل معسكر الفريق، وكان مصدر مسئول داخل المنتخب الوطني، كشف أنه كانت هناك مفاضلة بين قرارين بخصوص عمرو وردة، من المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الأول استبعاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، أو اتخاذ قرار باستبعاده بعد البطولة بشكل نهائي من منتخب الفراعنة.
تميمة-امم -افريقيا

«تذكرتي» تطرح تذاكر الأدوار الإقصائية في أمم إفريقيا

تتقدم شركة «tazkarti» (تذكرتي) بخالص الشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التي أقبلت بأعداد كبيرة على حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر، إيمانًا منها بأهمية تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في البطولة المقامة على أرضه، ومساهمة في إنجاح هذا العرس الرياضى الكبير، حيث تعلن شركة «تذكرتي» أن الإقبال الكبير من الجماهير المصرية الوفية على حجز تذاكر المباريات أتى بنتائج فاقت جميع التوقعات، إذ نفدت بالفعل جميع التذاكر الخاصة بالمباريات الـ3 الأولى المقامة في الدور التمهيدي للبطولة.
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تعرف على أحدث جهاز يستخدمه المنتخب في أمم إفريقيا

وصل للجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم‎، جهازًا جديدًا لعلاج الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون في الملاعب، والذي يقلل زمن الاستشفاء من الإصابات ويساعد على سرعة العودة للملاعب، حيث يعد هو الأول من نوعه الذي يتم استخدامه في مصر استمرارًا لسياسة التطوير المستمرة التي يقوم بها الجهاز الطبي للمنتخب الأول، بعد الحصول على أحدث الأجهزة المستخدمة لإعادة الاستشفاء بالعالم، و‎حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على جهاز «Indiba T care» الذي يستخدم من قبل أكبر الفرق الرياضية العالمية للعلاج من إصابات الملاعب العضلية والعظمية.
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طارق يحيى: وجود محمد صلاح يشعل كأس الأمم 2019

قال طارق يحيى، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق الذي توج بلقب أمم أفريقيا 1986، كما شارك في بطولتي 1988 و1990، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، سيكون عاملا كبيرا في زيادة حدة المنافسة في بطولة أمم إفريقيا، وبسؤاله عن ذكرياته في نسخة بطولة 1986 قال: "لم ولن أنس هذه النسخة، التي شهدت أجواء غير طبيعية، تباينت معها المشاعر ما بين التوتر والفرحة، وكنا نلعب مبارياتنا على استاد القاهرة، ورغم أنه لم يكن يبتعد أكثر من كيلومترين اثنين عن فندق الإقامة، لكننا كنا نصل إليه في ساعتين، بسبب الجماهير وحضورها الذي كان يزيد عن 100 ألف متفرج".
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