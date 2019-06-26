أحمد موسى لـ عمرو وردة: «الأخلاق قبل الكورة»

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م

أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على استبعاد اللاعب عمرو وردة، من معسكر المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، قائلا: «استبعاد عمرو وردة قد يكون نهائيا من منتخب مصر مستقبلا»، وأعلن اتحاد الكرة في بيان له اليوم الأربعاء، جاء فيه: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».

وأضاف موسى، خلال حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه على قناة صدى البلد: "أي لاعب في المنتخب يجب أن يدرك أن "الأخلاق قبل اللعب" وأن من يمثل مصر يجب أن يكون على قدر المسؤولية تجاه بلد محترم وشعب عظيم". ويواجه المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، نظيره الكونغو الديمقراطية،